Desde hoy en Manizales el toque de queda se inicia a las 10:00 de la noche

MARTHA LUCÍA GÓMEZ

LA PATRIA | MANIZALES

Los alcaldes de los cinco municipios del Centrosur de Caldas acataron el llamado del presidente de Colombia, Iván Duque, para tomar medidas según la ocupación de camas UCI, que permitan contrarrestar la propagación de la covid-19 en el país.

En Manizales rige desde hoy el toque de queda diario, entre las 10:00 de la tarde y las 5:00 de la mañana del día siguiente, así hasta el 19 de este mes a las 5:00 a.m. Las excepciones son las del Decreto 0233 del 6 de abril del 2021.

El toque de queda redujo su margen de tiempo, estaba desde las 6:00 p.m. "El cambio se debe a que los ministerios de Salud e Interior definen las medidas para los territorios según la ocupación de las camas UCI en los departamentos. Para el caso de Caldas, la ocupación está en el 74%, porcentaje que implica un cambio en la hora de inicio del toque de queda", especificó anoche la Alcaldía en un comunicado.

Frente al transporte público en el municipio, los buses, busetas y colectivos prestarán su servicio entre las 5:00 a.m. y las 10:00 p.m.

Pico y cédula

Igualmente se aplica desde hoy en Manizales el pico y cédula para salir. Según la Alcaldía, "para largas permanencias en las calles y en el espacio público con el fin de evitar aglomeraciones. También para asistir a iglesias y centros de culto e ingresar a la Red de Ecoparques, integrada por Los Yarumos, Alcázares-Arenillo y Bosque Popular El Prado".

La Administración recomienda que para hacer diligencias y comprar bienes y servicios, las personas lo hagan en los días que tienen pico y cédula, que estará vigente hasta el 18 de este mes. Quedan excentos hoteles, restaurantes, sitios de vacunación covid-19 y lo contemplado en el Decreto 1076 del 2020.

Operará de la siguiente forma. Los días 7, 9, 11, 13, 15 y 17 de abril podrán salir las personas con cédula terminada en dígito impar (1, 3, 5, 7, 9). Los días 8, 10, 12, 14, 16 y 18 de abril podrán salir las personas con cédula terminada en dígito par (0, 2, 4, 6, 8).

Otras prohibiciones

Quedan suspendidos durante estos 13 días, desde hoy en Manizales, todos los eventos deportivos y entrenamientos grupales; además de las actividades en plazas públicas.

La Alcaldía agrega que estas medidas podrán cambiar durante la vigencia del decreto si las autoridades de salud verifican, por un mínimo de tres días, una tendencia a la baja en la ocupación de camas UCI.

En los otros municipios del Centrosur

* Villamaría

La Alcaldía expidió ayer el decreto 083 con el que pone a regir desde hoy y hasta el 19 de este mes el toque de queda diario para toda la población (zona urbana y rural) desde las 6:00 p.m. hasta las 5:00 a.m.

También el pico y cédula diario así: 7, 9, 11, 13, 15 y 17 de abril para cédula terminada en dígito impar (1, 3, 5, 7, 9), y los días 8, 10, 12, 14, 16 y 18 para cédula terminada en dígito par (0, 2, 4, 6, 8).

Los establecimientos comerciales pueden funcionar normalmente y en horario de toque de queda hacer domicilios.

Establecimientos que expenden licor, bares y discotecas no podrán operar presencialmente durante estas fechas, pero pueden hacer domicilios incluso en horario de toque de queda.

* Neira

Toque de queda nocturno desde ayer hasta el 19 de este mes, de 6:00 p.m. a 5:00 a.m. del día siguiente.

* Chinchiná

Toque de queda a partir de hoy y hasta el 19 de abril, de 12:00 a.m. a 5:00 am. en todo el municipio. Tienen ocupación de UCI en un 50%, el lunes estaban en 28%

* Palestina

Toque de queda hasta el 19 de este mes, rige de 8:00 p.m. a 5:00 a.m. del día siguiente.

En otros municipios de Caldas

* Belalcázar

Toque de queda de 10:00 p.m. a 5:00 a.m. del día siguiente.

* Viterbo

Toque de queda de 11:30 p.m. a 4:00 a.m. del día siguiente.

* Filadelfia

Toque de queda de 10:00 p.m. a 5:00 a.m. del día siguiente.

* Marmato

Toque de queda; entre semana, de 1:00 a.m. a 5:00 a.m., y fines de semana desde las 2:00 a.m., una hora después del cierre de los establecimientos.

* Riosucio

Toque de queda de 10:00 p.m. a 5:00 a.m. del día siguiente.

* Supía

Toque de queda de 12:00 a.m. a 5:00 a.m. entre semana, y de 1:00 a.m. a 5:00 a.m. los fines de semana. Cierre de establecimientos a las 11:00 p.m. en semana y 12:00 a.m. fines de semana.

* Aguadas

Toque de queda desde las 12:00 a.m. hasta las 5:00 a.m.

* Pácora

Toque de queda de 12:00 a.m. a 5:00 a.m.

* La Dorada

Toque de queda de 11:59 p.m. a 5:00 a.m. del día siguiente hasta el sábado. Se prohíbe el consumo de bebidas embriagantes en espacio público y en establecimientos de comercio, pero se permite la venta a domicilio. Tampoco se permiten reuniones públicas o privadas; eventos deportivos, recreativos o culturales que generen aglomeraciones de personas en espacios públicos y cerrados, o cualquier evento o reunión de personas superior a 10. No se permiten las visitas al Centro de Atención al Adulto Mayor Juan María Noguera.

* Norcasia

Toque de queda, de 12:00 a.m. a 5:00 a.m.

* Samaná

Toque de queda de 10:00 p.m. a 5:00 a.m. del día siguiente.

* Victoria

Toque de queda de 12:00 a.m. a 5:00 a.m., va hasta el 31 de mayo.