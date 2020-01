“Nuestro criterio fue escuchar para gobernar”, asegura el exgobernador de Caldas Guido Echeverri Piedrahíta

MARTHA LUCÍA GÓMEZ

LA PATRIA | MANIZALES

Guido Echeverri Piedrahíta empezó el periodo, en el 2016, con una demanda para anular su elección. Lo alejaron del cargo durante 10 meses, mientras se resolvía el asunto y logró salir avante. Dice que culminó con logros el 31 de diciembre.

Dice que las demandas que tienen que ver con elecciones siempre tienen contenido político, pero prefiere pensar que quienes lo demandaron fue únicamente por cumplir la ley.

“Fue una controversia muy dolorosa, que no justifiqué, pero resultó favorable y ratificando una jurisprudencia que actualiza conceptos sobre inhabilidades, que en Colombia tienen que ser reformados porque hay muchas dudas. Hay jueces que además de cuidar el texto de la norma, se están yendo por motivos que no consultan el rigor de la ley. En mi caso, antes de inscribirme como candidato hice las consultas al Consejo de Estado y al Consejo Electoral”.

De sus logros

- ¿Los 10 meses que estuvo suspendido del cargo -2016 a 2017- le retrasaron lo tenía proyectado para Caldas?

10 meses de interinidad en un gobierno no le convienen, y los procesos que se venían adelantando se interrumpen; no obstante tuve la fortuna de ser bien reemplazado, porque Ricardo Gómez lo hizo muy bien en esos meses, pero hubo temas en los que él no estaba tan comprometido como yo en mi Plan de Gobierno. Esta suspensión sí traumatizó la Administración y obviamente hicieron falta para haber concretado temas que no se pudieron concluir.

- ¿A qué temas les quedó faltando tiempo para concluir?

Por ejemplo, debimos haber inaugurado el Malecón de La Dorada, el Parque Tecnológico en Villamaría, la Universidad de Caldas y el Centro de Innovación en La Dorada, y muchas obras más de acueductos, alcantarillados, vías e infraestructura educativa y deportiva. No se trata de participar en forma vanidosa en una inauguración, sino que se retrasaron procesos por esa falta de tiempo.

- El eje central de su Plan de Desarrollo fue la equidad, ¿cree que se cumplió este tema en Caldas y hoy es un departamento más equitativo?

Sí, y lo dicen las cifras de Planeación Nacional cuando nos indican que Caldas fue el departamento que más creció en el 2018 por encima de la media nacional, y que ese crecimiento se expresó en equidad cuando superamos en mayor proporción la brecha entre el sector rural y el urbano.

- ¿El contacto con la gente en los municipios y con los alcaldes fue el éxito de su Administración?

En el concepto del buen gobierno es muy importante la participación de la comunidad, y empieza porque sea escuchada y oída, que entienda que lo que le plantea el gobernante tiene sentido y puede ser parte de la agenda pública con decisiones que van a afectar a esa comunidad. Nuestro criterio fue escuchar para gobernar. Uno entiende que hay infinidad de soluciones que se pueden dar a las comunidades, en especial a las rurales, que ni siquiera requieren de altas inversiones sino hacer una llamada telefónica, un llamado de atención a un funcionario de cualquier nivel para que responda. Esto sobre todo cuando en el mundo moderno ha desaparecido la desintermediación política, y por los medios de comunicación y tecnológicos la comunidad puede tener un contacto directo con un gobernante.

Responde a críticas

- A su gabinete le criticaron contratar de forma directa en algunas dependencias, como en la Dirección Territorial de Salud, ¿cree que le faltó control?

No. Siempre estuvimos pendientes de cómo se manejaba la contratación, creamos una unidad muy importante de Gobierno Abierto, que permitió que no solo se involucrara a la comunidad en el control de la gestión pública, sino que los funcionarios iniciaran tareas más ortodoxas en el manejo de la contratación. Las contrataciones en la Territorial, que son muy específicas por la naturaleza de lo que maneja, se hicieron de manera transparente, pulcra, y hasta tanto no se sepa de alguna investigación, confío plenamente en lo que hizo Gerson Bermont y su equipo de colaboradores.

- ¿Entregaron los diseños para la construcción de un nuevo Hospital Departamental Santa Sofía?

Fue de los temas que también nos quedaron pendientes, porque nuestra idea era al menos iniciar la construcción. A través de Findeter se contrató un estudio en tercera fase, que se la ganó una firma argentina que por estos días entiendo estará entregando los estudios definitivos. Ese Hospital tiene parte de la financiación asegurada, porque existen en caja por lo menos $20 mil millones que servirán para cofinanciar el proyecto, que se calcula en unos $120 mil millones. Espero que el gobernador, Luis Carlos Velásquez, reciba este compromiso y asuma la responsabilidad de jalonar el proceso para que Manizales y Caldas tengan un Hospital renovado y con mayor oferta de camas y de servicios médicos.

- ¿Cree que pudo evitar los líos con Empocaldas, cuando pobladores de varios municipios protestaron por el desmesurado aumento de tarifas?

Hay que aclarar que el tema de tarifas no lo maneja la empresa, es la Comisión de Regulación de Agua Potable. Como empresa y como presidente de la Junta Directiva, teníamos la obligación de respetar las decisiones nacionales; por eso expresamos que no compartíamos la decisión de esa Comisión de hacer un incremento de tarifas de una vez. Pedimos que ese aumento fuera gradual, como finalmente se logró.

- Hay demandas en curso por ejecutar un proceso de Modernización Administrativa en la Gobernación, ¿cree que hubo excesos y no tenía que hacer tanto cambio de personal?

La estructura administrativa del Departamento era anacrónica e implicaba que la mayoría de cargos no tuvieran que ver con lo profesional y con lo técnico. Lo que hicimos fue revertir esa circunstancia, diseñar una administración más técnica y profesional, más dedicada a lo misional y más habilitada para cumplir las funciones. Es un tema costoso políticamente, pero sin embargo lo asumimos con responsabilidad. Hasta ahora no hemos perdido ninguna demanda, esperamos que la situación siga así.

- ¿Cuántas demandas siguen en curso por ese proceso?

No tengo noticia, pero respeto que las personas que se crean perjudicadas reivindiquen sus derechos. Hicimos lo correcto. Fue una reforma técnica, blindada desde lo jurídico y pensando en el mejoramiento de la capacidad funcional y operativa de la administración departamental.

ILC y deporte

- ¿Dejó blindada la Industria Licorera de Caldas o le faltó hacer algo?

La ordenanza que nos aprobó la Asamblea Departamental, que estableció criterios de manejo corporativo de la Licorera, sí permite blindarla del manejo politiquero, clientelista y contra la corrupción que durante tantos años hizo que estuviera virtualmente para ser vendida.

- ¿En qué cree se falló para no haber cumplido la meta en Juegos Nacionales?

La falla fue el tiempo. Los procesos que tienen que ver con el mejoramiento de las condiciones de nuestros deportistas son largos; se tienen que dar como consecuencia de la inversión de más recursos, tratar mejor a los deportistas, conseguir mejores técnicos, contar con buena dirigencia deportiva. Ese proceso se inició, y si se continúa profundizando va a ser muy distinto el panorama de Caldas en Juegos Nacionales en el 2023, cuando tenemos la responsabilidad de salir muy bien, porque esos Juegos se van a realizar en nuestra propia casa.

En educación

- ¿Los retrasos para ejecutar obras a cargo de la firma Mota-Engil frenaron lo que tenía planeado en infraestructura educativa?

En administración pública hay temas que infortunadamente no controla un gobernante y que da cuenta del proceso recentralizador que ha venido viviendo el país en los últimos años. Dependemos mucho de Bogotá en lo financiero; hay temas institucionales, como las relaciones del centro con los territorios, que tampoco funcionan, y esto de Mota-Engil es un buen ejemplo de lo que las regiones no controlamos. La contratación la hizo el Ministerio de Educación, no tomó en cuenta las particularidades de las regiones y pasó lo que suponíamos iba a suceder: que una empresa multinacional, sin conocer los territorios, contrató y terminó incumpliendo con la ejecución. Lo importante es que los recursos no se han perdido, porque fueron a una fiducia -tanto lo que puso el Ministerio, como lo que pusieron los municipios y el departamento-. La Nación se comprometió, en la readecuación de los contratos, a poner los recursos para financiar los costos de las demoras en la ejecución de los contratos. Esperaría que el cronograma que ya existe, y que se pactó con el Ministerio, se cumpla a cabalidad para entregarlas en estos 12 meses.

- Algunos resultados en pruebas educativas no dejaron tan bien parado a Caldas, ¿qué puede estar faltando, usted que es experto en educación?

Al contrario, en lo que tiene que ver con Pruebas Saber, Caldas mejoró ostensiblemente en Matemáticas y Competencias Ciudadanas. También es claro que el mejoramiento de la calidad tiene que darse con el paso del tiempo, hay que seguir profundizando en cualificación de la planta docente; hay que seguir trabajando mucho en el tema virtual, en mejoramiento de la infraestructura educativa, en la articulación de la educación básica-media con la superior. En la medida en que estos procesos continúen, y creo que así será porque buena parte de la gestión que hicimos fue por Fabio Arias, que vuelve a la Secretaría de Educación, vamos a estar teniendo muy pronto resultados promisorios.

Gobierno, regañado

- ¿Cómo tomó la negativa de su secretario de Gobierno, Carlos Alberto Piedrahíta, para aceptar que sí había cultivos de coca en el oriente de Caldas, como lo demostró un informe especial de LA PATRIA?

No estuve de acuerdo con él porque cuando existen estas versiones de prensa, y sobre todo de un medio tan serio periodísticamente como LA PATRIA, lo que hay es que contrastarlo con la realidad. Ese contraste nos dijo que en Caldas había unas matas de coca, en un número de hectáreas que no desdice de la certificación de la ONU para declarar al departamento libre de matas de coca. Las realidades no se pueden desconocer, y este informe nos permitió erradicar esas matas para seguir consolidando del departamento.

- ¿Hubo regaño para el funcionario?

Sí, hubo un regaño cordial. Hablé con Carlos Alberto Piedrahíta cuando se dieron estas noticias. Quedamos claros en que teníamos que actuar para confrontar la información de prensa con la realidad, y a partir de ahí tomar las mejores decisiones, porque eso nos comprometía y nos responsabilizaba como funcionarios públicos, a ambos.

Pendientes

- ¿Qué quedó faltando de Ley 550 o de Reestructuración de Pasivos?

Nada. Al contrario, quedaron productos muy interesantes como un Fondo de Conciliaciones o de Contingencias Judiciales, el Departamento recupera su plena capacidad de inversión, pagó todas las deudas derivadas de esa introducción a la Ley de Pasivos. Eso le permitirá al nuevo Gobierno tener un horizonte más claro y seguir adelante en los procesos de inversión que reclamen financiación con crédito. Otro asunto importante es que somos uno de los cinco departamentos de Colombia con mejor calificación de las firmas de riesgo, y eso le permite a Caldas tener una posición más favorable frente a los bancos y crea un entorno positivo para seguir adelantando inversiones.

- ¿Cual es la obra de infraestructura que más destaca de su administración?

Hubo un avance importante en la ejecución del Plan Vial II. Cuando la gente critica que se hagan obras de cemento, como pavimentación de carreteras, respondo que las carreteras buenas no son más que buenos caminos que comunican a la gente con sus derechos. Una carretera comunica mejor a un campesino con sus mercados, a una persona con un centro hospitalario, a un estudiante con su centro educativo. Además, son un factor para consolidar la paz, como ocurrió en el oriente de Caldas. Hoy en día es mucho más sencillo llegar a Samaná, Pensilvanina, Marquetalia. Se hizo una muy buena tarea. Queda faltando una parte importante del Plan Vial II por concluir, también la transversal de Caldas, algunos temas de comunicación de los municipios del norte con Pacífico III.

- Algunos critican que faltaron obras más grandes en conectividad, infraestructura, turismo, ¿les faltó más gestión a sus funcionarios?

Uno no puede pretender hacerlo todo. En este cuatrienio se mejoraron pavimentos en por lo menos el 40% de las vías que ha mejorado el departamento en toda su historia. Fue una contratación de unos $300 mil millones, no hubo una obra siniestrada y por eso creo que se hizo una muy buena tarea, que esperamos continúe para que Caldas tenga una mejor comunicación entre las regiones.

- Le apostó mucho a la integración regional, ¿qué le faltó a la RAP del Eje Cafetero para ejecutar proyectos?

Este proceso no estaba exento de tortuosidades, por la historia de estos tres departamentos todavía prevalecen algunos desencuentros, había que superar algunas crispaciones, y creo que eso se hizo bien. Logramos constituir la RAP, que los gremios y sectores sociales compartieran la importancia de conseguir mayor integración y desarrollo. Lo fundamental fue haber creado una atmósfera propicia de integración desde lo legal. Ahora les corresponde a los nuevos gobernadores profundizar con iniciativas que materialicen esa integración. Una victoria temprana importante fue haber logrado entre los tres departamentos gestionar la sede para los Juegos Nacionales del 2023 en el Eje Cafetero, lo que demuestra que sí es posible.

- También hizo una apuesta fuerte por el Área Metropolitana del Centrosur de Caldas, ¿considera que la negativa del exalcalde José Octavio Cardona retrasó el proceso?

Más que retrasarlo hizo parte de las contingencias naturales de un proceso que también tienen sus dificultades, porque en temas de integración siempre hay dificultades de repartición del poder político, así en este caso los municipios no pierdan ninguna autonomía constitucional. Lo importante es que también se logró llevar esta iniciativa a un punto irreversible, porque se deberá realizar en junio una consulta para permitirle a la gente pronunciarse en los cinco municipios si está de acuerdo o no con esta figura. Hay que seguir conversando con la comunidad, este es un proyecto de construcción colectiva; hay que hablar con los transportadores, con las universidades, con los empresarios, con los urbanizadores, con los habitantes para que encuentren la importancia de apoyarla

- ¿Qué otros pasos se deben cumplir de aquí a junio para la consulta?

Seguir insistiendo con la Registraduría y con el Ministerio de Hacienda para que ambas entidades hagan su tarea, la una elaborando el proceso para la consulta y el otro dando los recursos para que se pueda hacer en junio. Creo que va muy bien porque el gobernador y yo estuvimos hablando la semana pasada con el registrador nacional, y él se comprometió a ayudarnos con el tema.

Política

- Lo tildaron por haber puesto candidato a la Gobernación, con Luis Carlos Velásquez, quien es su continuidad, ¿qué dice de esto?

Que si había unos candidatos que más se acercaban a una línea de pensamiento con respecto a la Administración Departamental, en este caso compartí el programa de gobierno de Luis Carlos Velásquez. No hice campaña como gobernador, no expresé públicamente mi intención de votar por él, pero sí creí que era la persona con la que le iría mejor al departamento. Después de ser gobernador, digo que voté por él.

- ¿Qué le recomendó a Velásquez para continuar en el cargo?

Que hay que ganarse el respeto de Bogotá; es mejor que a uno lo respeten, que lo quieran, y ese respeto lo gana uno con transparencia, con honradez, con argumentos, demostrando que en Caldas se hacen las cosas bien, con mucha pulcritud. Que hay que trabajar con toda la comunidad en Caldas -los empresarios, los sindicatos, la academia, los partidos políticos, las ONG- para ganar más legitimidad y gobernabilidad. Le recomendaría que hiciera una Administración de cara a la comunidad, cercana a la gente, transparente, y finalmente visitar mucho las regiones para escuchar a la gente y no cortar nunca el hilo del diálogo con esas comunidades de manera presencial, esto será insumo fundamental para la construcción de políticas públicas.

- Usted representó y representa la experiencia; el gobernador, Velásquez, la juventud, ¿considera que ser joven es un riesgo para gobernar?

Hay jóvenes que no lo han hecho muy bien, pero otros en el mundo sí. La juventud ha adquirido mucho valor desde el liderazgo político. Hoy en día los jóvenes tienen mucho más acceso a la información, más conocimiento del mundo; en el caso de Luis Carlos tiene muy buena formación académica, experiencia internacional, una gran sensibilidad social y experiencia en proyectos sociales; es inteligente, está rodeado de un buen equipo y desde ahí la juventud no será un obstáculo sino una virtud.

- En campaña electoral interpusieron una demanda en su contra por presunta participación en política, por saludar a un candidato en una reunión en un municipio, ¿qué fue lo que pasó?

Creo que cometí una imprudencia porque debí informarme mejor. Pácora fue un municipio que tuvo inicialmente un solo candidato a la Alcaldía, era lo que conocía hasta que llegué a la reunión y salude a este candidato. Luego me dijeron que 15 minutos antes se había inscrito otro. Tuve ocasión de retractarme, pedir excusas y de explicar cuál había sido esa actitud imprudente, pero fue de buena fe porque no tenía conocimiento del otro candidato. La demanda no se ha resuelto, espero que sea pronto.

- ¿Cree que el buen resultado electoral que obtuvo Luis Carlos Velásquez fue con buena parte de votos suyos?

Las campañas electorales de hoy las ganan los candidatos, al margen de los partidos políticos y de las organizaciones electorales. La gente tiene mucho acceso a la información y está en capacidad de sopesar hasta el más mínimo detalle de los candidatos, por eso creo que fue él quien ganó las elecciones. Tuvo un buen plan de gobierno, logró cautivar a la opinión y fue muy cercano a la comunidad.

- ¿Qué piensa de la pérdida de poder del liberalismo en Manizales?

El liberalismo está haciendo una mala lectura de lo que pasa con la sociedad. Ya no operan los sistemas tradicionales de acción política electoral, eso ha cambiado radicalmente. Se desconoce que Manizales ha sido una ciudad que viene votando independiente desde hace muchos años, y que en igual sentido pasó en la Gobernación de Caldas. En Manizales, por encima de todo, ganó Carlos Mario Marín por sus condiciones, por la manera como se comunicó con la gente, por su ímpetu juvenil y porque supo ser en positivo un candidato disruptivo como los que triunfan hoy en muchas partes del mundo.

- Aunque se posesionó ayer como rector de la Corporación Universitaria Unisabaneta, en Sabaneta (Antioquia), ¿sigue con aspiraciones políticas?

Es una Universidad privada pequeña, me quedaré en este escenario que me gusta mucho y me llena de complacencia y de gratificación intelectual.

- ¿Pero sigue con aspiraciones políticas?

Aspiro a no retirarme nunca de las actividades públicas, estaré pendiente de lo que pasa con el departamento de Caldas; pero como he dicho siempre, no tengo nada pensado en el mediano plazo. Uno actúa dependiendo de las circunstancias que se vayan presentando, además porque a mi edad ya no hay mucho tiempo de planificar a largo plazo.

- Pero para ser congresista -senador o representante a la Cámara- no tendría problema con su edad.

Es un tema que no tengo en la cabeza en este momento. Por ahora me dedicaré por completo a sacar adelante esta Universidad, a conformar un buen equipo de trabajo y a hacer lo que corresponda para seguirle aportando desde esta perspectiva educativa al país para construir equidad. Miraremos más adelante qué pasa en el camino.

- ¿Sigue vinculado a qué partido político?, ya no está en Cambio Radical, pero sí muy cercano a la U lizcanista.

Más que pertenecer a un partido político el país requiere buenos gobiernos, buenas administraciones. Al margen de si uno está ubicado en tal o cual agrupación política de izquierda o de derecha, en estas circunstancias uno duda de a qué partido pertenece. Yo sigo siendo un liberal filosófico con sensibilidad social.

- ¿Se va a vivir a Medellín?

Sí, y estaré viajando cada que pueda a Manizales.