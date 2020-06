Opiniones sobre LA PATRIA en su cumpleaños 99

LA PATRIA| MANIZALES

Nueve jóvenes del programa Prensa Escuela y otras nueve personas cuentan su experiencia con El periódico de casa. El 20 de junio de 1921, se publicó la primera edición. Anécdotas.

De Prensa Escuela

Maritza Agudelo

I.E. Crisanto Luque (Filadelfia)

Tuve la oportunidad de participar, de dar y escuchar las opiniones de los demás. LA PATRIA es un espacio donde podemos aprender y saber manejar las cosas de manera adecuada y consciente. Gracias por tenernos en cuenta como institución y como corregimiento. ¡Felices 99 años!

Manuela González

I.E. San Juan Bautista de La Salle (Manizales)

La anécdota que recuerdo fue la primera vez que estuve en una clausura de Prensa Escuela, fue muy emocionante porque pude conocer personas nuevas de otros colegios. Ojalá sean muchos años más en los que podamos seguir teniendo este evento tan magnífico.

Alexa Gómez

I.E. Montebonito (Marulanda)

LA PATRIA nos informa toda clase de noticias de Caldas. Ha sido considerado de los mejores periódicos impresos del país, llega con productos noticiosos, temáticos y de interés para la familia.

Jessica Osorio

I.E. Crisanto Luque (Filadelfia)

Las personas pueden leer sobre lo que pienso sobre las situaciones que han sucedido y que ahora están pasando. Me siento muy afortunada al poder compartir mi opinión de LA PATRIA, siento que la voz de los jóvenes por fin es escuchada y tenida en cuenta.

Miguel Luna

I.E. Instituto Manizales

Prensa Escuela me ha impulsado a sacar todo mi potencial comunicativo. He pasado momentos agradables junto a personas con gran calidad humana. En cada conferencia nos enseñan algo para la vida. Felices 99 años.

Juan Eduardo Patiño

I.E. San Juan Bautista de La Salle (Manizales)

Hace 5 años tuve mi primer contacto con el periódico gracias a un ensayo que escribí de la importancia de entrenar el cuerpo y la mente. Este texto me motivó a ampliar mi léxico y mi conocimiento de idiomas. Me siento orgulloso de ver mi progreso en redacción.

Estefanía Madrid

I.E. Santa Teresita (Chinchiná)

Doy gracias a LA PATRIA por brindar estos espacios para los estudiantes, Prensa Escuela nos ha brindado una gran herramienta de aprendizaje para nuestro futuro, gracias por brindarnos tan increíble atención y permitirme desarrollarme mejor como persona social. ¡Feliz cumpleaños!

Jasbleidy Orozco

I.E. Crisanto Luque (Filadelfia)

Tuve una experiencia increíble. Me publicaron un texto sobre el Día de la Madre, donde hacía claridad en que no todos somos felices en estos tiempos. Me permitió sanar heridas que ya tenía y dar apertura a la comunicación con mi familia. Guardo mucha gratitud con Prensa Escuela.

Dahiana Loaiza

I.E. Instituto Manizales

Recuerdo un día en el que me llamaron de LA PATRIA para hacer una entrevista, estuve muy nerviosa pero hice mi mejor esfuerzo. Gracias a Prensa Escuela aprendí a ser más arriesgada, a decir sí a nuevas oportunidades. ¡Felices 99 años!

Otras generaciones

Óscar Perea

Suscriptor, citricultor

En el sector agropecuario el apoyo que nos ha dado LA PATRIA ha sido muy importante, muchas cosas que allí se escriben la gente me llama y pide que les amplíe. Es un gran medio de comunicación. En el campo deportivo ni se diga. Y me gustan mucho los columnistas.

Adriana Villegas

Directora de la Escuela de Periodismo de la U. de Manizales

Soy usuaria frecuente del archivo de LA PATRIA. Me rinde poco la investigación porque me entretengo mucho con lo que encuentro en los periódicos de los años 20: un día leí una nota en la que felicitaban a una pareja por el nacimiento de su hijo, pero aclaraban que el hijo nació muerto.

Darío Arenas

Columnista y presidente de Acopi

En el 2015 escribí la columna ¿Adiós al Ron Viejo de Caldas?. Esto enfureció al gerente de la ILC de la época y escribió al periódico pidiendo que no difundieran mis opiniones o que les dieran a ellos derecho a réplica. El director del periódico me respaldó y siempre señaló que si tenían sustento, podía escribir en el periódico lo que considerara.

Felipe César Londoño

Director Festival Internacional de la Imagen

Iniciamos como profesores en la Universidad con mi esposa, Adriana Gómez, en el 86 y empezamos a exposner del patrimonio del Centro y me sorprendía cómo LA PATRIA nos acompañaba. Y me impactó el día que me invitaron a diseñar la primera página y fue una experiencia bonita, gocé mucho con eso. Me alegro muchísimo de estos 99 años.

Jeniffer Cotacio

Abogada penalista, defensora de derechos humanos de mujeres y niños

LA PATRIA es el medio local que visibiliza la defensa de los derechos humanos en nuestra ciudad. Tuve que defender los derechos de una niña para regresar al hogar de sus abuelos después de haber perdido a su madre. El periodista Diego Hidalgo se interesó en este lamentable hecho y se acercó a nosotros, más que para capturar una noticia, para ayudar a la niña.

Vivo en el barrio El Bosque y soy suscriptor desde hace unos 40 años, es muy bueno todo lo que se escribe en LA PATRIA, desde que me llega en la mañana la leo toda. Lo que más me gusta es Oasis, la columna del padre Gallo.

Yeisully Tapias

Colectivo de jóvenes afectados por el desplazamiento en La Dorada, Mujer Cafam 2016 y Caldense del Año 2015

No pensé que los jóvenes se ganaran el Caldense del Año. Me impresionó que tuvieran en cuenta mi postulación y que se visibilizaran procesos de los líderes sociales. Es una experiencia inolvidable, recibir el premio del presidente Santos. LA PATRIA nos abrió puertas, con estas cosas llega a nuevas generaciones. El periódico no impacta en el momento, sino en la historia.

Fanny Bernal Orozco

Psicóloga y columnista

Desde el 2006 comencé tímidamente a escribir unas columnas, que me dieron la oportunidad de asomarme a muchos universos. He podido hacer promoción del cuidado de la salud mental y compartir con los lectores. Considero que ha sido un espacio generoso. En casa nos hemos criado con LA PATRIA. Siento una gratitud inmensa.

Ramiro Giraldo Garzón

Propietario de la Miscelanea y cafetería Versalles

Desde muy niño mi padre llevaba LA PATRIA a la casa. Finalizando la época del 60 leí en la Judicial: carro fantasma atropelló a una persona y la mató. Yo salía a mirar todos los carros a buscar el carro fantasma, que me lo imaginaba de muchos colores. En 1971 participé en un concurso por los 50 años. Me gusta escribir al correo y tengo muchos artículos guardados. LA PATRIA y el Once Caldas han sido de mis mayores aliados.

