Le tienen ganas

Manizales. En su visita a las instalaciones de LA PATRIA Radio el miércoles pasado, el alcalde, Octavio Cardona León, remató con una frase: “con las ganas que me tienen”. Dijo esto de manera jocosa, luego de explicar que nadie puede hacer presiones en la Alcaldía para la campaña política que se vive en favor o en contra de algún candidato y que sería un tonto quien lo hiciera, hoy en día cuando cualquiera puede quedar en un video o ser grabado. Y él no les va a dar esa ventaja a los que no lo quieren en su cargo.

Sin vergüenza del pasado

Manizales. Adriana Arango, directora departamental del Polo Democrático en Caldas, sostuvo que en este Partido no tienen por qué negar su pasado, como lo están haciendo algunos candidatos a la Presidencia de la República, que salieron a recoger firmas para inscribirse, negando su pasado en los partidos políticos. ¿Para qué Vargas será el mensaje?

Amigos y rivales

Manizales. “Mis mejores deseos para los rivales, digo, a los compañeros”, expresó Mario Aristizábal, candidato a la Cámara de Representantes por Cambio Radical (último a la derecha), tras firmar en la Registraduría la lista con candidatos del Partido que aspiran a esta corporación. Esto demuestra que, a pesar de los abrazos y los buenos deseos, tarde que temprano la competencia asoma la cabeza.

Siguen enfrentados

Manizales. En la entrevista con LA PATRIA Radio (1540 AM) del miércoles pasado, el alcalde de Manizales, Octavio Cardona, confirmó que continúa el distanciamiento con su exaliado Arturo Yepes, hoy su mayor opositor. El mandatario aseguró que Yepes “contrata publicidad en las redes” para que lo ataque y sostuvo que el representante “no tiene el carácter” para encararlo. Cardona dijo que tiene cómo probar todos los contratos que, según señaló, Arturo Yepes le pidió y él se negó a dárselos y allí la razón de la disputa.

Mejor, mesero

Manizales. En diálogo el pasado viernes con LA PATRIA Radio, el expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez aseguró que ya no está en edad de tomar licor. “Ya no tomo ningún ron. ¿Usted se imagina donde yo me metiera cuatro o cinco rones de Caldas o de Medellín? Ahí sí me volvería guerrero y le daría la razón a la oposición... Yo no soy mal comprador, soy buen mesero, pero me da mucho miedo consumirlo”, bromeó el máximo dirigente del Centro Democrático.

Salió molesto

Armenia. “Hoy recibí, de manera sorpresiva, la carta de despido por parte de RCN Radio, como director de Noticias en el Quindío”. Así se quejó por las redes sociales Juan Diego Lozano, ante su salida del cargo, decisión para la que dice en el mismo texto influyeron algunos poderes regionales. Además, anotó que con un equipo de periodistas abrirá un espacio informativo a través de las mismas redes sociales para contrarrestar la información manipulada de los medios, los mismos para los que él trabajó hasta esta semana. Aún no se conoce la versión de RCN Radio.

Cumpleaños en Manizales

Manizales. Al vocalista de la banda Los de Adentro, que se presentará en la Feria de Manizales, le tocó celebrar parte de sus 39 años en la capital de Caldas, donde lo hicieron sentir como en casa. El cantante vino el pasado jueves a una rueda de prensa.

Confiado en el Senado

Manizales. Jorge Eduardo Arbeláez Hoyos, excandidato a la Gobernación de Caldas, se siente muy seguro de alcanzar una curul en el Senado de la República, por el Partido Verde, pues confía en la imagen que dejó cuando aspiró al primer cargo del departamento y porque ha logrado alianzas importantes dentro del Partido.

No renunció

Manizales. Al Once Caldas le tocó salir con comunicado para aclarar que su presidente, Tulio Mario Castrillón, no ha renunciado. El rumor surgió por Bogotá y se regó como pólvora en las redes sociales. Ante tal situación, la dirigencia optó por emitir un comunicado para advertir que no era cierto y que todo estaba en normalidad. Por ahí dicen que explicación no pedida...

Con el deporte

Manizales. A los deportistas de Caldas no solo les entregaron nuevos implementos deportivos. Esta semana, la triatleta Maira Vargas contó emocionada en su muro de Facebook que los medallistas en los Juegos Bolivarianos se reunieron con el gobernador, Guido Echeverri, quien ha seguido muy de cerca lo que pasa con el deporte y sus competidores.