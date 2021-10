Glampings y otras amenazas para el Paisaje Cultural Cafetero Colombiano

Luis Fernando Rodríguez

LA PATRIA | Manizales

En la apertura del primer Encuentro Patrimonio, Colonización y Paisaje, que se realizó en las instalaciones de la Fundación Escuela Taller de Caldas, en Salamina, Pedro Felipe Hoyos Körbel, dijo que se quiere llenar un vacío, porque el Paisaje Cultural Cafetero Colombiano (PCCC) hay que seguirlo pensando y reforzando y que sea una herramienta útil para coordinar parte de nuestras vidas.

El director ejecutivo de la Escuela Taller, James Peña Garzón, expresó: “La Fundación en su quehacer misional, que es la salvaguarda, gestión y protección del patrimonio, tiene ese compromiso con la región y el país, con sus territorios y comunidades. Por eso hemos abierto este espacio a los expertos que nos visitan”.

Carlos Ocampo Trujillo, consultor en turismo comunitario, fue el primer expositor. En entrevista con LA PATRIA, opinó sobre el PCCC:

- ¿Cómo influye el turismo en nuestro departamento?

Esto influye en que las personas están llegando a los lugares y comprando las fincas. Pero en vez de hacer casas campesinas con nuestra arquitectura, estamos haciendo glamping (combina la experiencia de acampar al aire libre con lujo y las condiciones propias de los mejores hoteles). Que horror lo que está pasando en nuestro departamento y país.

- ¿Del turismo en los pueblos, que critica y sugiere?

En este caso específico que somos Patrimonio de la Humanidad, la Unesco nos está diciendo que tenemos qué hacer, pero nos gana lo que no debemos hacer. Lo que está pasando en estos municipios prende las alarmas. Hoy hablamos de Salento y es un desastre en turismo. Y ellos tienen gran preocupación por la gentrificación, o sea la cantidad de gente que llega los fines de semana, que desborda todas las capacidades del municipio. Y lo peor de todo, es que solo el 37% de los habitantes de Salento son nativos, los demás son de fuera. Eso es un desplazamiento y un indicador gravísimo el que estemos haciendo desplazamiento por el turismo.

- ¿Qué ha pasado con el PCCC en estos diez años?

En los foros que hicimos en la Asamblea y el Concejo de Manizales, nadie me supo explicar qué ha pasado en estos 10 años. Los mismos documentos de hace 10 años pusimos sobre la mesa. Los estudios están ahí. Sin embargo, encontramos que el 99% de la comunidad del PCCC, no sabe que son declarados patrimonio y tampoco por qué fuimos declarados. Esos 16 atributos nadie los conoce o se los han explicado. Yo no tengo la última palabra, pero sí quisiera que se hicieran unos foros. Pero no para venir a decirnos cosas bonitas y echarnos flores. Digamos las cosas con franqueza, porque estamos a tiempo.

- ¿Qué propone usted como estudioso del tema?

Aquí es un trabajo comunitario de base y hay que hacer unos planes maestros con las comunidades. Hoy estamos haciendo una cantidad de infraestructura que no obedecen a nada. Solo al querer de un mandatario o de un grupo de empresarios. Pero somos las comunidades las que debemos decir para dónde queremos ir, cómo podemos hacer y ahí sí pueden llegar los expertos. Porque no todo es recurso económico, hay otras importantes que hoy existen para llegar a las metas que nos proponemos como comunidad organizada y de base.

- ¿Qué tiene Salamina para mostrar y cuáles son sus debilidades?

Lo de mostrar de Salamina es esta Escuela Taller. Aquí se han caído varias casas y no solo eso, las hemos enajenado, porque no somos capaces de sostenerlas. Hay un llamado a los entes municipales, departamentales y nacionales y en esta población el lunar negro es la Fonda de Arriería, que está abandonada hace cinco años y allá no venden ni empanadas.

- ¿Quiénes pueden hacer turismo?

Todos podemos hacer turismo. Lo que pasa es que está mal concebido. Yo no me puedo volver un empresario de turismo, esto es una actividad complementaria a la actividad tradicional. Si soy cafetero, tengo que seguir siéndolo. El turismo genera ingresos adicionales al poder yo vender mi actividad, dándole lo que yo sé. Yo puedo vender todas mis tradiciones, mi conocimiento, porque la sabiduría está en los campesinos. Esta no se adquiere en ninguna universidad.

200 años de colonización

El Encuentro de Patrimonio, Colonización y Paisaje se realizó el 14 y 15 de octubre con un ciclo de conferencias apoyado por el Ministerio de Cultura, la Escuelas Taller Colombia y la Gobernación de Caldas.

Participaron James Peña Garzón, director ejecutivo FETC – PCCC, el consultor Carlos Ocampo Trujillo, el folclorólogo Julián Bueno Rodríguez, el muralista Fernando Toro, la gestora cultural Amparo Jaramillo de Drews, el profesor de la Universidad Nacional Gonzalo Duque Escobar, el arquitecto Felipe César Londoño y los historiadores Roberto Restrepo Ramírez, Ramiro Henao Jaramillo, Fernando Macías Vásquez, Juan Luis Mejía, Pedro Felipe Hoyos, Roberto Luis Jaramillo, Jaime Ochoa Ochoa y Jaime Lopera,