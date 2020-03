Así funcionará el transporte rural en Chinchiná durante el toque de queda

LA PATRIA | CHINCHINÁ

En Chinchiná el día parece normal, las personas no respetan el toque de queda. Afuera de la Alcaldía se concentran personas a solicitar permisos de movilidad en especial para quienes prestan servicios de domicilios. Anoche hubo un cacerolazo en el sector de Los Mangos para pedirle a la Alcaldía que no desplace a los habitantes de calle hacia esa zona.

La Oficina de Tránsito y Transporte de Chinchiná y las Empresas prestadoras del Servicio Público de Transporte municipales Autolujo S.A, Cootranschinchiná y Gran Caldas S.A, han establecido un cronograma para la prestación del servicio público de transporte en la zona rural, durante el 24 de marzo del 2020 hasta el 14 de abril durante el toque de queda permanente, de la siguiente manera:

Martes 24 de Marzo de 2020

Vereda la Esmeralda: De 8:00 a.m. a 11:00 a.m. Empresa de Transporte Autolujo S.A De 2:00 p.m. a 5:00 p.m. Empresa de Transporte COOTRANSCHINCHINA

Vereda El Trébol: De 8:00 a.m. a 11:00 a.m. Empresa de Transporte COOTRANSCHINCHINA De 2:00 p.m. a 5:00 p.m. Empresa de Transporte Gran Caldas S.A

Vereda Alto de la Mina: De 8:00 a.m. a 11:00 a.m. Empresa de Transporte Gran Caldas S.A De 2:00 p.m. a 5:00 p.m. Empresa de Transporte Autolujo S.A

Miércoles 25 de Marzo de 2020

Vereda la Esmeralda: De 8:00 a.m. a 11:00 a.m. Empresa de Transporte Gran Caldas S.A De 2:00 p.m. a 5:00 p.m. Empresa de Transporte Autolujo S.A

Vereda El Trébol: De 8:00 a.m. a 11:00 a.m. Empresa de Transporte Autolujo S.A De 2:00 p.m. a 5:00 p.m. Empresa de Transporte COOTRANSCHINCHINA

Vereda Alto de la Mina: De 8:00 a.m. a 11:00 a.m. Empresa de Transporte COOTRANSCHINCHINA De 2:00 p.m. a 5:00 p.m. Empresa de Transporte Gran Caldas S.A

Jueves 26 de Marzo de 2020

Vereda la Esmeralda: De 8:00 a.m. a 11:00 a.m. Empresa de Transporte COOTRANSCHINCHINA De 2:00 p.m. a 5:00 p.m. Empresa de Transporte Gran Caldas S.A

Vereda El Trébol: De 8:00 a.m. a 11:00 a.m. Empresa de Transporte Gran Caldas S.A De 2:00 p.m. a 5:00 p.m. Empresa de Transporte Autolujo S.A

Vereda Alto de la Mina: De 8:00 a.m. a 11:00 a.m. Empresa de Transporte Autolujo S.ADe 2:00 p.m. a 5:00 p.m. Empresa de Transporte COOTRANSCHINCHINA

Viernes 27 de Marzo de 2020

Vereda la Esmeralda: De 8:00 a.m. a 11:00 a.m. Empresa de Transporte Autolujo S.A De 2:00 p.m. a 5:00 p.m. Empresa de Transporte COOTRANSCHINCHINA

Vereda El Trébol: De 8:00 a.m. a 11:00 a.m. Empresa de Transporte COOTRANSCHINCHINA De 2:00 p.m. a 5:00 p.m. Empresa de Transporte Gran Caldas S.A

Vereda Alto de la Mina: De 8:00 a.m. a 11:00 a.m. Empresa de Transporte Gran Caldas S.A De 2:00 p.m. a 5:00 p.m. Empresa de Transporte Autolujo S.A

Sábado 28 de Marzo de 2020

Por ser el sábado el día con más afluencia de personas, se prestará el servicio público de Transporte teniendo en cuenta que este, lo harán 2 empresas de transporte en cada turno:

Vereda la Esmeralda: De 8:00 a.m. a 11:00 a.m. Empresas de Transporte Gran Caldas y Autolujo S.A De 2:00 p.m. a 5:00 p.m. Empresas de Transporte Autolujo y COOTRANSCHINCHINA

Vereda El Trébol: De 8:00 a.m. a 11:00 a.m. Empresas de Transporte Autolujo y COOTRANSCHINCHINA De 2:00 p.m. a 5:00 p.m. Empresa de Transporte COOTRANSCHINCHINA y Gran Caldas

Vereda Alto de la Mina: De 8:00 a.m. a 11:00 a.m. Empresas de Transporte COOTRANSCHINCHINA y Gran Caldas De 2:00 p.m. a 5:00 p.m. Empresa de Transporte Gran Caldas y Autolujo S.A

