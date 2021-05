En la Asamblea de Caldas bajaron el Cristo para montar un video wall

MARTHA LUCÍA GÓMEZ

LA PATRIA | MANIZALES

"Sé que estamos en un Estado laico (que funciona independiente de cualquier religión), pero cómo es que bajaron desde la semana pasada el cuadro del Cristo que permaneció por años en el recinto de la Asamblea de Caldas para montar unas pantallas y no lo informaron", señala el diputado liberal Carlos Hernán Serna, segundo vicepresidente de esta corporación.

Agrega que debieron corregir primero las humedades del lugar y además conservar bienes culturales como este, pero que fue llevado a un rincón del tercer piso de la Gobernación. No le parece acertado que en tiempos de austeridad económica se gasten $99 millones en un video wall (conjunto de pantallas o monitores para visualizar imágenes) que quedará donde estuvo el Cristo.

De telón a pantallas

El también diputado liberal Óscar Alonso Vargas, presidente de la Asamblea Departamental, explica que la corporación no está invirtiendo un peso porque en el 2019, siendo presidente el diputado conservador Mauricio Londoño, el gobernador Guido Echeverri y su secretario de Hacienda, Luis Alexánder Pineda, aprobaron recursos para llevar tecnología a la Asamblea.

El video wall está conformado por 9 televisores led de 46 pulgadas cada uno. Fue una convocatoria pública que sacó la Gobernación de Caldas, a través de la Secretaría General, y ganó la empresa Import System Sistemas y Suministros S.A.S., de Bogotá, para el suministro y montaje de equipos.

"Quedará algo similar a lo que tiene el Concejo de Manizales, pues en la Asamblea tenemos es un telón que ya no permite la proyección adecuada de imágenes y en esta pandemia, con la virtualidad, hemos tenido muchas dificultades. Ahora se podrá tener información en tiempo real", asegura Vargas.

Recursos frenados

Según Vargas, el telón también tapó el Cristo unos cuatro años para proyectar imágenes. Aclaró que el cuadro no hace parte del patrimonio cultural del departamento.

"Buscamos otro lugar en el recinto o en la parte externa de la Asamblea, pero como es un cuadro de tamaño muy grande no lo encontramos. La Secretaría General, encargada de los bienes del Departamento, lo acomodó en el tercer piso, seguro y con un espacio para orar".

Insiste en que los recursos los debía invertir en esto la Gobernación porque son de destinación específica y haberlos usado en otra cosa llevaría a investigaciones de la Contraloría y la Procuraduría.

¿Pero si el recurso fue asignado en el 2019, por qué no lo ejecutaron ese año o el siguiente? El diputado de la U Manuel Orlando Correa indica que como esto se aprobó acabando ese año, la Gobernación no alcanzó a contratarlo y les correspondió a los presidentes del 2020 gestionar y destrabar la situación.

Vargas dice que el video wall quedará instalado esta semana y que con ingenieros de sistemas analiza si deben comprar un computador con mejores especificaciones, ese sí con recursos propios, para acoplarse al nuevo sistema de proyección y les permita también transmitir por redes sociales.

Se puso bravo

¿Y por qué siendo Serna de la Mesa Directiva y de su misma bancada no sabía de esto? Vargas responde que los diputados que repitieron periodo sí sabían que era un proyecto que venía de años anteriores, pero que quizá los nuevos, como Serna, no. "Estamos en sesiones semipresenciales y no le hemos podido informar a todos los diputados, en especial a los que no han vuelto al recinto".

¿Pero esa no es una decisión que se consulta con los tres integrantes de la Mesa Directiva o cómo fluye la comunicación entre sus tres miembros? "No sé por qué Serna se puso bravo el lunes en el debate. No es por excusarme, pero no es fácil encontrarnos en pandemia o a veces se dificulta comunicarse. He publicado e informado todas las decisiones. No ocultamos nada a nadie".

Serna, por su parte, culmina diciendo que la molestia no es solo suya, y que hay otros diputados preguntándose por qué se llevaron el Cristo de la Asamblea.

Detalles del Cristo

Este cuadro se titula Cristo del Centenario, obra de Alonso Loaiza C., elaborado en óleo sobre lienzo. Fue donado por el exdiputado conservador Fernando Calderón Ocampo, siendo presidente de la Asamblea, y se ubicó el 1 de octubre del 2005 en el recinto, detrás de la Mesa Directiva.

Ahora se encuentra en el tercer piso de la Gobernación, lado oriental, en el punto donde estaba el anticuario con la primera silla del gobernador cuando se inauguró este Palacio, el primer cañón que tuvo Caldas y la primera planta telefónica de la Gobernación.