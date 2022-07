Alcalde de Marmato se despacha contra excontratista

LA PATRIA | Manizales

"Vos no te cansás de hablar mal de mi, hombre, vos no te cansas de estar hablando tanta mierda por ahí, dejá de ser desagradecida. No ves que nosotros todo el sacrificio que hacemos para que vos podás también estar ahí, después de tanta madera que nos has dado. Nooo, respete, que nosotros a usted la respetamos, y con mucho valor les damos trabajo para que se sostengan ahí por todo el trabajo que se desarrolló, pero ya me tiene mamado usted tanta h.p. habladera de mierda por ahí detrás de mí, como una pu.. persecusión", le dice el alcalde de Marmato (Caldas), Carlos Yesid Castro Marín, a Miriam Ramírez Fuentes, que trabajó hasta el 30 de junio como contratista del Municipio.

Las palabras de grueso calibre se extienden en un audio de 3 minutos y 23 segundos, en los que se escucha que el alcalde le dice también: "Me tiene mamado esa h.p. guevo...a conmigo por allá hablando mal de mí, no, no, no, o si no quiere trabajar diga y se larga de ahí, pero ya sáqueme la lengua del cu.. guev..a mari..".

Ella le responde: "el que tiene que respetar al pueblo es usted alcalde. Tiene los pantalones bien puestos, écheme. La verdad duele, no cree". El alcalde le agrega: "qué h.p. verdad, qué verdad tenés, desagradecida". Y ella más adelante le expresa: "es verdad, los muchachos denunciaron eso y yo les mandé videos a ustedes".

Relación con la Alcaldía

Esto ocurrió el 6 de julio después de que ocurrió un accidente en el sector Cascabel, mina 5.200 vía de ingreso a la cabecera, en el que dos personas murieron y cuatro resultaron heridas. Hubo caída de roca sobre un molino.

Miriam, de 36 años, madre de tres hijos, fue vinculada en el 2020 como contratista de la Secretaría de Planeación en labores operativas con maquinaria, y luego como apoyo a la gestión en la Oficina de Asuntos Mineros, que pertenece a la Secretaría de Hacienda y Asuntos Administrativos de Marmato.

Ella indica que este último contrato lo terminó el 30 de junio, pero debido a que se encontraba en embarazo el supervisor le dijo que llevara la documentación para firmar un contrato nuevo. Ese 6 de junio, tras la conversación con el alcalde le informan que no va a continuar más con la Administración, que es una decisión unilateral del alcalde.

La llamada

"Yo estaba en el sitio del accidente porque pertenezco al Cuerpo de Bomberos Voluntarios, estaba afuera por mi estado de embarazo, tratando de que la gente no pasara. En esas, dueños de molinos comenzaron a decirme que yo era de la Alcaldía y que me habían pasado videos de lo que ocurría allí".

Miriam explica que les respondió que había remitido los videos a Asuntos Mineros, al alcalde, a Planeación y a Gestión del Riesgo y que no podía hacer más. "Les dije también que tenían la razón y que esas eran crónicas de una muerte anunciada. Al lado estaba el compañero de Gestión del Riesgo y no sé qué le dijo al alcalde, quien se comunicó después conmigo y soltó el verbo que todo el mundo conoce".

Pide justicia

Mirian continúa su relato: "Pensé que era por un disgusto que tuve con el alcalde, por mi expareja que tuvo un accidente en una mina el 2 de febrero y no lo tenían asegurado, pero mire las consecuencias, ya se murió mi bebé. Hasta el 29 de junio que tuve una ecografía en Manizales el doctor me dijo que iba normal, que el bebé estaba muy bien, que me hiciera un control de tamizaje en dos semanas".

Se fue para Riosucio el sábado 16 de julio, cuenta que pagó una ecografía particular y le dijeron que el bebé ya estaba muerto. "El estrés que he tenido, la tristeza porque soy cabeza de hogar, desplazada, llevaron a esto. Pido justicia y que esto no se quede así, exijo que me reintegren a mi trabajo".

Sin respuesta

LA PATRIA llamó ayer en la mañana y en la tarde al alcalde de Marmato, Carlos Yesid Castro Marín, y le escribió por su cuenta de Whatsapp para conocer su posición, pero no respondió llamadas ni mensajes.

Personería presentó tutela

El personero de Marmato, Wilson Giovany Castro Ortiz, dijo que ayudaron a la contratista con una tutela. "No compartimos ni el tono, ni el mensaje que se le envía a Miriam. Reprochamos esta clase de conducta, la conversación con el alcalde no se dio frente al respeto ni a su condición como mujer, por eso la hemos acompañado y asesorado".

La tutela demanda la protección de los derechos fundamentales a: la vida, la dignidad humana, la integridad personal, al trabajo, al mínimo vital, y protección especial por encontrarse en embarazo. Fue presentada ayer en el Juzgado Municipal de Marmato y se solicita el reintegro de las funciones que ella venía desarrollando en la Alcaldía. La Personería, además, trasladará la queja de Miriam a la Procuraduría Provincial de Manizales para que investigue.