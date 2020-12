En Caldas priman los toques de queda para Navidad y Año Nuevo

MARTHA LUCÍA GÓMEZ

Hay alcaldes que consideran más favorable para todos en Caldas que el gobernador, Luis Carlos Veláquez, hubiera “ordenado” por decreto las mismas medidas para los 27 municipios de cara a la celebración de Navidad y Año Nuevo en medio de la pandemia por covid-19.

Velásquez sí expidió el decreto, pero “invita” es a los mandatarios locales a tomar medidas restrictivas necesarias para evitar aglomeraciones entre el 21 de diciembre y el 16 de enero del 2021. La Gobernación argumenta que esta decisión tiene que ver con que buscan respetar las condiciones y particularidades de cada municipio, cada uno con una tasa de contagio individual.

Más invitaciones

“Con este decreto invitamos a los alcaldes a restringir espacios y actividades presenciales en eventos de carácter público o privado que impliquen aglomeraciones”, expresó el gobernador. “Vamos a darlo todo para evitar decretar Ley Seca. Creemos que las familias pueden celebrar no en grandes aglomeraciones, preservando la vida de los adultos mayores”, dijo.

El decreto departamental invita además a habitantes y transeúntes a cumplir los protocolos de bioseguridad en el espacio público, tales como uso permanente de tapabocas y mantener el distanciamiento de al menos dos metros entre personas. Recomienda que ante la aparición de síntomas la persona debe aislarse de inmediato, al igual que su núcleo familiar.

Medidas en algunos municipios

Manizales

Toque de queda y Ley Seca para los días 25 de diciembre y 1 de enero, de 1:00 a.m. a 10:00 a.m. Hasta el 27 de diciembre, a las 5:00 p.m., peatonalizada la carrera 23 entre calles 23 y 31. Se prohíbe el cierre de vías para verbenas, almuerzos y eventos comunitarios, sacrificio de cerdos. La recomendación es que en las familias no haya más de 10 personas reunidas por hogar y hacerlo en sitios abiertos y cumpliendo los protocolos de bioseguridad.

Villamaría

Hasta ayer en la tarde no habían tomado decisión sobre alguna restricción.

Chinchiná

El alcalde indica que desde el 24 de diciembre y hasta el 12 de enero hay toque de queda todos los días desde las 10:00 p.m. hasta las 5:00 a.m., excepto los días 25 de diciembre y 1 de enero, que se extenderá hasta las 12:00 m. Adicionalmente tendrán el 24 y el 31 de diciembre Ley Seca desde las 5:00 p.m. hasta las 6:00 a.m. del 26 de diciembre y del 2 de enero del 2021. El mandatario agrega que con estas medidas la Alcaldía pretende que la gente, en la semana y media que resta de este mes y los primeros 12 días de enero, se cuide más y permanezca en sus casas. “Que tengan un comportamiento más disciplinado y que el consumo de licor baje en las calles; además que no inicien fiestas, no se vayan de paseo a fincas o al río”.

Neira

El alcalde anunció ayer que ajustaba su decreto para el toque de queda que regiría del 24 de diciembre al 4 de enero en el horario de 11:00 p.m. a 5:00 a.m. del día siguiente; además, que el horario de atención al público en establecimientos será hasta las 10:30 p.m.

Aranzazu*

El alcalde decretó el toque de queda desde el 17 de diciembre hasta el 6 de enero del 2021 así: domingo, lunes, martes, miércoles y jueves de 10:30 p.m. a 5:00 a.m. del día siguiente. Viernes y sábado de 11:30 p.m. a 5:00 a.m. del día siguiente.

* Información del corresponsal Diego Salgado.

Pácora

Desde hace dos meses el alcalde prohibió el consumo y venta de licor en sitios públicos y en locales comerciales antes de la 1:00 p.m., pero no habrá Ley Seca el resto del día con el fin de que las familias celebren en sus casas. Dijo ayer que revisa si aplica el toque de queda para 24 y 25 de diciembre o solo 24, que sería de 11:00 p.m. o de 12:00 a.m. a 5:00 a.m. del día siguiente. Evaluará el comportamiento de la comunidad en estos días para tomar decisiones sobre el 31 de diciembre y 1 de enero.

Salamina

Según el alcalde, desde el sábado los establecimientos de comercio deben apagar la música a las 11:40 p.m. y tener ya cerrado a las 12:00 a.m., estos horarios regirán 24 y 25 de diciembre. Para el 31 de diciembre y 1 de enero tomará decisiones el lunes en cuanto a Ley Seca, en un consejo de gobierno.

Anserma*

La Alcaldía ordenó por decreto el toque de queda desde la 1:00 a.m. hasta las 5:00 a.m., iniciando hoy y hasta el 11 de enero del 2021, descartó aplicar la Ley Seca. Bares, cantinas, fuentes de soda y otros locales podrán vender licor de 11:00 a.m. a 1:00 a.m., deben mantener la restricción en el aforo de personas y cumplir los protocolos de bioseguridad. Las reuniones en las viviendas no podrán superar las 15 personas; no permitirán fiestas o celebraciones en cuadras, andenes o vías públicas.

* Información del corresponsal Albeiro Rudas.

Supía

El alcalde indica que 24 y 31 de diciembre los establecimientos comerciales pueden funcionar hasta las 10:00 p.m., con toque de queda de 11:00 p.m. a 5:00 a.m. Los días 25 de diciembre y 1 de enero del 2021 funcionarán hasta las 12 a.m., con toque de queda de 1:00 a.m. a 5:00 a.m. El toque de queda es para toda la población. Está prohibida la comercialización, distribución y expendio de pólvora. Se obliga el uso del tapabocas y el distanciamiento entre personas. Se prohíbe la circulación de motos viernes, sábado, domingo y festivos, de 11:00 p.m. a 5:00 a.m.

Riosucio

Ley Seca de 10:00 p.m. a 8:00 a.m. hasta el 4 de enero. Toque de queda general así: 24 de diciembre, de 11:00 p.m. a 1:00 p.m. del día siguiente; 25 y 26 de diciembre, de 11:00 p.m. a 5:00 a.m. del día siguiente; 27 de diciembre, de 6:00 p.m. a 6:00 a.m. del día siguiente; 31 de diciembre, de 11:00 p.m. a 1:00 p.m. del día siguiente; 1 y 2 de enero del 2021, de 11:00 p.m. a 5:00 a.m. del día siguiente. El comercio que expenda bebidas embriagantes tendrá como horario de funcionamiento los días 25 y 26 de diciembre de 1:00 p.m. a 10:00 p.m., 27 de diciembre de 1:00 p.m. a 5:30 p.m., y 1, 2 y 3 de enero de 1:00 p.m. a 10:00 p.m. Se prohíben los desfiles, comparsas, movilizaciones vehiculares, carrozas. Quedan prohibidos todos los eventos alusivos al Carnaval de Riosucio y demás muestras culturales, ya que este evento está suspendido para el 2021. Evitar visitar a personas mayores de 70 años.

Pensilvania

Según el alcalde, desde el lunes está rigiendo el decreto que permite el funcionamiento de establecimientos de comercio hasta las 12:00 a.m. con el 50% del aforo y uso de tapabocas obligatorio, desde las 12:30 a.m. y hasta las 5:00 a.m. hay toque de queda, esto será hasta el 7 de enero del 2021. También restringe la movilidad de motos desde las 10:00 p.m. hasta las 5:00 a.m. del día siguiente.