Alcalde acorralado

Pácora. Varios inconformes con las respuestas del gerente de Aguas Manantiales que asistían al Concejo para protestar por aumento en facturas de agua y alcantarillado esperaron hasta que el alcalde Jorge William López Ramos saliera a almorzar, y lo acorralaron para que diera explicaciones sobre el aumento tarifario. Con calma el mandatario se detuvo a escucharlos y después les respondió que el Municipio está obligado a cumplir unas resoluciones de la CRA. "Comprendan, señores", fueron las últimas palabras del mandatario.

Asamblea de Colombia Humana

Chinchiná. Hoy, a partir de las 2:00 p.m., se realizará la asamblea municipal del Movimiento Colombia Humana, en el auditorio de Sintrafec, Carrera 8 No. 11-51. El encuentro servirá para ratificar la decisión de participar en las elecciones a la Alcaldía y al Concejo desde una propuesta alternativa, y en convergencia con grupos sociales y políticos que coincidan en temas referentes a la inclusión social, el respeto a la vida y al medio ambiente y por la reivindicación de lo público.

Nuevo asalto

Manizales. Continúa la pelea entre los jefes en Caldas de los partidos de la U y Liberal, Mauricio Lizcano y el senador Mario Castaño, después de un video que difundió Lizcano el miércoles por sus redes sociales. Indicó que nunca se uniría a Castaño, porque no comparte su forma de hacer política. Castaño le respondió el jueves a Lizcano que no puede imponerle nada a otros partidos ni dar cátedra de moral. Ayer, Lizcano por su cuenta de Twitter afirmó que fuentes cercanas a Castaño le aseguraron que estaría buscando vengarse por el video publicado. Ante esto, el senador liberal dijo que no le va a dar protagonismo a Lizcano. "Que escriba lo que le parezca por Twitter y Facebook. Yo no sirvo para eso, mi tiempo es muy valioso y no pienso desenfocarme de las cosas importantes".

Vuelve y suena el diputado Aguilar

Manizales. En el Centro Democrático en Caldas no se explican por qué al diputado Nicolás Aguilar le devolvieron en la Asamblea el derecho a voz y a voto, cuando este Partido se los había suspendido a investigarlo por presunta doble militancia. Indican que el partido, incluso, envió a esa corporación un documento reiterando que Aguilar no hacía ya parte del Centro Democrático, y que al no tener eco les tocará buscar otras instancias para que la Asamblea acate la voluntad del CD.

Luto periodístico

Cali. Judith Gómez Colley, periodista del diario El País y editora de la sección Poder, falleció el jueves en la Fundación Valle del Lili, luego de padecer una prolongada enfermedad. Comunicadora social y egresada de la Universidad Autónoma del Caribe, fue destacada periodista del Valle del Cauca. Entre los galardones que recibió durante su trayectoria están el Premio Simón Bolívar, en el 2006; el Premio de Periodismo Colprensa, en el 2008; y el Premio Alfonso Bonilla Aragón, en el 2002. El 8 de febrero fue elegida Reportera del Año de El País 2018.