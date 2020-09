Caldas y Manizales inician su aislamiento selectivo e individual

LA PATRIA | MANIZALES

Luis Carlos Velásquez, gobernador de Caldas; Jhon Jairo Castaño Flórez, secretario de Gobierno; y Paula Toro, secretaria de Desarrollo Económico, socializaron ayer el Decreto 0268 del 2020 con el que adoptan el Decreto 1168 de agosto del 25 del 2020, del Gobierno nacional.

“Empieza el pico de la pandemia en nuestro departamento, por eso invitamos a los alcaldes a tomar las medidas necesarias para reducir los contagios, por eso trabajamos con alcaldes y Gobierno nacional para para salir adelante”, sostuvo el gobernador.

La vigencia de este decreto, al igual que el nacional, va hasta el 1 de octubre. LA PATRIA presenta las medidas más destacadas que rigen en el departamento.

Trabajo en casa

Que las empresas públicas y privadas, en lo posible, adopten el teletrabajo y trabajo en casa como modalidades de operación durante la emergencia sanitaria que va hasta el 30 de noviembre. Procurar que los empleados o contratistas cuya presencia no sea indispensable en la sede de trabajo, desarrollen funciones y obligaciones bajo modalidades de trabajo en casa, cumpliendo medidas de bioseguridad.

Distanciamiento responsable

Se invita a los ciudadanos a cumplir los protocolos de bioseguridad en el espacio público. Se exhorta a los alcaldes de los 27 municipios del departamento y a miembros de la fuerza pública a que adopten las medidas necesarias para cumplir las medidas sanitarias.

Cosecha cafetera

Se insta a los alcaldes a velar por el respeto de los protocolos de bioseguridad en las actividades productivas que tenga que ver directa e indirectamente con la recolección de la cosecha cafetera y la cadena económica relacionada con este sector. Las alcaldías deben aprobar los protocolos para la cosecha cafetera, teniendo en cuenta lo dispuesto por la Federación Nacional de Cafeteros.

Cercos epidemiológicos

Los alcaldes deberán realizar análisis constantes de su índice de riesgo, establecer los cercos epidemiológicos necesarios para la contención del virus, y los aislamientos selectivos, previa autorización de los ministerios de Salud y del Interior.

Turismo

El turismo caldense tiene permiso para operar, previa autorización de los protocolos por cada alcaldía. La Gobernación tiene tres estrategias para impulsar este sector: proyecto de promoción del turismo de naturaleza por $900 millones, de los cuales el Departamento pone $200 millones, los municipios $250 millones y Fontur el resto. Otra estrategia es la infraestructura turística con $11 mil millones para el Malecón de La Dorada, y el Centro de Interpretación de la Cultura Cafetera, en Chinchiná. Por último, la inyección de $1.000 millones para el convenio entre los sectores salud y turismo.

Transporte

No hay restricciones para el transporte intermunicipal. Los viajes dependen de las rutas autorizadas en los 27 municipios. Se está pendiente de las restricciones que cada alcalde haya pedido ante Mininterior para este sector.

Manizales

La Alcaldía de Manizales le solicitó al Ministerio del Interior las siguientes medidas:

*Mantener el pico y cédula de 4 dígitos.

*El toque de queda nocturno de 10:00 p.m. a 5:00 a.m.

*Mantener la educación en casa.

*Mantener la ocupación del transporte colectivo al 50%

*Continuar con las medidas de control de tránsito intermunicipal.

*Restringir el uso de canchas, piscinas y deportes de contacto.

El Mininterior, según la Alcaldía, puede tardar hasta dos semanas para responder; mientras tanto Manizales se acogerá a las condiciones de normalidad. Carlos Humberto Orozco, secretario de Salud, precisó que en la ciudad todo está permitido, menos bares y discotecas, teniendo en cuenta la restricción de aforo al 30% en actividades, escenarios y establecimientos. Tenga en cuenta las siguientes indicaciones:

Sectores abiertos

Comercio, sector construcción, industrias, empresas de servicios públicos, farmacias, tiendas de barrios, supermercados; parques públicos, hoteles, alojamientos rurales, moteles, talleres, concesionarios, instituciones públicas; cines, gimnasios, templos religiosos, piscinas, viajes por carretera, casinos, parques de atracciones, museos, bibliotecas, entre otros.

Establecimientos

Todos pueden abrir, siempre y cuando inscriban los protocolos en la plataforma www.aperturasectores.ccmpc.org.co/. Funcionarios de la Alcaldía verificarán si cumplen o no. La única restricción es del aforo del 30%.

Parques públicos

Los parques públicos y la Red de Ecoparques están habilitados, con la restricción del aforo. Los niños pueden ir. Recuerde que el uso del tapabocas es obligatorio.

Terminal de Transporte

Cesar Cano, gerente de la Terminal, precisó que Manizales se acoge la reapertura de las rutas comerciales por las terminales; es decir, las personas tienen libertad para viajar sin restricciones cumpliendo medidas de bioseguridad. Cada alcalde evalúa si hay control para el ingreso o salida. A partir de hoy serán 48 rutas las 24 horas del día.

Aeropuerto

La Nubia tiene permiso para operaciones aéras, de acuerdo con los protocolos de bioseguridad para el viajes de pasajeros, sin embargo para esta terminal aérea no hay rutas autorizadas. Se espera que Bogotá y Medellín las habiliten. El único aeropuerto que opera con viajes y rutas en el Eje Cafetero es el Matecaña, de Pereira.

Restaurantes

Los restaurantes que hicieron parte del plan piloto pueden seguir prestando sus servicios. Los que no estuvieron en esa prueba ya pueden abrir. No hay restricciones para la atención y se elimina la reserva.

Centros comerciales

Los cinco centros comerciales operarán con la restricción del aforo y los protocolos de bioseguridad, y vuelven a sus horarios habituales. Mall Plaza va de 10:00 a.m. a 8:00 p.m. de domingo a jueves; viernes a sábado de 10:00 a.m. a 9:00 p.m. Sancancio de 10:00 a.m. a 8:00 p.m., y supermercado más centro médico desde 7:00 a.m. de lunes a sábado, mientras que los domingos es de 11:00 a.m. a 5:00 p.m. Fundadores abre de 10:00 a.m. a 8:00 p.m.; mall de comidas 11:30 a.m. a 8:00 p.m.; bancos a partir de 8:00 a.m. y supermercado desde las 7:00 a.m. Niños y adultos mayores pueden ingresar.

Tenencia de mascotas

Podrá pasear a su mascota sin restricción. Se podrá hacer las veces que considere necesario, pero no de manera prolongada.

Deporte y recreación

Está habilitada la práctica de deporte al aire libre, toda vez que se propenda y se mantenga el distanciamiento físico, uso de tapabocas y demás medidas de bioseguridad. Incluso se puede salir a caminar y practicar deportes de contacto, según las medidas de seguridad. Recuerde que las canchas de los parques quedan habilitadas, teniendo en cuenta el distanciamiento; evite aglomeraciones.

Transporte público

La Resolución 078 de la Secretaría de Tránsito y Transporte estipula las siguientes medidas de movilidad entre hoy y el 15 de este mes:

- Se mantienen los cinco dígitos para la prestación del servicio de taxis.

- Continúa la ocupación máxima del 50% en buses y colectivos, y los protocolos de bioseguridad.

- Los buses, busetas y microbuses podrán transitar por sus rutas luego de las 7:00 p.m., ya que no regirá el toque de queda.

- Las empresas habilitadas para la prestación del servicio de transporte colectivo de pasajeros deberán cumplir con una flota mínima del 70% y máxima del 100%.

- No hay restricciones para la circulación de vehículos particulares.