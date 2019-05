Sepa cómo organizar su armario paso a paso

Diana Lorena Gutiérrez

LA PATRIA | MANIZALES

Si su closet es un caos siga las siguientes instrucciones de la experta en organización de ambientes Diana Palacio, de Viento y Agua Consultoría, quien afirma que su técnica aplica para cualquier tipo de armario.

Según la experta, el closet perfecto no existe, así que no se estrese organizando. Esta tarea no requiere ninguna inversión y se puede hacer con técnicas de organización aplicadas a la realidad, necesidades y gustos de cada quien.

1. Parta del desapego. Vacíelo

Ser apegado estanca las energías. Para que todo fluya debe manejarse desde puntos energéticos. Uno regala una blusa y de la nada aparece una nueva porque el universo le va regalando a uno todo . Eso se llama la Ley del no vacío.

Al desprendernos de las prendas o los objetos que ya no usemos o no necesitemos, no solo habrá más espacio en nuestro armario, sino la satisfacción de que eso que estoy dejando es útil para alguien más, pues apelar a la bondad y a la compasión es una buena práctica para quien da.

Así que no lo piense tanto y regale lo que no usa. Como ayuda: piense hace cuánto no lo usa. ¿Realmente le gusta? ¿Cree que a alguien le sirve más o lo necesita? Suelte.

2. Lo que no ve no existe

Si ya aplicó la regla de oro del desapego, está listo para organizar. Aplique esta técnica: Lo que no se ve no existe. Si en un cajón todo está revuelto no usaremos lo que no vemos, porque el cerebro lo olvida. Piense en las cosas que no sabe dónde están o en aquello que aparece después de años y no sabía que aún existía.

De ahora en adelante trate de que todo se vea. Las cosas que sabe que tiene, pero que usa muy poco puede guardarlas en una caja para que no le ocupen espacio. Si el closet lo permite puede guardar las cajas allí mismo, apilarlas y marcarlas.

3. Doblar en tres y vertical

Ningún closet es perfecto. Hay que trabajar con el espacio que hay. Doblar en tres le ayudará a optimizar espacio y mantener las prendas sin arrugas. El doblado en vertical es el favorito de los gurús del orden, especialmente para guardar camisetas y ropa interior. Si no cuenta con muchos cajones haga divisiones imaginarias. Le servirá también si comparte armario con su pareja.

4. Organice por colores

Las chaquetas todas juntas, igual que las blusas, y preferiblemente, por colores, de los más claros a los más oscuros. No por mangas ni por estilos. Así el cerebro se adaptará más fácil a la forma como están dispuestas las prendas en sus cajones. Preferiblemente un gancho por prenda. Usar más ganchos no le robará espacio, en cambio sí podrá ver cada prenda.

Pijamas

El pantalón va en tres, pero como son dos piezas, debe doblar también la camiseta y luego meterla entre el pantalón. Así tendrá una sola pieza que ocupará menos espacio.

Cobijas y tendidos

También las puede doblar con el método en tres. Siempre las más grandes abajo, las pequeñas encima.

Bolsos

Lo que más pueda colgar le ahorrará espacio en los cajones y hará que se conserve más, pero si no puede, en la medida de lo posible téngalos parados. Doblarlos y guardarlos utilizando la regla del color le ayudará a verlos más fácil. Si introduce las tiras o correas de las carteras dentro de estos, al sacarlos no se vendrán varios bolsos.

Los zapatos de tacón bajito o plano van adelante. Elija los que menos usa y búsqueles otro sitio.