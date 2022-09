Aunque sigue convaleciente, regresó a su cargo el alcalde de Risaralda

MARTHA LUCÍA GÓMEZ

LA PATRIA | RISARALDA

Desde un balcón de la finca La Gaviota, en la vereda La Esperanza del municipio de Risaralda (Caldas), el alcalde más joven del departamento, Juan Carlos Cortés Bermúdez de 29 años, saludaba ayer con su sonrisa de siempre a quienes pasaban por allí y no lo veían desde hace meses.

Lo hace con movimientos lentos y cuidadosos porque sigue convaleciente del carcinoma que le diagnosticaron en el corazón y que lo tuvo al borde de la muerte. Tras iniciar tratamiento oncológico en Bogotá regresó el sábado al municipio, y LA PATRIA lo visitó ayer.

Balance

- ¿Cómo encontró el Municipio?

El equipo trabajó con mucho compromiso. Fueron dos meses y medio que no pude estar, donde muchos de los procesos que se llevaban quedaban como a la deriva, pero fueron muy responsables, trabajaron incansablemente. Que sea la oportunidad de decir que estoy muy contento de poder volver, de estar aquí, de asumir algunas funciones; otras me toca delegarlas, pero es la oportunidad también de tener teletrabajo, porque todavía tengo procedimientos pendientes en Bogotá.

- ¿Qué ha delegado y en quiénes?

Estoy en un proceso de quimioterapia, con sesiones cada ocho días en Bogotá; debilitan mucho, pero la idea es poder estar viajando, participar en lo que más se pueda presencial y delegar más que todo funciones entre los secretarios de Hacienda, Planeación y de Gobierno para ciertos comités, para la expedición de ciertos documentos, el proceso de mínimas cuantías que son las que más se utilizan contractualmente. Los procesos más grandes, como licitaciones públicas y menores sí van a estar a cargo mío para estar pendiente del buen desarrollo de las mismas. En Hacienda también queda delegado lo que tiene que ver con comprobantes de egresos y su firma.

Otra complicación

Tras un descanso en la entrevista, porque la tos lo ataca cada tanto debido a procedimientos que le han hecho le cerraron la tráquea y le tuvieron que poner un stent (sonda para abrir el área estrecha y ayudar a respirar), el alcalde le acepta un poco de agua a su mamá, Claudia Patricia Bermúdez, quien no se le ha despegado desde que le inició esta enfermedad.

En la finca, el alcalde también está con el resto de su familia: su padre; su hijo, Ángel, y su esposa, quienes lo cuidan por estos días. En una pared de los corredores de la finca hay avisos que indican a los visitantes que hay que usar tapabocas, hacer lavado de manos y guardar dos metros de distancia del paciente.

El alcalde cuenta que ya pasó por radioterapia, 15 sesiones que tuvo que superar intubado, proceso que le pareció muy duro porque lo debilitaba mucho. "Me molestó la tráquea, por la intubada", asegura casi que susurrando. Doña Claudia piensa que quizá se le movió un poco el stent y le está afectando las cuerdas bucales, aunque dice que su hijo está respirando bien.

"Muy doloroso"

El alcalde vuelve a la entrevista.

- ¿Antes de que le iniciara esta enfermedad, había sentido algo?

No, yo estaba perfectamente, trabajando normal. Ese día venía para Manizales y en el peaje de La Manuela fue donde me empezó el malestar. Me desmayé. Afortunadamente iba acompañado y ahí nos fuimos para el Hospital Santa Sofía, donde empezó toda la atención, estoy muy agradecido con ellos. Me salvaron la vida.

- ¿En algún momento perdió el conocimiento o recuerda todo el proceso en Santa Sofía y el posterior traslado en avión medicalizado a Bogotá?

Cuando ya me estaban poniendo todo en Santa Sofía, de un momento a otro ya no me volví a acordar de nada. Del viaje a Bogotá me acuerdo como a pedacitos, pero muy distorcionado, son como sueños. Volví a tener conciencia en Bogotá, en la Clínica Colombia. El despertar es duro y después de tanto tiempo, pero ya fui asimilando todo. Muy doloroso, pero bueno, aquí vamos.

- ¿Qué lamentaba de tener que dejar al Municipio?

Todo el equipo de trabajo, la gente tan querida; todas las obras y procesos que estábamos llevando a cabo. Con mucha nostalgia, pero también con mucha fe de poder volver.

- Usted fue papá hace muy poco tiempo, ¿también extrañaba mucho a su hijo?

Claro, él nació el 13 de junio y lo que me pasó a mí fue el 6 de julio, mi hijo estaba recién nacido. No fue fácil, estaba muy apegado a él. Se me pasaban muchas cosas por la mente, pero gracias a Dios son otros días más que puede uno estar, porque en este momento los médicos dicen que el tratamiento no es curativo, sino como para detener un poquito mientras se hacen más estudios. Lo que yo tengo es muy escaso, es un sarcoma de corazón y no es tan fácil de retirar.

Planes

- En diciembre usted habló de lo que quería para este 2022, como apostarle a la vocación agrícola de su municipio y al turismo, ¿lo han logrado?

Este año ha sido muy bueno porque se ha podido trabajar, veníamos de la pandemia, y con la Gobernación se ha trabajado en muchos temas de reactivación. Se logró abrir la vía Pacífico Tres, que viene impulsando mucho el sector de Cambía; pudimos hacer este año el Festival del Viento, que ha impulsado el parapentismo; pudimos hacer el Festival de Teatro; el Día del Campesino; pudimos impulsar muchas obras grandes que generan empleo: el Centro Vida, que están terminando, es una inversión de por lo menos $1.700 millones; hay programas de vivienda; programas de pavimentos urbanos, son cerca de 12 calles que se están interviniendo, esa fue una gestión con el DPS; hay placas huella con el Comité de Cafeteros, el Invías y DPS también en varias veredas. Con la Secretaría de Desarrollo Económico se está impulsando el turismo, la idea no es solo que la gente pase por la vía de Pacífico, sino que logre subir y conozca todo lo que tenemos aquí en materia de miradores. Ahora está el proyecto de hacer otro bulevar cerca del parque, ya está contratado.

En frases de su mamá

* "Juan Carlos tuvo muerte clínica, le tuvieron que hacer reanimación".

* "Nunca ha renegado, a pesar de que estuvo 20 días en Cuidados Intensivos y luego hospitalizado".

* "A mí sí me ha dado muy duro todo esto. Cuando a Juan Carlos le dio eso comenzaron a salir todos los proyectos que él desde pandemia estaba gestionando".

* "Estuvo con todo el equipo de trabajo el sábado y hasta visitó obras".

* "Hay que esperar, faltan más o menos dos meses y medio de quimioterapia, con la ilusión de que el tumor disminuya de tamaño, que se pueda hacer cirugía, y están mirando genéticamente el tumor para ayudar con el tratamiento adecuado. Estamos haciendo todo lo que nos digan los médicos y de la mano de Dios y de la Virgen. Que sea su voluntad".