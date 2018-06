SUPIMOS QUE...

Aferrado a la fe

Manizales. Durante la lectura del sentido de fallo por un juicio que se adelantaba en su contra, el diputado Nicolás Aguilar se aferró a un denario que minutos antes le regaló una mujer. Lo apretó en su mano izquierda hasta que el juez lo declaró inocente por concusión. Por esta vez, la justicia terrenal y la divina estuvieron de su lado.

Fiestas del Hacha, en noviembre

Pensilvania. Por primera vez las Fiestas del Hacha se celebrarán en el mes de noviembre, dio a conocer el alcalde Jesús Iván Ospina. “Debido a que en el municipio se están adelantando diversas obras de infraestructura, vimos que era conveniente cambiar la fecha para nuestras tradicionales fiestas con el fin de evitar incomodidades”, indicó el mandatario. Estas fiestas siempre han sido en agosto, pero este año serán en el segundo puente de noviembre, es decir, del 9 al 12, lo que se constituye en una novedad para propios y visitantes. El hacha es símbolo de la Colonización Antioqueña. Este monumento se encuentra en al parque principal de la localidad.

Lloraron en el Senado

Manizales. Al cierre de las sesiones extraordinarias en el Senado de la República, al amanecer del pasado jueves, hubo reconocimientos para el presidente de esta corporación, Efraín Cepeda Sanabria, y también lágrimas. En medio de sonoros y extensos aplausos resaltaron la labor de Cepeda, pero lo más curioso del cierre de esa extensa jornada fueron las lágrimas de varios senadores porque ya están cerrando cuatro años de actividad legislativa, muchos de los que ya no regresarán a sus curules. ¿Serían lágrimas de nostalgia o tristeza porque se les acabó el bien remunerado trabajito?

Lo logró dos años y medio después

Manizales. Diego Espinosa, quien asumirá curul en el Concejo de Manizales por el Partido de la U, confesó que le dio muy duro no haber ganado en el 2015 para el periodo 2016-2019. "Mi propuesta era muy atractiva, cero gastos en política. Lo que hice fue andar por la calle, me gasté en la campaña solo $2 millones. Quedé muy triste y me distancié de lo político, pero nunca he estado por fuera del Partido", dijo. No obstante, a quien le van a dar le guardan, y eso le sucedió a este licenciado. Por la renuncia de un concejal y la negativa de quien le seguía en votación podrá ocupar la anhelada curul, así sea dos años y medio después de lo planeado.

Sí, pero no

Manizales. La Universidad de los Andes envió una solicitud especial a periodistas de diferentes medios de comunicación, indicando que un protagonista de la historia "Víctimas y excombatientes del conflicto armado colombiano ahora comparten aulas en la Universidad de los Andes", había solicitado no salir en medios, y por ese motivo la historia no podía ser publicada por nadie. Entendible el respeto ético por la fuente, pero ¿y la cacareada verdad que se pide a todos los bandos dónde queda?