En La Dorada hay toque de queda nocturno hasta el 10 de abril

LA PATRIA | La Dorada

La Alcaldía de La Dorada informó que desde este viernes regirá el toque de queda nocturno en el municipio. Esta medida estará hasta el 10 de abril para evitar contagios de covid-19.

Se restringe la libre circulación de personas y vehículos por vías y espacios públicos (movilidad) en toda la jurisdicción del municipio de La Dorada, Caldas desde las 11:59 p.m., y hasta las 5:00 a.m. por los siguientes días, así:

▪︎ Del 2 de abril, desde las 11:59 p.m. hasta las 5:00 a.m. del 3 de abril.

▪︎ Del 3 de abril, desde las 11:59 p.m. hasta las 5:00 a.m. del 4 de abril.

▪︎ Del 4 abril, desde las 11:59 p.m. hasta las 5:00 a.m. de 5 de abril.

▪︎ Del 5 de abril, desde las 11:59 p.m. hasta las 5:00 a.m. del 6 de abril.

▪︎ Del 6 de abril, desde las 11:59 p.m. hasta las 5:00 a.m. del 7 de abril.

▪︎ Del 7 de abril, desde las 11:59 p.m. hasta las 5:00 a.m. del 8 de abril.

▪︎ Del 8 de abril, desde las 11:59 p.m. hasta las 5:00 a.m. del 9 de abril.

▪︎ Del 9 de abril desde las 11:59 p.m. hasta las 5:00 a.m. del 10 de abril.

▪︎ Del 10 de abril, desde las 11:59 p.m. hasta las 5:00 a.m. del 11 de abril.

Durante la vigencia de la restricción de toque de queda también estará prohibido el consumo de bebidas embriagantes en espacio público y establecimientos de comercio. Sí se permite la venta a domicilio.

También estarán prohibidas hasta el 10 de abril las reuniones públicas o privadas, eventos deportivos, recreativos o culturales que generen aglomeración de personas en espacios públicos y cerrados, o cualquier tipo de evento o reunión de personas superior a diez (10).

Las visitas al Centro de Atención al Adulto Mayor Juan María Noguera estarán restringidas hasta el 10 de abril de 2021.