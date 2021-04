Así rige el toque de queda en Caldas

MARTHA LUCÍA GÓMEZ

LA PATRIA | MANIZALES

* Centrosur

Chinchiná

En consejo de gobierno definirán hoy si sigue el toque de queda que estuvo vigente hasta ayer, de 10:00 p.m. a 5:00 a.m. del día siguiente. Tienen 12 camas UCI y hasta ayer estaban en un 28% de ocupación con 3 personas, pero si los indicadores suben tendrán que tomar otras medidas. Dependen de Manizales para la atención en UCI.

Manizales

En un decreto expedido anoche y que fue enviado al Ministerio del Interior para su aprobación, el alcalde de Manizales ordena aplicar desde mañana toque de queda diario y hasta el 19 de este mes en el horario de 6:00 p.m. a 5:00 a.m. del día siguiente. También pico y cédula diario, hasta el 18 de abril, para largas permanencias en las calles y espacio público, iglesias y centros de culto y ecoparques; será un día para las cédulas terminadas en dígitos pares y otro para los impares, comenzando mañana con los impares (1, 3, 5, 7, 9) y siguiendo los pares (2, 4, 6, 8, 0). Están exentos hoteles, restaurantes, vacunación covid-19 y las excepciones del Decreto 1076 del 2020. El cable áereo operará de 6:00 a.m. a 7:00 p.m. Se suspenden hasta el 19 de abril los eventos deportivos y entrenamientos grupales y actividades en plazas públicas.

Neira

En Puesto de Mando Unificado deciden hoy qué medidas toman a partir de mañana. No tienen camas UCI, dependen de Manizales para la atención en este servicio.

Palestina

Continuarán hasta el 19 de este mes con el toque de queda, que regirá de 8:00 p.m. a 5:00 a.m. del día siguiente. Dependen de Manizales para la recepción de pacientes a UCI.

Villamaría

Hasta ayer en la tarde esperaban decisiones de Manizales, de la que dependen para atención en UCI. La Alcaldía es partidaria de continuar aplicando toque de queda de 8:00 p.m. a 5:00 p.m. del día siguiente.

* Bajo Occidente

Anserma

Rige hasta las 5:00 a.m. de hoy el toque de queda, medida que la Alcaldía es partidaria continuar en el horario desde las 10:00 p.m.; sujeto a la ocupación de UCI en Manizales. Se reunirán hoy para definir.

Belalcázar

Conservan el toque de queda de 10:00 p.m. a 5:00 a.m. del día siguiente. La Alcaldía reporta que en Semana Santa hubo mucho visitante y otra gente salió, por lo que trata de contener un poco los contagios de covid con esta medida. El cierre de establecimientos es a las 9:00 p.m., aunque analiza si da media hora más.

Risaralda

En Semana Santa no hubo toque de queda. Hoy definirán la aplicación de las medidas que indicó el gobierno Nacional, pues solo tienen un caso activo de covid y está en casa. Dependen de Manizales para la atención en UCI.

San José

Hasta ayer no tenía casos activos de covid. En Consejo de Gobierno de hoy decidirán si toman alguna medida, pues en Semana Santa no rigió el toque de queda.

Viterbo

Este año siempre han tenido toque de queda, en las últimas semanas de 11:30 p.m. a 4:00 a.m. del día siguiente, que rige hasta el viernes con posibilidad de ampliarlo hasta el 19 de este mes. Tienen 3 casos activos de covid, 1 en UCI. La remisión de pacientes deben hacerla a Pereira o Manizales.

* Alto occidente

Filadelfia

Hoy harán un Puesto de Mando Unificado para definir si siguen con toque de queda de 10:00 p.m. a 5:00 a.m., que rigió hasta ayer, pues consideran que ayuda mucho a reducir casos en UCI.

La Merced

Decidirán hoy si toman medidas como el toque de queda y desde qué hora (10:00 p.m. o 12:00 a.m.). Dependen de Manizales para la atención en UCI.

Marmato

Tienen vigente el toque de queda; entre semana, de 1:00 a.m. a 5:00 a.m., y fines de semana desde las 2:00 a.m., una hora después del cierre de los establecimientos. Deben remitir pacientes a Manizales.

Riosucio

En Semana Santa tuvieron toque de queda, de 10:00 p.m. a 5:00 a.m. Con las disposiciones nacionales y como está la situación en Caldas consideran mantenerlo desde hoy y hasta el 19 de este mes. Su ocupación de UCI es de 71%

Supía

Mantienen el toque de queda de 12:00 a.m. a 5:00 a.m. del día siguiente entre semana, y de 1:00 a.m. a 5:00 a.m. los fines de semana. Cierre de establecimientos a las 11:00 p.m. en semana y 12:00 a.m. fines de semana. No tienen UCI, deben remitir pacientes a Riosucio o Manizales.

* Norte

Aguadas

Piensan sostener el toque de queda. Hoy analizarán en un Puesto de Mando Unificado si lo aumentan desde las 10:00 p.m. o lo mantienen desde las 12:00 a.m. hasta las 5:00 a.m. El municipio tiene 3 casos activos de covid, dos en casa y uno hospitalizado. No tienen UCI.

Aranzazu

Tuvieron toque de queda durante Semana Santa, de 12:00 a.m. a 5:00 a.m., aunque la Alcaldía sostiene que a las 9:30 p.m. ya no se ve gente en las calles, con o sin la medida. Horario de cierre de negocios a las 11:00 p.m.

Pácora

Tuvieron toque de queda de 12:00 a.m. a 5:00 a.m. del día siguiente hasta el domingo. Hoy expedirán otro decreto para continuar con esta medida, a partir de mañana.

Salamina

La Alcaldía no tiene reportes de casos de covid que lleven al toque de queda, aunque en Semana Santa se acogieron a él de 12:00 a.m. a 5:00 a.m. Hoy hacen un Puesto de Mando Unificado para decidir si acogen otras medidas diferentes. Cuentan con 4 camas UCI.

* Alto oriente

Manzanares

La Alcaldía pidió al Ministerio del Interior aprobarles desde las 10:00 p.m. toque de queda y ley seca, pero no lo hicieron. Los locales deben cerrar a las 11:30 p.m. y los fines de semana el consumo de licor puede hacerse de 10:00 a.m. a 11:30 p.m. y el lunes de 6:00 p.m. a 11:30 p.m.

Marquetalia

Tuvieron toque de queda y ley seca en Semana Santa. Hoy, en Consejo de Gobierno, evalúan si por prevención aplican toque de queda de 12:00 a.m. a 5:00 a.m. del día siguiente. Tienen 6 casos activos de covid, todos en casa. Deben remitir pacientes a UCI de La Dorada y Manizales.

Marulanda

No tuvieron toque de queda en Semana Santa ni ven necesario aplicarlo por sus bajos casos de covid, aunque tuvieron que suspender la alternancia educativa.

Pensilvania

La Alcaldía dice que evalúa la circular del gobierno Nacional para ajustarla, que no tuvieron toque de queda en Semana Santa porque no lo consideraron necesario. Tienen 5 casos positivos de covid, todos en casa. El alcalde es más partidario de un cierre de negocios más temprano, que del toque de queda.

* Magdalena Caldense

La Dorada*

Toque de queda de 11:59 p.m. a 5:00 a.m. del día siguiente hasta el sábado. Se prohíbe el consumo de bebidas embriagantes en espacio público y en establecimientos de comercio, pero se permite la venta a domicilio. Tampoco se permiten reuniones públicas o privadas; eventos deportivos, recreativos o culturales que generen aglomeraciones de personas en espacios públicos y cerrados, o cualquier evento o reunión de personas superior a 10. No se permiten las visitas al Centro de Atención al Adulto Mayor Juan María Noguera.

* Información de Adolfo Cortés, corresponsal de La Dorada.

Norcasia

Desde hoy mantienen el toque de queda, de 12:00 a.m. a 5:00 a.m. del día siguiente. Tienen un caso activo de covid.

Samaná

Ayer expidieron el decreto y van con toque de queda de 10:00 p.m. a 5:00 a.m. No tienen ningún caso de covid.

Victoria

Desde principio de año tienen vigente el toque de queda de 12:00 a.m. a 5:00 a.m., va hasta el 31 de mayo. A La Dorada remiten pacientes para UCI.