Entrevista a los alcaldes de La Dorada, La Merced y Manizales

LA DORADA

DICE EL ALCALDE

La Dorada avanza con malecón y espacios educadores

Óscar Veiman Mejía

LA PATRIA I Manizales

La Dorada ha realizado importantes obras y ve su progreso en el malecón y en el nuevo centro para la Universidad de Caldas. Busca ser una ciudad embellecida para los propios habitantes y que sea agradable a los turistas. EL mandatario local dice que es necesario crecer más en programas sociales.

1. ¿Cómo ha afectado la pandemia por covid-19 las propuestas hechas en su Plan de Desarrollo?

En porcentajes de ejecución del Plan de Desarrollo, no solo en La Dorada sino en todos los municipios del país. Ninguna Administración estaba preparada para enfrentarse a un aislamiento y un cierre total. La pandemia permitió reinventarnos administrativamente, se buscaron espacios de atención a la ciudadanía, enfocamos esfuerzos en atención en salud, fortalecimos la ESE Salud Dorada para una atención ágil. Implementamos campañas de prevención para contener la covid, nuestra organización marca un avance significativo en vacunación. No dejamos de avanzar en las demás áreas, en elaboración de proyectos, presentación de propuestas para búsqueda de recursos, que nos han dado excelentes resultados con inversiones del Departamento y la Nación. En este nuevo escenario nos correspondió un ejercicio de responsabilidad y amor por La Dorada y los doradenses, hacerle frente a la situación con hidalguía, compromiso, asumiendo los daños colaterales que trajera, pues para la oposición no habrá acción ni intención que se considere buena, acertada. Haciendo caso omiso a diferentes pareceres, excepto a la norma y a las directrices emitidas desde el Gobierno central, iniciamos a motivar la reactivación económica, dando paso a una nueva normalidad, creando el escenario para cumplimiento de metas del Plan de Desarrollo, La Dorada está en mi corazón.

2. ¿Cuál es la obra o programa que destaca de sus dos años en la Alcaldía, cómo impacta al municipio y en qué fase va?

La Dorada está en mi corazón tiene como eje el ser. Aún con la pandemia logramos grandes procesos, hicimos seguimiento, identificamos problemas y trabajamos para atender, definir y aplicar soluciones a la marginalidad en la que vivían cerca de mil familias. Apostamos a proyectos como formalización en la propiedad en Pancoger y Alameda, donde cuentan con energía eléctrica, ruta especial de recolección de residuos, acueducto comunitario. Se plantea con apoyo de Empocaldas y Corpocaldas avanzar en acueducto y alcantarillado, respetando la conservación ambiental humedales. Tenemos un proyecto de urbanismo ecológicamente amable con el medioambiente que se espera establecer con esas familias, que por cerca de 20 años vivieron en condiciones infrahumanas. Otro proyecto es proteger la ribera y el malecón, que se encuentra en tercera fase, con eso garantizamos que La Dorada le dé la cara al río y con aspectos técnicos que garantizan conservación de la ribera conteniendo la erosión que enfrentamos. El diseño se construyó con comunidades mediante mesas de trabajo, escuchamos propuestas y se integraron diseños planteados por ingenieros y arquitectos. Hoy contamos con el respaldo de la Gobernación de Caldas para ejecutar este sueño. Creamos espacios educadores, a través de ellos se ha embellecido la ciudad y se han generado espacios para la familia, que propios y visitantes disfruten de la tranquilidad y seguridad. Resalto también a los Vigías por la vida, son nuestros guerreros en el fortalecimiento de la cultura ciudadana.

3. ¿Cuál será su apuesta principal en el 2022?

Seguimos soñando con una ciudad de gran desarrollo, en infraestructura hay muchos proyectos avanzados. Continuaremos procesos de espacios educadores, que se han convertido en referentes de embellecimiento de la ciudad, con nuestro programa de Vigías dorados.

4. Cierre los ojos por unos segundos. ¿Cómo visualiza La Dorada en 10 años?

Como una ciudad mágica, donde puedes cumplir los sueños, donde el positivismo y la esperanza son los motores de la dinámica social, de la economía. Una ciudad donde los jóvenes tienen oportunidades laborales, donde las mujeres empoderadas gobiernan la ciudad, niños y jóvenes tienen acceso a educación gratuita de alta calidad. Me sueño una Dorada altamente competitiva en bioeconomía, biotecnología, turismo, comercio, en fin, espero ver en plenitud el potencial de desarrollo económico y social que tiene La Dorada.

César Alzate completa dos años de su segundo mandato como alcalde de La Dorada.

César Alzate completa dos años de su segundo mandato como alcalde de La Dorada.

LA MERCED

AFIRMA SU ALCALDE

La Merced pretende ser un mejor vividero

Oswaldo Hernández

LA PATRIA | Manizales

Jhónatan Manuel Vásquez Duque es el alcalde de La Merced, después de superar el año pasado sus problemas judiciales que lo tuvieron apartado del cargo en los primeros meses de su mandato, se ha propuesto varias obras, entre ellas la renovación del parque principal del municipio.

- ¿Cómo ha afectado la pandemia por covid-19 las propuestas hechas en su Plan de Desarrollo?

Si bien la pandemia (covid-19) nos ha demandado, como mandatarios, esfuerzos en tiempo y recursos para atender la emergencia, no hemos parado de trabajar y hacer gestiones para otros sectores de desarrollo. Para nosotros en La Merced, la pandemia no ha sido excusa para avanzar en las propuestas hechas en el Plan de Desarrollo. Vamos bien, vamos por buen camino y estamos cumpliendo. Estamos remodelando el Parque Principal, más las inversiones en infraestructura educativa, salud, parques infantiles, placas huella y muchas otras acciones que venimos implementando.

- ¿Cuál es la obra o programa que destaca de sus dos años en la Alcaldía, cómo impacta al municipio y en qué fase va?

La obra que destaco en mis dos años de Alcaldía es la remodelación del Parque Principal, un parque que se encontraba con mucho desgaste, ya no estaba presentable para propios y visitantes. Esta obra impactará positivamente en la población porque el parque es el principal sitio de encuentro en los municipios. El nuestro quedará a la altura de un municipio que se proyecta como un gran epicentro de turismo en la región. El proyecto se encuentra en ejecución (70%) y se espera entregar en los primeros meses del 2022.

- La seguridad es un problema que afecta a La Merced en el último tiempo ¿Qué han hecho?

Si bien ha habido algunos bandidos que quieren interrumpir la tranquilidad en nuestro municipio, hemos avanzado significativamente en este tema de seguridad, articulados con la Policía Nacional y el Ejército. Tenemos grupos de investigación en el Municipio, hemos logrado mantener presencia de Policía y Ejército en la vía y estos hechos no se han vuelto a presentar. Se han hecho inversiones por cerca de $200 millones para brindar herramientas a la fuerza pública para mejorar la seguridad en el Municipio.

- Cierre los ojos por unos segundos ¿Cómo visualiza La Merced en 10 años?

En 10 años, a La Merced lo veo como un municipio con gran reconocimiento en el sector turístico en Caldas. Estamos aprovechando al máximo las fortalezas naturales con las que contamos. Veo un municipio que tiene la capacidad de generación de empleo, veo un municipio con un índice de necesidades básicas insatisfechas muy bajo, pues vamos a lograr construir cerca de 100 soluciones de vivienda para las familias más vulnerables. Veo un municipio atractivo para invertir y, sobre todo, lo más importante, en 10 años La Merced será uno de los mejores vivideros de este departamento, por su ubicación, tranquilidad, seguridad, infraestructura, calidez humana.

Jhónatan Manuel Vásquez Duque, alcalde.

Jhónatan Manuel Vásquez Duque, alcalde.

MANIZALES

DICE EL ALCALDE

Manizales está hoy mejor que ayer

El alcalde de Manizales, Carlos Mario Marín, sacó tiempo durante la Feria de Manizales para pasarse por el set de emisiones de A ritmo de Feria, la transmisión que todos los días hicieron LA PATRIA Radio y el Club del Oyente. Y allí se le lanzaron las preguntas que se les hicieron a todos los mandatarios del departamento.

Luis Francisco Arias

LA PATRIA | Manizales.

1. ¿Cómo ha afectado la pandemia por covid-19 las propuestas hechas en su Plan de Desarrollo?

Todos los mandatarios del mundo, lo hablé con el presidente Macron de Francia, con el príncipe Carlos, con el embajador Antonio José Ardila Lule en Londres, lo hablé con el embajador Colin Martin, logré en esa visita internacional que ya viniera el embajador del Reino Unido en Colombia y aquí estuvo. Hemos logrado cosas enormes que Manizales no había tenido. Cuando hablé con Nicolás Restrepo, director de LA PATRIA, y con Carlos Arturo Gallego, dueño de Termales, me dijeron estas palabras: Manizales nunca ha tenido una agenda de este tamaño. A esto hay que darle tiempo. No llegué a ser alcalde de la noche a la mañana, no me he convertido en un mandatario sólido, porque tener 30 años y estar sólido no es fácil. ¿Qué le da a uno la solidez? Las cifras, el conocimiento. Y en 10 años la gente lo va a manifestar. En medio del covid he tenido que sortear que la crisis Manizales fue la mejor ciudad de Colombia en manejarla, no es menor, hoy se están midiendo a los mandatarios del mundo por esta razón. Con menos muertos y con menos empleos perdidos, somos la tercera ciudad con menos empleos perdidos en Colombia, la segunda ciudad con el menor desempleo juvenil, ahora bien, tocó cambiar muchas cosas. La covid nos enseñó que las ciudades se van a seguir manejando a través de los espacios abiertos.

2. ¿Cuál es la obra realizada que destaca de sus dos años en la Alcaldía, cómo impacta al municipio y en qué fase va?

El reciente estudio de movilidad nos muestra que el 30 por ciento de nuestra población en 20 años va a ser adulta mayor, por eso desde ya me toca pensar una ciudad para el mañana. Estamos haciendo intervenciones que vamos a inaugurar pronto. Ya he logrado inaugurar obras. Hemos logrado llegar a Bosques del Norte, a San Sebastián, pavimentar vías que llevaban 20 años sin pavimentarse. La gente se indigna mucho por los huecos, hay que seguir invirtiendo, sin embargo, los recursos son limitados y decidí apostarles a las grandes obras, vamos a seguir tapando huecos paso a paso. Las obras importantes y estratégicas de Manizales son el cable aéreo, la PTAR, la Juan XXIII, los coliseos mayor y menor de Juegos Nacionales. Esta ciudad tiene un plan de obras que no tenía hace 20 años y se van a ver es mañana, las obras no se pueden construir de la noche a la mañana. Y con el pacto por la reactivación, tenemos un pacto sólido.

3. ¿Se va a hacer la Línea 3 del cable y cómo se va a hacer?

Espero entregar el cable, si no lo entregamos no pasa nada, dejarlo iniciado, andando y como se debe hacer, lo podrá disfrutar el manizaleño cuando sea el momento oportuno. Tranquilos, queridos manizaleños, que la ciudad paso a paso irá recibiendo cada una de sus bendiciones en este mandato.

4. Cierre los ojos por unos segundos. ¿Cómo visualiza a Manizales en 10 años?

Espero que en 10 años la ciudad reconozca que este es un mandato de largo plazo. Los colombianos acostumbramos a la cultura del atajo, a conseguir plata de la noche a la mañana, a ser mejor mañana de un momento a otro. Y por eso hoy a mi vida le estoy apostando a ir más despacio, porque al final de la fábula, quien gana la carrera es la tortuga y no la liebre. Con mucha paciencia, hoy estamos, mejor que ayer. Me he dado cuenta que paso a paso he ido logrando el camino de la vida profunda. Esto es lo que debe inspirar a las demás personas. Si Dios tiene para mi vida otros caminos, he pensado que mi tarea va más allá de la política y es tocar a las personas, que sean todos los días mejores, si Dios tiene otro camino para mí, así lo asumiré todos los días, dándoles las gracias a las personas porque hoy he podido tener la experiencia más bonita que he podido tener: a los 30 años ser alcalde de una ciudad, crecer y, sobre todo, cuidar la vida de todos. En 10 años esta ciudad va a recordar que fue la que menos personas perdió en medio de la crisis económica, social y sanitaria.