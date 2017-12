"Paras" no se benefician

Bogotá. “El Decreto 2199 de 2017 pretende darle alcance a una sentencia de la Corte Suprema de Justicia que abrió la posibilidad para que los excombatientes de las Farc, postulados a la Ley de Justicia y Paz, que hayan recibido la amnistía, puedan acogerse al sistema de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición”, explicó el ministro del Interior, Guillermo Rivera. El funcionario aclaró que como uno de los requisitos es haber recibido algún beneficio de la Ley de Amnistía, la cual no acoge a los excombatientes paramilitares, “el decreto 2199 tampoco tiene alcance para ellos”.

Visita de cúpula del CD

Manzanares. Estuvo este miércoles 27 de diciembre de visita en Manzanares el excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga, reunido con algunos líderes del Centro Democrático. La idea es unir las fuerzas que están en contra del Gobierno Nacional para ganar las elecciones el próximo año. De izquierda a derecha Armando Posso; Juan Felipe Aguirre; Horacio Vásquez; Fernando Gómez "Chano", candidato a la Cámara; Carlos Felipe Mejía, senador y candidato; Hugo Hernán González, representante a la Cámara, y Jorge Herrera.

De rescatista a conductor

Chinchiná. José Luis Vásquez, bombero voluntario de Arauca (Palestina), experto en recuperar cuerpos de los ríos o rescatar a personas en peligro de ahogarse, no solo dedica su tiempo a ser socorrista. También es el conductor personal del secretario de Gobierno, Carlos Alberto Piedrahíta, quien le encomendó la labor de seguir en la búsqueda de Juanita Valencia, la menor que al parecer desapareció en un canal de aguas.

Franco no quiere hablar de su familia

Manizales. Muy enojada se le vio a la candidata a la Cámara de Representantes por Cambio Radical Adriana Franco Castaño cuando los periodistas le preguntaron sobre si siente que frenó la carrera pública de su hermano, el exsecretario Jurídico de Caldas, Alejandro Franco, quien renunció este mes para no inhabilitarla. Ella pidió que no le volvieran a preguntar del tema, porque es una posición personal y familiar, aseguró que ama profundamente a su hermano, lo respeta como persona y profesional. "La decisión que él tomó ya se le explicó ampliamente a los medios de comunicación".

Reprochable actitud

Manizales. Antes de la mencionada rueda de prensa ofrecida por Adriana Franco, candidata a la Cámara de Representantes, el periodista Juan José Yusti de TVA Noticias, le preguntó sobre el apoyo de su hermano Alejandro, quien renunció a la Secretaría Jurídica de la Gobernación de Caldas para no generar una inhabilidad. Muy amable respondió, pero cuando las cámaras cortaron lo amenazó con contarle a su jefe, Mario Arboleda, para que no sacara al aire lo que le preguntó, y le dijo que con su familia no se metiera. Para desconsuelo de ella, otros periodistas escucharon lo que le dijo al comunicador.

Velasco sin mucho público

Manizales. El senador liberal Luis Fernando Velasco estuvo el pasado miércoles en Villamaría, invitado por un sobrino del exalcalde Jairo Llanos. Hubo poca gente, quizá, dijeron algunos liberales, porque Llanos cuenta ya con poca maquinaria en ese municipio, y representa la vieja guardia liberal.