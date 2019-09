"No me voy a atravesar al Área Metropolitana Centro Sur": alcalde de Manizales, Octavio Cardona

JUAN CARLOS LAYTON

LA PATRIA | MANIZALES

"Lo único que quería que supieran es que no había firmado, no porque no hubiera querido, sino porque ellos no habían mandado nada, no había recibido el documento para firmar".

La aclaración la hizo el alcalde de Manizales, Octavio Cardona León, al referirse a la conformación del Área Metropolitana Centro Sur y la intención de firmar el acuerdo de integración.

La respuesta se generó, luego de un retuit que hizo la directora de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad de Manizales, Adriana Villegas, en el que se cuestiona su indecisión de firmar, a lo que el mandatario respondió: "Sabía usted que el señor Gobernador se comprometió en compañía del secretario de Planeación a enviar los documentos del área metropolitana y a la fecha no los ha enviado. Qué es entonces lo que me niego a firmar??".

Buenos días, un gusto saludar. Puedo hacer una pregunta? . Sabía usted que el señor gobernador se comprometió en compañía del secretario de planeacion a enviar los documentos del área metropolitana y a la fecha no los han enviado. Que es entonces lo que me niego a firmar?? — Octavio Cardona (@jcardonaleon) September 25, 2019

Esto lo complementó con otro tuit: "Simplemente pregunte al Dr. Felipe Jaramillo si estuvo en mi oficina hace 2 días en compañía del señor gobernador y si se comprometió a mandar los documentos ese mismo día, y si además ya los mandaron. Pregunte", ripostó.

Simplemente pregunte al Dr. Felipe Jaramillo Si estuvo en mi oficina hace 2 días en compañia del señor gonernador y si se comprometió a mandar los documentos ese mismo día, y si además ya los mandaron. Pregunte. — Octavio Cardona (@jcardonaleon) September 25, 2019

Interés de firmar

A la consulta del proceso que sigue, una vez reciba los documentos, Cardona León insistió en que una vez lleguen pondrá un equipo para revisarlos. "Lo mínimo que podemos hacer es estudiarlos, poner un equipo de Planeación para que estudie todo esto y firmamos, no tenemos problema con eso, el problema es ninguno, en últimas quien dice si hay Área Metropolitana no es el gobernador ni es el alcalde, son los ciudadanos en una consulta popular", destacó.

A la consulta de si eso ratifica entonces su interés en el proyecto de integración, el mandatario reiteró: "Total, es que no me voy a atravesar, el interés de nosotros es acompañar la integración, lo que pasa es que creo que como alcalde y sobre todo como ciudadano tengo derecho a una cosa, a que se diga la verdad, simplemente no puedo firmar lo que la Gobernación no me manda", justificó.

La demora

La Secretaría de Planeación Departamental dio a conocer el documento que se radicó ayer ante la Alcaldía y que incluyen 490 folios, entre los que se anexan las cartas de adhesión de los alcaldes de Chinchiná, Villamaría, Palestina y Neira, los documentos técnicos de soporte y un CD con la cartografía.

El secretario, Juan Felipe Jaramillo Salazar, confirmó que efectivamente el lunes se tomaron el tinto, en un encuentro que calificó de positivo y en el que se tuvo en cuenta la solicitud del mandatario municipal.

A la consulta del porqué no se habían enviado los documentos, explicó que la demora se debió a que si bien se habían hecho varias socializaciones y foros, el alcalde no había asistido y tampoco había pedido formalmente los documentos, petición que realizó el pasado lunes, cuando se dio la reunión.

A la fecha van tres foros y el próximo lunes se realizará un encuentro en Palestina a las 9:00 a.m.

Con respecto al porqué no se han hecho foros en Manizales como ciudad núcleo, otro reclamo del alcalde, Jaramillo Salazar sostuvo que para el 9 octubre se tiene previsto dicho encuentro.

Sin embargo, explicó que una vez superado este proceso, el interés es llevar la carta de intención de los alcaldes ante la Comisión de Ordenamiento Territorial (COT) del Senado y Cámara.

Después de aprobado, la esperanza de Jaramillo Salazar es que la Registraduría asigne los recursos para hacer la convocatoria y definir la fecha de votación.

El dato

Los cinco municipios representan el 66% del Producto Interno Bruto y el 53% de la población de Caldas.

Las votaciones

De acuerdo con el gobernador de Caldas, se podría gestionar para la misma fecha en que se pretende hacer elecciones para el área del Valle de San Nicolás, al oriente de Antioquia, que incluye los municipios de Marinilla, Rionegro, San Vicente, El Retiro, Guarne, El Carmen de Viboral, El Santuario, La Unión y La Ceja. Sería para diciembre de este año.