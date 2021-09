Encuentro en Pueblo Nuevo, Pensilvania: La comunidad y la Selva de Florencia

Óscar Gómez

LA PATRIA | Pueblo Nuevo

El Parque Nacional Natural Selva de Florencia se reunió en el corregimiento de Pueblo Nuevo (Pensilvania) con pobladores y personas que viven dentro de sus predios.

Baltazar Hernández y Yudi Marcela Rodríguez llegaron desde la vereda La Abundancia, parte alta del Parque, para participar. “Me interesa porque estoy bien en el centro del parque. Estoy conectada allí desde mi ancestralidad. Siempre me encuentro con intervenciones, demandas, dificultades, sanciones, lo uno y lo otro. No sé”.

Baltazar Hernández relató: “Como el cuento, yo le veo poquita importancia a eso. Que vea, que cuide, que proteja, que el área protegida, eso hace tiempo lo tienen. Y eso ha sido la misma estrategia. Que es un área que no se puede talar. Que hay es que conservarla. Eso ha sido así”.

El encuentro transcurrió con informes sobre la reserva natural protegida. Mónica Delgado, funcionaria, explicó sobre la restauración ecológica: “En el parque Selva de Florencia se sembrarán este año 42 mil árboles, 22 mil en el corregimiento de Florencia, 12 mil en el corregimiento de Pueblo Nuevo y 8.000 en el municipio de Samaná".

Consenso

Pronto afloraron en el encuentro las posiciones de campesinos que tienen predios dentro del parque y no han sido atendidos en sus reclamaciones de compra o reubicaciones.

Sor Ángel Arango manifestó: “Llevo muchos años solicitando ayudas, pidiendo compra o permuta de mis tierras. No he podido. Tuvimos que abandonar el predio. No podemos trabajar, no podemos vender. Nuestros familiares tuvieron que migrar a trabajar a otra parte por el riesgo de desastre. He contado la historia muchas veces en el municipio, departamento, Corpocaldas, hablé con la directora de Parques. Nada se ha hecho al respecto”.

Jaime Duque, con finca en límites del parque, dijo: “En Antioquia, Cornare compra muchas propiedades para defensa del agua, pero aquí en Caldas no pasa eso. Tengo una tierrita pequeña, la he ofrecido, no compran. ¿Qué quiere el Parque?, quedarse con las tierras. Así no es”.

Yudi Marcela Rodríguez manifestó: “Sufrí toda mi vida los grupos armados. Vi a campesinos que hoy están metros bajo tierra. Al asistir a una reunión de Parques Nacionales, les digo, hay que trabajar con la gente, la poca que quedó. En este momento vivo en el centro de la Selva de Florencia. Estoy aquí con mi puño diciendo, hago parte y soy merecedora de este lugar, soy parte de él. Me duele. Tenemos una riqueza, no para que nos las compren es para trabajarla. La gente habla muy herida, muy maquillada”.

El director del Parque Selva de Florencia, biólogo Hugo Ballesteros, informó que este año con una donación de Isagén, la meta es adquirir seis predios. La microcentral de Río Hondo destinará $1.000 millones por compensación del uso del agua y pérdida de biodiversidad. Se hacen las gestiones para el pago por servicios ambientales a campesinos del parque.

Plan de Ordenamento Ecoturístico

La Dirección de Parques Nacionales trabaja en la orientación de la Selva de Florencia a la vocación ecoturística. Se avanza en el Plan de Ordenamiento Ecoturístico con el fin de evaluar, mirar la viabilidad de abrir la zona protegida.

Se necesitan gestionar recursos, voluntad política y respaldo de las comunidades. Por capacidad de manejo se abriría la zona de Florencia, senderos hacia el volcán El Escondido.

También se tiene proyectado abrir otras zonas como el Sendero del cacique Candela y atravesar la vereda La Abundancia hasta Pueblo Nuevo. Todo depende de los recursos y capacidad de manejo, dado el desarrollo del turismo convencional en la región.

Datos

El Parque Nacional Natural Selva de Florencia se creó mediante Resolución del Ministerio del Medio Ambiente el 10 de marzo del 2005 con 10.019 hectáreas. Tiene pisos térmicos desde los 850 metros hasta los 2.400 m.s.n.v.m.

Posee 170 especies de plantas, entre las que se destaca la especie Mariana Selva Florensis, propia de este territorio, planta trepadora tropical, cuyos tallos largos, delgados y flexibles se emplean para fabricar ligaduras, jarcias, tejidos, muebles, bastones, etc.

254 especies de mariposas, 31 arácnidos, 33 coleópteros, 75 especies de mamíferos, 5 de primates, guaguas, marimondas y cusumbos, entre otros.

Hugo Ballesteros, director del Parque Selva de Florencia. Es la manera de hacer las cosas, con la comunidad, contándole lo que hacemos, para dónde va el parque, su plan de manejo. En los reclamos tienen mucha razón.​



Yudi Marcela Rodríguez, habitante de la vereda La Abundancia Cuando vengo, siempre me encuentro con dificultades, sin dejar a la gente progresar, aunque no me interesa lucrarme, sino vivir pacífica y armoniosamente con la naturaleza.