“Nos la vamos a jugar por el Aeropuerto del Café”: presidente Iván Duque

LA PATRIA | Manizales

Entrevista del director de LA PATRIA, Nicolás Restrepo Escobar con el presidente, Iván Duque Márquez. El mandatario defendió su estrategia para luchar contra la pandemia de covid-19. Habló de los motivos de su compromiso con Aerocafé. Se mostró dispuesto a apoyar el sistema integrado de transporte de Manizales. Se refirió a la navegabilidad del río Magdalena y a los proyectos ferroviarios.

-¿Cómo se ha sentido durante su recorrido por Caldas?

Llegamos con muchísima alegría, hay unos mensajes muy motivantes: primero, tengo un compromiso como presidente de la República y es poder entregar Aerocafé al finalizar mi gobierno. Los tiempos son estrechos, pero estamos trabajando con toda la disposición con la consultoría, con la asignación presupuestal, con un patrimonio autónomo. Creo que esa es una gran oportunidad no solamente para el turismo y la conectividad sino también para el desarrollo territorial del departamento.

Lo segundo: hemos avanzado en los temas de vivienda, se ha logrado un acuerdo del Ministerio para 1.500 viviendas nuevas en Caldas, algo que ha sido icónico: entre el 2015 y el 2018 se lograron 700 subsidios de Vivienda Interés Social para Caldas; hoy con 26 meses de gobierno estamos entregando el subsidio mil, y tenemos la convicción de seguir ampliando ese tipo de herramientas.

El PAEF (Programa de Apoyo al Empleo Formal), que ahora lo vamos a extender hasta marzo, ley de la República, está beneficiando a más de 34 mil trabajadores en Caldas, más de 2 mil empresas, y queremos que siga siendo un baluarte de la reactivación económica.

Hemos avanzado también en infraestructura vial. No solamente la variante que va entre Honda (Tolima) y Manizales, sino que estamos también dándole tránsito a la vía de Cambao también hacia Manizales. Encontramos ese proyecto trabado, y ya lo pusimos en marcha. También estaremos entregando en diciembre el cruce hasta Tres Puertas, que ha sido tan importante, tan anhelado también por la región.

Podría seguir enumerando muchas cosas, pero en cada una de las áreas de gobierno vinimos a mostrar resultados y a decirle a Caldas que vamos a seguir con velocidad de aquí a agosto del 2022.

-Hablemos del aeropuerto. ¿Qué lo enamoró de ese proyecto?

Cuando miramos el Eje Cafetero tenemos el aeropuerto de Pereira, el Matecaña; también el aeropuerto de Armenia, y La Nubia, que cubre a Caldas, tiene un problema: la intermitencia, la constante incertidumbre sobre si el vuelo llega o no llega, si se desvía, y eso afecta la competitividad y el turismo. Creo que tener el Aeropuerto del Café significa, primero, un aeropuerto de primera gama para Caldas. Segundo: una segunda pista frente al aeropuerto de Pereira y frente al aeropuerto de Armenia, y eso también es competitividad y es conectividad. Lo otro: el turismo, que podamos mantener el flujo constante de pasajeros hacia Caldas significa que tendremos más viajeros nacionales e internacionales, y algo que también me parece importante: cuando un aeropuerto de esta naturaleza se desarrolla es muy similar a lo que ocurrió en Rionegro (Antioquia) cuando llegó el aeropuerto José María Córdova. Es un nuevo polo de desarrollo para Caldas y eso puede ser muy atractivo, porque veremos más ciudadanos del resto del país considerando la opción de venir a instalarse e invertir acá, en hacer grandes desarrollos para los próximos años. Esas fueron las motivaciones que yo tuve, pero algo que también ha sido muy importante es aprender de los errores; se creó un patrimonio autónomo con toda la supervisión, para que los recursos lleguen directamente a la obra, una consultoría de primer nivel, donde ha estado la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina), donde nos ha acompañado el Reino Unido, y sobre todo una hoja de ruta crítica para que el proyecto lo podamos tener terminado en el 2022.

- Un asunto importante es la confianza. ¿Cómo va a garantizar que lo diseñado técnicamente va a funcionar y que la plata se gaste bien?

Aquí está el Gobierno Nacional asumiendo y respondiendo por este proyecto, y estaré yo como jefe de Estado encima. La ministra Ángela María Orozco todas las semanas tiene comité gerencial y hace seguimiento. Este será el primer aeropuerto nuevo que se hace en Colombia en cuatro décadas. Por eso su importancia, ahí estaremos con supervisión, con gestión, con gerencia, pero además con el acompañamiento de la Contraloría General de la República, como lo dijo el doctor Carlos Felipe Córdoba, creo que eso es algo muy positivo. Me parece muy importante en la generación de confianza. Este proyecto por muchos años fue polémico y atacado por unos sectores de la población en el departamento, y recuerdo que se utilizaba una frase: el proyecto es inviable. Cuando yo llegué a la Presidencia alguien me dijo eso. Yo respondí que es costoso, que es distinto, como son costosos los proyectos aeroportuarios en muchos lugares del mundo por las complejidades geográficas, pero Caldas no se puede quedar con un aeropuerto que por las condiciones atmosféricas y climáticas no se sabe si va a estar abierto durante todo día, porque eso afecta la certidumbre de quien quiere venir a hacer negocios, a visitar. Buscar hacerlo de primera línea, comprometernos en sacarlo adelante, para mí es un mensaje claro a Caldas de que nos la vamos a jugar por el Aeropuerto del Café.

- Es muy bueno para la confianza el acompañamiento del contralor...

Eso va a ser positivo. Cuando nosotros empezamos el gobierno encontramos el Túnel de La Línea prácticamente parado, llevaba parado meses, no tenía la plata asignada para terminarse. Nosotros desentrabamos, asignamos los recursos y nos pusimos la tarea de terminar la obra, y nos acompañó también la Contraloría en la gestión ambiental, en la gestión de predios, en los programas de reforestación y lo sacamos adelante, y en el primer trimestre del año entrante estaremos entregando el cruce completo de la Cordillera Central entre Cajamarca (Tolima) y Calarcá (Quindío), donde hay más de 20 viaductos, y dónde vamos a tener un número importante de túneles. Con semejante proyecto acercamos el territorio utilizando la mejor ingeniería, es viable, y ahí esa labor pedagógica de acompañamiento y de minucioso examen por la Contraloría fortalecen la capacidad de ejecución.

- El contralor propuso que el aeropuerto se llame Iván Duque Márquez. ¿Cómo le parece la propuesta?

Me pareció un gesto de generosidad de parte de él, lo agradezco. Varias personas también se expresaron así, yo en eso soy prudente. Mi mayor incentivo es que la obra termine, yo quiero dejarle ese gran mensaje, esa obra a Caldas, cualquier otro tipo de decisión que la tomen libremente los caldenses.

- Ese es un hecho metropolitano, y está también el Área Metropolitana de Manizales con los cuatro municipios colindantes. ¿Cómo ve ese proyecto?

Me parece bien, el país ha visto que las ciudades han crecido mucho en los últimos 30 años. Uno ve el ejercicio que se ha logrado, por ejemplo, en Medellín, donde el Área Metropolitana ha sido un éxito en la gestión, en la planificación y permite armonizar el desarrollo de la ciudad principal con los municipios aledaños, porque se vuelven interdependientes. Lo que pasa en Medellín también depende de lo que pase en Bello o en Itagüí. En el caso particular de Caldas, Manizales ha crecido mucho y pensar en un área metropolitana no solo es para atender una necesidad de hoy, sino para planificar un mejor mañana. Eso está bien, permite unificar políticas públicas, porque muchos de los males en ciudades es que empiezan a crecer hacia los lados y a quedar con desigualdades. Hay personas que hacen grandes inversiones inmobiliarias en el municipio aledaño y permitan pagando un impuesto predial rural... esto también permite armonizar la política de manejo en la tierra, del pago por impuesto predial e industria y comercio, y los planes de ordenamiento territorial. Me parece un buen proyecto. Quisiera señalar la importancia de que la ciudad crezca mejor hacia el futuro y con menos desigualdad social, y permita ordenar desde el punto de vista ambiental, social y del manejo del agua lo que será una expansión que, seguramente, en dos o tres décadas será el doble de la población de hoy.

- Manizales desde hace rato tiene la ambición de un sistema integrado de transporte limpio, eficiente, con cables. El alcalde le ha pedido al Gobierno ayuda para eso. ¿Ustedes van a participar?

Nos interesa mucho apoyar los ejercicios de transporte masivo, hemos venido apoyando a Barranquilla y a Bogotá. Estamos financiando el 70% del Metro de Bogotá, también las dos troncales alimentadoras en un sistema que tiene una visión casi de ecosistema, porque tienen las troncales para alimentar el Metro, pero también la expansión futura de una eventual segunda línea y los trenes regionales. Estamos apoyando al Regiotram de Occidente en el caso Bogotá, y haciendo estudios y diseños del Regiotram del Norte. En el caso de Manizales hay unas particularidades excepcionales y que permiten ver esto con mucho optimismo. Manizales, por la condición geográfica que tiene, por las laderas, por la conexión entre distintos espacios con peñas, que además son absolutamente hermosas desde el punto de vista ambiental, la conexión con cables para una mayor movilidad, significa no solamente ver la competitividad de la ciudad sino garantizar la mayor movilidad por kilómetros y por hora de los ciudadanos. En la medida en que lleguen estudios, diseños, que vengan de las autoridades locales, y que veamos que cumplen con todos los estándares, nuestra idea es acompañarlos, buscando fuentes de financiamiento de largo plazo con la banca multilateral, como lo hemos hecho con otros proyectos, y garantizar que el desarrollo de las ciudades y su expansión consideren sistemas de transporte limpios, eficientes y que mejoren la calidad de vida.

- Hay varios proyectos en Caldas para la reactivación. En La Dorada hay uno que tiene que ver con la multimodalidad del transporte...

Cuando empezó el gobierno le dije a la ministra Ángela Orozco que teníamos que poner a funcionar ese trayecto ferroviario entre La Dorada y la Costa Atlántica, y en La Dorada nos encontramos con que estaba la carretera pero no había la carga y no teníamos la bodega. Con la ANI pusimos a funcionar la bodega y logramos garantizar la carga suficiente para que el proyecto entrara rápidamente en operación. Ese es uno de los proyectos más lindos que tenemos hoy, donde se ve la conexión férrea entre el interior del país y la vocación de llegar hacia las costas con mentalidad exportadora. En el tema del río tenemos un reto: hay que avanzar rápidamente con la licitación de la navegabilidad y esperamos licitar y adjudicar el año entrante. ¿Dónde tenemos hoy mayor navegabilidad, mayor calado, mayor profundidad? Entre Barrancabermeja y Barranquilla, pero siempre va a estar la solicitud de llegar hasta La Dorada. Creo que parte de aprender de los errores es que el proyecto tiene que empezar donde tiene mayor viabilidad y sobre la base de que se haga la licitación, se adjudique, el avance en la navegabilidad es así mucho más fácil. Una vez desarrollada esta primera parte, mirar hacia la conexión con el Magdalena Medio. Eso puede ser polémico, pero es preferible decir las cosas con claridad a jugar a una ilusión, que fue lo que pasó durante tantos años, donde teníamos unas diferencias abismales de calado. Lo que se dice es que se puede hacer navegabilidad entre La Dorada y Barrancabermeja, pero los problemas de calado, que no están todavía solucionados, podrían llevar a que tengamos unos sobrecostos tremendos, o peor, un mayor retraso. Por eso vamos a concentrarnos donde hay mayor navegabilidad, pero eso no quiere decir que nos cerremos a que una vez avanzado ese tramo podamos mirar cuáles son las diferencias en calado y profundidad hacia el Magdalena Medio.

- Lo otro es el proyecto del tren desde Buenaventura hasta Medellín. Eso sería de mucha utilidad para la logística en el país...

La multimodalidad hay que examinarla con tres criterios: 1. velocidad, 2. capacidad, y 3. movilidad de carga. En Colombia el 70% de la carga se mueve por el sistema carretero, y para quien no tiene la presión de tanta velocidad se puede movilizar mayor nivel de tonelaje desde Barrancabermeja hacia la Costa, pero si hay presión de tiempo vamos al transporte carretero, y desde el punto de vista de tonelaje el sistema férreo puede ofrecer mayor capacidad que la de un camión, pero también tenemos complejidades geográficas, en términos de tiempo, que pueden acarrear mayores costos. Por eso la multimodalidad no se puede ver con un solo prisma, sin la combinación por rutas, por espacio y por nivel de carga. Tengo la ilusión de que podamos revivir el sistema férreo del país poco a poco, lo que ocurrió en Caldas desde La Dorada hasta la Costa en transporte de café y de algunos combustibles empieza a abrir el espacio de la viabilidad. Empezamos hace casi un año y hoy estamos viendo continuidad. En la medida en que empiece a dejar las utilidades proyectadas por la ANI y el esquema de concesión, estoy seguro de que habrá más apetito para desarrollar otras rutas.

- Llegamos este fin de semana al millón de contagiados de covid-19. Estamos entre los países con mayor contagio en el mundo...

Hay un problema de conceptualización. Colombia llega a un millón de casos acumulados en 7 meses, pero tenemos casos activos que son realmente bajos por millón de habitantes. Tenemos hoy más del 90% de personas recuperadas, hemos logrado mantener tasas de letalidad bajas comparativamente con el mundo, tasas de muertes por millón que están por debajo de Perú, Chile, Ecuador, Bolivia, Argentina, Panamá, México, y ni qué decir de países de Europa. Tasas de contagio por millón de habitantes que también son bajas, comparativamente, con otros países, pero con un elemento adicional: duplicando las unidades de cuidado intensivo y aumentando la recuperación, y con más del 90% de la economía funcionando. Eso da un mensaje claro porque la pandemia no se ha ido, ni se va a ir, y mayores casos los vamos a encontrar. Otra decisión que ha tomado Colombia es hacer muchas pruebas. Hemos hecho muchísimas más que muchos países que son más grandes que nosotros y yo prefiero llegar al millón con un manejo muy claro de estar buscando los casos y dar información veraz, a tratar de jugar esquemas que no han funcionado, donde se maneja la información de manera acomodaticia para registrar números más bajos, pero al final del día se terminan engañando a ellos mismos.

- Hubo un pico en agosto, y bajó muy rápido en septiembre, pero estamos estancados en el número de muertos...

Colombia pasó por un pico muy duro, pero en estos siete meses logró duplicar las UCI, pasó de 5 mil 300 a casi 11 mil. Es casi 21 mil UCI por 100 mil habitantes, y no hay otro país de América Latina con esa proporción, en eso lo hicimos bien. Fuimos recuperando actividad productiva desde el 11 de abril, llegamos al 1 de septiembre con el 90% de la economía abierta. Desde ahí, hasta hoy, el número de casos por día ha mostrado una tendencia a la baja; el número de muertes también. ¿Qué lo afecta? Las aglomeraciones. Cuando hemos visto aglomeración inmediatamente vienen pequeños retrocesos. Eso nos tiene que servir de alerta para que no las propiciemos, y podamos seguir recuperando la actividad económica adaptándonos a vivir con la pandemia.

- Mucha gente se pregunta si volveremos a cuarentenas. ¿Vamos a llegar a eso?

Empezamos a hacer un proceso segmentado, y así abrimos nuestra economía hasta llegar a más del 90%, donde hay un criterio unificado como país, para ver dónde están creciendo los casos. Por eso hicimos cercos epidemiológicos y desarrollamos la iniciativa PRAS, para hacer pruebas, rastreo y aislamiento selectivo. Si vemos que en algún lugar de la geografía hay situaciones críticas, intervenimos, y de hecho muchas intervenciones que se hicieron en ciudades como Cartagena o Barranquilla no acarrearon cierres generalizados, sino intervenciones puntuales, donde veíamos que se estaban concentrando los casos. Ese es el manejo inteligente que hemos tenido. Hemos vivido una pandemia de más de 7 meses, pero vemos países que cerraron demasiado rígido, no hicieron una reactivación paulatina, y cuando la hicieron por la presión ciudadana se dispararon los casos y las muertes. Hemos logrado una capacidad de adaptación como sociedad donde prima la cultura ciudadana, el uso del tapabocas, el distanciamiento físico, el lavado de manos y el rechazo a las aglomeraciones.

- ¿Qué se pudo haber hecho mejor para manejar esta pandemia?

No pretendo entrar a una controversia con la justicia, pero el fallo que tuvo que ver con la restricción a la movilidad de los mayores de 70 años me parece que trajo resultados negativos. Antes de esa decisión veníamos con un mensaje pedagógico, sabiendo que es incómodo para las personas mayores de 70 años, pero teníamos unos niveles de mortalidad y letalidad en ese segmento de la población que eran relativamente bajos. Cuando se da la decisión, muchas personas se sintieron en una posición de excesiva libertad y hasta desafiante ante la enfermedad, y la evidencia lo dice todo: más del 50% de los muertos en Colombia son mayores de 70 años, y entre mayores de 60 y de 70 años está más del 85% de los muertos en el país. En la medida en que uno entienda que ahí es donde está el mayor efecto en la letalidad y asumamos que tomar decisiones para aislar de manera preventiva ese sector busca salvar vidas y no incomodar, creo que hubiéramos podido tener una menor mortalidad.

- Colombia tiene acuerdos con fabricantes de vacunas. ¿Cuándo se podrían comenzar a aplicar?

Entramos a la estrategia COVAX (Colaboración para un acceso equitativo mundial a las vacunas contra la covid-19). Tenemos ya comprometido el acceso a cerca de 10 millones de vacunas, nadie puede comprar a través de COVAX más del 10% de su población, y eso para nosotros es una garantía importante, porque permite que la coalición tome decisiones estratégicas en beneficio de los compradores. También adelantamos aproximaciones de carácter bilateral, como lo han hecho otros países, para evaluar cuáles son las farmacéuticas más desarrolladas en las fases. Hay que ser optimistas, pero no triunfalistas, porque las vacunas han sido procesos históricamente muy lentos, y no porque haya desgreño o burocratismo. Son lentos porque requieren un altísimo nivel de prueba y muchos exámenes clínicos. Nosotros ya los estamos haciendo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y con algunas farmacéuticas, pero creo que antes de junio del año entrante no veremos ninguna vacuna desarrollada en el mundo. Si llega antes, ojalá, nos motivan, pero prefiero que nos adaptemos a un período que puede ser largo y sorprenderme alegremente si es que la vacuna sale antes. Mientras tanto, tener toda la logística, la capacidad y la interacción económica, suponiendo la convivencia con esta enfermedad, donde la cultura ciudadana nos ayuda a prevenirla y todos sabemos que los protocolos de bioseguridad nos garantizan un mejor procedimiento.