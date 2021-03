"En Caldas hay que enfocarse en las mujeres del campo": piden en foro sobre derechos femeninos

MARTHA LUCÍA GÓMEZ

LA PATRIA | MANIZALES

Tres diputadas de la Asamblea de Caldas y Vanessa Vargas, delegada de la ONU Colombia, conversaron ayer virtualmente sobre políticas públicas que contribuyan a garantizar los derechos de las mujeres.

Fue un foro que organizó la Secretaría de Integración y Desarrollo Social de Caldas para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, fecha en la que aceptan que se celebre con regalos, pero ven más necesario que la sociedad reconozca sus derechos y exista equidad de género.

Por qué en esta fecha

La delegada de la ONU explicó que cada 8 de marzo no solo se trata de recordar que las mujeres son lindas, dulces, amables, madres, cuidadoras, entre otros aspectos; sino de reinvindicar las luchas que han tenido históricamente para el restablecimiento de sus derechos ciudadanos, políticos, sociales, económicos; además de su autonomía.

"No es una fecha que nace de manera esporádica; de hecho decimos: menos flores y chocolates y más derechos. Nace en 1857 en Estados Unidos por mujeres que reclamaban mejores condiciones laborales, que no existiera acoso laboral sexual, mejores horarios y salarios. Posteriormente, en 1911, Clara Zetkin, líder del partido comunista alemán, propone que se haga un día para conmemorar y visibilizar a quienes dieron sus vidas para que nosotras tengamos derechos y sociedades más igualitarias".

También con los hombres

Vargas agregó que en este contexto se necesita que las mujeres se pongan en los zapatos de otras, pues no todas han logrado el privilegio de la equidad de género. Se preguntó cuántas mujeres han tenido la posibilidad en Colombia de acceder a la educación superior, de hacer lo que quieren en su tiempo libre, de acceder a cargos de representación, de tener un cargo directivo.

"Son muchas las mujeres en el país que son silenciadas, acalladas, que están es para labores logísticas y a las que se les priva de otras oportunidades y de mejorar sus condiciones de vida. Hay mujeres muy valientes, pero son la excepción, no son la realidad que vive el país".

Sostuvo que en estos temas se han logrado avances, pero que falta bastante, especialmente cuando se piensa implementar políticas públicas de equidad de género en los contextos rurales, donde hay que trabajar profundamente en el relevo generacional, en liderazgo y en sabidurias de las mujeres para construir tejido social.

"Se necesita pensar qué estoy haciendo con los hombres para deconstruir y cambiar las malas prácticas que tanto daño nos han hecho. Tenemos que trabajar en equipo por permear los escenarios educativos, para construir nuevas masculinidades, que no sea un discurso sino una práctica. No queremos trabajar para obtener una mayor tajada de la torta, queremos es para cambiar la receta para no tener ni una más violentada, ni una más maltratada; todas viviendo en condiciones dignas".

Según las diputadas de Caldas

La primera Gestora Social de Caldas, Camila Castillo, moderó el foro de ayer, en el que hablaron de qué tan difícil ha sido llegar a cargos políticos, en donde el hombre ha tenido más posiblidades, y si es difícil empoderar a la mujer en temas de equidad de género.

María Isabel Gaviria (MIRA)

Para mi ha sido fácil. El MIRA fue autor de la Ley Cremallera, que las listas para elecciones las conformen con igual número de mujeres y de hombres; pero vemos concejos de Caldas donde hay hombres que sí maltratan a sus compañeras concejales, no las dejan hablar, las tildan con expresiones como brutas. Fuera de eso, hay listas en las que las mujeres son relleno, y eso es triste. Nosotras estamos trabajando para que la Secretaría de Agricultura haga una caracterización de las mujeres rurales, pues cuando se va a buscar un dato en Caldas, no existe. Hablar de equidad de género es como pisar cáscaras de huevo, lo que se dice es mal entendido. Lo que queda es la educación, pues lo triste es que muchos casos terminan en feminicidios o en maltrato y las mujeres no son capaces de decirlo porque hay dependencia sentimental, pero sobre todo económica.

Yesica Quiroz (Partido Verde)

Mis padres, a los tres hijos, nos dieron siempre las mismas oportunidades: de estudio y de salir adelante. Siempre me han empoderado y enseñado a valerme por mis propios medios. Es un tema de amor propio. Tengo amigas que piensan que no van a encontrar un hombre igual si las dejan, y cuando se les pregunta, qué les aportan, se dan cuenta que es un apego, que no le están aportando nada.

Jackeline Muñoz (Partido Liberal)

Es importante la formación que recibimos en la familia, desde pequeña me empoderaron, me impulsaron a ser una mujer fuerte, que me esforzara por conseguir mis metas, que por ser mujer no me hacía ni menos ni más que las otras personas. A la Asamblea no ingresé como relleno, sino como candidata con las mismas posibilidades que cualquier otro compañero de lista. Una falencia en Caldas es la caracterizaciónde las mujeres, pedimos a la Primera Gestora impulsarla, porque nos permitirá saber dónde estamos parados, qué falencias tenemos y para dónde debemos ir. Nuestra cultura es machista, donde el hombre es el proveedor y por eso la violencia intrafamiliar tiene un componente económico muy alto; por eso es tan importante propender por implementar políticas públicas dirigidas a que las mujeres puedan acceder a oportunaides laborales; concientizar a hombres y a mujeres, pues las políticas públicas de mujeres deben ir enfocadas a todos para reeducar, reenseñar y reconstruir.

Dijo la Gestora Social de Caldas

"Cuenten conmigo, porque es una necesidad. Se está ad portas de crear una unidad de Mujer en la Gobernación de Caldas. Yo le estoy respirando en la nuca a todos con el tema de mujer, qué rico que estemos hablando el mismo idioma".