Los bebés nacen emprendedores: Gunter Pauli

Óscar Veiman Mejía

LA PATRIA | Manizales

La ciencia, el medioambiente son como un imán para el niño Andrés Castellanos, del colegio Calazans de Medellín. Allí es el personero estudiantil y ha liderado siembra de árboles y recolección de tapas. Lleva orgulloso en la muñeca la cintilla de participante en el Encuentro Mundial ZERI, en Manizales.

En el primer receso de la mañana de ayer, en el Campus La Nubia de la Universidad Nacional, con su madre, Alexandra Montoya, y su tío Iván, esperaban a Gunter Pauli, creador de la Economía Azul a mediados de los 90.

Antes Pauli en entrevista, comentó que "los bebés nacen emprendedores, quieren hacer cosas. Con la estimulación de mamá, papá y abuela están descubriendo, quieren hacer. Queremos que los niños hagan".

La madre de Andrés es docente de la Facultad de Minas de la U. Nacional -sede Medellín-, donde su tío es profesor en Ciencias Agrarias. El estudiante comentó: "Me gustan las matemáticas porque ayudan a entender el mundo. Y lo que tenga que ver con sociales porque todos tenemos que ver con estas ciencias".

La familia antioqueña asiste desde el lunes al Encuentro, con el cual se conmemoran los 20 años del pabellón ZERI. La programación irá hasta mañana.

LA PATRIA habló con Gunter Pauli:

-

¿Por qué es importante que ciudades como Manizales lleven a cavo este tipo de encuentros?

Estamos convencidos de que el cambio no se producirá nunca en el centro del poder. Será en la periferia. Manizales es una ciudad que no tiene medio millón de habitantes, es de la periferia, no es Medellín, Bucaramanga, ni siquiera Cartagena y menos Bogotá. Tenemos que estar donde el cambio es factible. Y es factible en Manizales.

- ¿En estos 25 años ha impactado la Economía Azul lo que usted esperaba?

Nunca es suficiente porque el cambio y la transformación que necesitamos es total. Es decir, que no podemos pensar que se produjera en un día, un año o una década. Lo importante es que hay inquietud, conocimiento, deseo y compromiso. Por eso, es tan importante mirar los granitos en que estamos sembrando y que están dando resultados extraordinarios.

-

¿Cuál fue el efecto del Pabellón ZERI que está en el Recinto del Pensamiento?

En dio empleo tal vez a unas siete mil personas, gracias a la revaloración de la guadua, del arboloco, del aliso, de la construcción. Pero este pabellón inspiró a millones de personas en el mundo. Hoy en día en Indonesia el bambú, que es como la guadua de acá, ya generó 85 mil empleos, gracias al Pabellón del Recinto del Pensamiento. En Vietnam ya son 420 mil empleos por la guadua. Aquí en Manizales nadie se da cuenta de este efecto de generación de empleo y de industria.

-

¿Por qué no tiene la misma acogida en Colombia?

Esa es una de las razones por las que estamos aquí: por qué no hemos cosechado tanto como deberíamos cosechar: porque en Colombia siguen pensando que la guadua es un árbol. No se han dado cuenta de lo que Humboldt ya sabía y es que la guadua es un pasto, lo cortas y crece otra vez. Y no somos capaces de cambiar la ley en Colombia que exige que por cada tumba necesitas un permiso, así no vas a tener una industria como la que tienen Indonesia y Vietnam.

-

¿O sea es una decisión política?

También estamos aquí para molestar un poco a los políticos. Estuve con el señor Ómar Yepes, en el Congreso del Partido Conservador, y expusimos cómo es posible que Colombia no ha cambiado el reglamento que permita tumbar las guaduas para industrializarla, es un beneficio para Manizales.

-

¿Cuál debe ser el papel del sistema educativo en cuanto a estos economías alternas?

Debe inspirar a los niños y no contarles todos los dramas que los adultos están produciendo todos los días. Necesitamos inspirarlos cada día con algo que les sorprenda, que les guste, qué les molesta, pero que los ponga a pensar

No son científicos, que algunos se diviertan con la ciencia es extraordinario, pero la mayoría tiene el deseo de hacer. Lamentablemente en nuestro sistema educativo queremos eliminar el concepto de riesgo. Que no asuman riesgo, pero si no los asumen no hay forma de hacer el emprendimiento y el avance en la sociedad.

-

¿En ese sentido cuál debe ser el objetivo de la educación?

Los niños son un depósito de fantasía y esta se traduce en visión cuando hay ciencia. Y la visión se convierte en realidad cuando se llega al modelo de negocio y esto tiene que ser el propósito de la educación. Si no tiene esto, tenemos que acabar con la educación tal como lo dijo Pink Floyd hace 40 años.

--R1

Interesante

Alejandro Gutiérrez, Universidad de Caldas

Ampliar el conocimiento sobre las tecnologías emergentes, por ejemplo el reciclaje y el aprovechamiento de residuos agroindustriales, me parece muy interesante.

Leidy Alexandra Cabrera

El principal motivo de asistir a este encuentro es para aprender del aprovechamiento de los recursos renovables y llegar a tener una economía sostenible.

--R2

Para hoy

Universidad Nacional sede Manizales (Campus La Nubia)

Auditorio Principal

• De 8:00 a 8:40 a.m. Título de la Conferencia por confirmar

Experto: Padre Godfrey Nzamujo (Benin)

• De 8:40 a 9:20 a.m. La Solución de la Pirólisis para Reducir la Huella de Carbono

Experto: Olivier Lepez (Francia)

• De 9:20 a 10:00 a.m. Planta de Bioprocesos y Agroindustria: Alternativa para el Aprovechamiento de Residuos

Sólidos y Líquidos

Experta: Sandra Montoya (Colombia)

• De 10:00 a 10:20 a.m. Refrigerio

• De 10:20 a 11:00 a.m. Evolución de los proyectos de hongos de ZERI de idea modesta a movimiento global

Experta: Masci. Ivanka Milenkovic (Serbia)

• De 11:00 a.m. a 12:00 m Reflexiones sobre Actividades Selectas en Africa

Experto: Prof. Dr. Keto Mshingeni (Tanzania)

• De 2:00 a 2:50 p.m. Conectando la Brecha Entre el Conocimiento Científico y el Trabajo de las Mujeres en Agricultura

Experta: Thelma Awori (Uganda)

• De 2:50 a 3:30 p.m. Título de la conferencia por confirmar

Experto: Prof. Héitor Gurgulino De Souza (Brasil)

• De 3:30 a 4:30 p.m. Pensamiento Sistémico, El Corazón del Aprendizaje

Experto: Prof. Dr. Walter Baets (Belgica)

• De 5:00 a 5:45 p.m. Producción de Hongos Comestibles en Pulpa de Café como Estrategia de Seguridad

Alimentaria: Un aporte a la Sostenibilidad Ambiental

Experto: Julio César Molina (Colombia)

• De 6:00 a 7:00 p.m. Concierto Orquesta Sinfónica de Caldas

• De 8:00 a.m. a 6:00 p.m. Muestra Empresarial de Innovadores del SENA

--R3

¿Qué es?

La Economía Azul pretende sacar provecho de los recursos disponibles, sin olvidar que estos deben ser aprovechados y son fuente de riqueza. La idea la gestó Gunter Pauli en 1994 cuando en Japón asistió al diseño de un modelo económico amigo del medioambiente.