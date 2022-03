Elección de contralor de Caldas, ahora detenida por posible adulteración de hoja de vida

MARTHA LUCÍA GÓMEZ

Esta vez no fue una tutela la que paró en la Asamblea la elección de contralor de Caldas. Ahora esta corporación pide investigar la presunta adulteración de la hoja de vida de un aspirante.

La Asamblea estableció que este documento corresponde al abogado Andrés Felipe Quintero Valencia, que forma parte de la terna provisional para escoger a quien regirá este organismo de control (ver tabla).

Según resultados que aparecen en la página web de la Asamblea, Quintero Valencia sacó el puntaje más alto en el examen o prueba de conocimientos (56,4%) que aplicó la Universidad del Atlántico para este proceso, pero no le fue tan bien en la calificación de formación profesional (4,50%).

Buscan responsables

A un diputado le llegó una información de remitente anónimo en la que se advierte de la posible adulteración de la hoja de vida de Quintero Valencia. Ante el aviso, se confrontó la situación con copias guardadas y establecieron que aparece una hoja de vida con 25 folios y otra con 29.

La Asamblea pondrá el caso en manos de la Fiscalía para que establezca qué sucedió y determine responsables. Se sospecha de alguien dentro de la corporación que habría accedido y alterado el disco duro donde estaba guardada la información de los aspirantes.

Quintero Valencia dijo ayer que desconocía esta situación, porque se presentó a la convocatoria con la documentación exigida y no podría opinar más allá. "Soy académico y antes me asusta lo que me está diciendo. Se supone que si esas hojas de vida tienen cadena de custodia, cómo entregan una hoja de vida con una adulteración. Entonces, o se rompió esa cadena o están manipulando el proceso. No he participado nunca en política ni tengo influencias en la Asamblea como para que hagan esto".

En Caldas despacha como contralor encargado desde diciembre el subcontralor departamental, Diego Alejandro Tapasco López. El nuevo contralor debía asumir el cargo el 1 de enero; es decir, hoy se completan 84 días de retraso. Su periodo sería de cuatro años (2022-2025).

Opción de empezar de cero

La Asamblea tenía dispuesto esta semana revisar las hojas de vida de 25 aspirantes que pasaron la prueba de conocimientos, y tras una sesión reservada decidieron elevar consultas a organismos de control y a la Comisión Nacional del Servicio Civil para saber qué hacer.

El presidente de la Asamblea, Mauricio Londoño Jaramillo, afirmó que no podía referirse a la presunta adulteración porque los entes de control investigan lo sucedido. Se conoció que dedicarán dos horas de sesión secreta para calificar las hojas de vida en plenarias, como lo autorizaron la semana pasada.

El diputado del Partido de la U y abogado Manuel Orlando Correa Bedoya opinó que al contrato con la Universidad del Atlántico se le vencieron los términos a finales de enero, pero no está liquidado. "La Universidad no resolvió de fondo las reclamaciones de aspirantes sobre la prueba de conocimientos y esto ni siquiera deja en firme el puntaje de la prueba, así como tampoco está en firme la puntuación de la evaluación de antecedentes, hay un resultado preliminar y no se han surtido las reclamaciones en esta fase. Lo mejor que pudiera pasar es declarar la nulidad de los actos administrativos y del concurso, porque la Universidad no tuvo la capacidad de hacerlo bien y nos dejó un problema jurídico enorme. Volver a comenzar de cero".

Puntajes preliminares

Aspirante Examen* Antecedentes** Total Parcial

1. José Manuel Castellanos Correa 91 (54,6%) 19,50% 74,1

2. Andrés Felipe Quintero Valencia 94 (56,4%) 17,13% 73,53

3. Rubén Darío Nieto Cuervo 90 (54,00%) 19,50% 73,5

4. Javier Salazar Tamayo 89 (53,4%) 19,56% 72,96

5. Luis Fernando Márquez Alzate 70 (42,00%) 30,04% 72,04

6. Juan Carlos Pérez Vásquez 68 (40,8%) 30,02% 70,82

7. Óscar Javier Vasco Gil 67 (40,2%) 29,82% 70,02

8. Carlos Andrés Rivera Cardona 79 (47,4%) 22,17% 69,57

9. Humberto García Vega 76 (45,6%) 23,63% 69,23

10. Jesús David Londoño Bedoya 79 (47,4%) 21,55% 68,95

11. Édgar Arturo Díaz Vinasco 66 (39,6%) 28,71% 68,31

12. Jenny Constanza Osorio Vélez 70 (42,00%) 26,30% 68,3

13. Richard Gómez Vargas 90 (54,00%) 13,39% 67,39

14. Andrés Felipe Tabares Álvarez 67 (40,2%) 27,03% 67,23

15. Luis Eduardo Céspedes de los Ríos 69 (41,4%) 24,00% 65,4

16. Diego Alejandro Tapasco López 90 (54,00%) 9,56% 63,56

17. Diego Iván López Largo 63 (37,8%) 24,01% 61,81

18. Jhoan Fernando Vidal Patiño 63 (37,8%) 19,10% 56,9

19. Sergio López Arias 60 (36,00%) 19,80% 55,80

20. José Danilo Osorio Badillo 60 (36,00%) 19,50% 55,50

21. Bibiana María Serna González 63 (37,8%) 16,77% 54,57

22. César Alonso Moreno Ramírez 67 (40,2%) 8,94% 49,14

23. Jenny Natalia Guevara Bustamante 60 (36,00%) 12,95% 48,95

24. Camilo Ramírez Salazar 67 (40,2%) 8,08% 48,28

25. Marino Andrés Ocampo Osorio 64 (38,4%) 9,39% 47,79

* El resultado del examen o prueba de conocimientos equivale al 60% del puntaje total.

** El resultado de la revisión de antecedentes que incluye experiencia, educación, actividad docente y producción de obras equivale al 40% del puntaje total.

Cronología

* 2021

Septiembre 6

El entonces presidente de la Asamblea, diputado liberal Óscar Alonso Vargas Jaramillo, convocó a universidades acreditadas para aplicar prueba de conocimientos y calificar hojas de vida para elegir contralor, y a ciudadanos interesados en participar. Solo se presentó la U. del Atlántico.

Septiembre 21

Un juez decretó suspender la convocatoria mientras resolvía una tutela contra la Asamblea ya que no se podían presentar hojas de vida por medios virtuales, solo presenciales.

Septiembre 23

Vargas amplió en dos días las inscripciones y habilitó un correo institucional para presentar los documentos, como pidió el juez. El proceso pudo continuar.

Octubre y noviembre

Presentaron otra tutela solicitando suspender el proceso; así estuvo nueve días, pero el juez la decretó improcedente y levantó la medida. Hubo impugnación y en segunda instancia otro juez dejó vigentes las pruebas y la suspensión, justo cuando se había convocado a prueba de conocimientos para el 13 de noviembre a 63 personas habilitadas. A mediados de noviembre salió nuevo fallo, que consideró improcedente la tutela y levantó la suspensión.

Diciembre

La Asamblea ya debía haber elegido contralor para que empezara su periodo el 1 de enero, pero con estos percances no alcanzó a hacerlo.

* 2022

Enero

La Asamblea publicó los resultados de la prueba de conocimientos, que superaron 25 aspirantes de 49 que la presentaron, y los parciales de la puntuación de experiencia, educación, actividad docente y producción de obras.

Presentaron más tutelas contra la U. por considerar que había calificado mal varias preguntas, una solicitó suspender de nuevo el proceso, como lo aceptó el juez. Los fallos fueron a favor de los demandantes, ordenando a la U. responder de fondo; sin embargo, contestó que el puntaje seguía igual. Varios aspirantes presentaron incidente de desacato contra la U.

El resultado preliminar dejó punteando a José Manuel Castellanos Correa (ingeniero químico y economista), Andrés Felipe Quintero Valencia (abogado) y Rubén Darío Nieto Cuervo (abogado) sobre quienes se dijo que les habían dado puntajes que no correspondían.

Más aspirantes han presentado otras demandas, alegando presuntas irregularidades de la Universidad, entre ellas que habría una presunta relación de los que están punteando con el expresidente de la Asamblea que contrató a esta institución por $16 millones.

En total se han presentado por lo menos 14 tutelas contra esta elección, 13 que han sido con fallo favorable a la Asamblea.

Antecedente

El excontralor de Caldas Jorge Andrés Gómez Escudero perdió 11 meses de su periodo de dos años mientras lo elegían. La Asamblea tuvo que enfrentar demoras mientras le aclaraban cómo hacerlo por convocatoria pública apoyada por una universidad acreditada en el país, en el 2020 llegó la pandemia y se fueron presentando retrasos por cinco fallos de tutelas. La elección se inició el 4 de diciembre del 2019 y terminó el 29 de noviembre del 2020.

Desde la Universidad del Atlántico

Said Gómez Molinares, jefe de Comunicaciones de la Universidad del Atlántico, negó que el rector de esta institución esté cumpliendo una orden de arresto durante 10 días por desacatar los fallos de las tutelas de este proceso, como se dice en Caldas.

"Él está trabajando normalmente y hasta el momento no hemos sido notificados por ningún juzgado. Estamos atentos a cualquier requerimiento que la ley y los jueces dispongan, como lo hemos venido llevando a cabo, un proceso que es transparente. Estamos dispuestos a seguir avanzando bajo los preceptos de ley. Las personas que están aspirando y no se sienten conformes las hemos invitado desde un principio a que acudan a los estamentos y lleven a cabo un control".