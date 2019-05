"Perdí como 10 dientes": afirma periodista agredido en Manizales

LA PATRIA | LA PATRIA

Jaime Osorio, director y periodista del medio Frontera Informativa de Manizales, se recupera en su casa. El martes 30 de abril fue víctima de una agresión, en la calle 19 con carrera 27, del barrio San Antonio, que hoy lo tiene con 10 dientes menos.

Los móviles no son claros, pero Osorio descartó que fuese por robarle o por hechos relacionados con su oficio. Consideró que podría ser por una deuda con gota a gota.

Recordó que esa noche tomaba cerveza con su compañero de trabajo, Melquizedec Flórez Pérez, cerca de su casa en ese barrio.

"Llegamos al apartamento, me acompañó un rato y luego se fue. Yo estaba muy ebrio y salí a buscarlo a él, que vive como a cuadra y media, a las 11:30 de la noche. Llegando a la esquina, alguien que no vi me golpeó, me fui contra el andén y me fracturé la mandíbula. Me dieron un mes de incapacidad y el 14 me operaron. En la agresión no perdí muchos dientes, pero en la cirugía maxilofacial los debieron extraer", aclaró.

Aguarda cita para que le pongan prótesis dental. Anotó que tiene una deuda con un prestamista, que le abonó solo la mitad, pero no tiene claro si fue por eso que lo atacaron. "No me robaron. La Sijín verificó la zona, pero no hay cámaras. En la noche del lunes pasado rompieron el vidrio de mi apartamento, revolcaron libros y la ropa, pero no se llevaron nada. No he denunciado".

Agregó que un minuto después de que cayó pasaron dos jóvenes, se acercaron a verlo y luego se fueron. Después su compañero Flórez Pérez, junto a unos vecinos, se percató de lo que sucedió. "El primero llamó a la línea 123 y posteriormente, una ambulancia me recogió", relató.