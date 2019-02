LA PATRIA | MANIZALES

La muerte de Cristian David Cárdenas Almanza, de 22 años, natural de Manizales, es un misterio. Lo transportaron sin vida, en un taxi, con un disparo en la cabeza y otro en el rostro.

A la víctima la subieron al vehículo, en compañía de otros tres sujetos, entre ellos una mujer, a la altura de la calle 63 con Av. Caracas, sector de Chapinero, en Bogotá.

Qhubo Bogotá se comunicó con el testigo y conductor del auto, quien manifestó que nunca se percató de que la víctima estaba muerta, pensó que estaba tomada.

"Eran entre las 2:00 y 3:00 de la mañana del lunes, cuando cuatro personas me hicieron la parada en Chapinero: tres hombres y una mujer. Dos de los varones llevaban al otro alzado y con una capucha puesta. Lo subieron al carro con dificultad y me manifestaron que estaba borracho", relató.

Reiteró que no se percató de que iba herido o muerto. Anotó que durante el trayecto los compañeros le decían al manizaleño: Uy, te pasaste de tragos.

Sorpresa

Después de media hora de recorrido, los sujetos le pidieron al taxista que los dejara en la la Avenida Caracas con calle 30 Sur, en el barrio Quiroga (Rafael Uribe Uribe). "Así como subieron a la víctima, así mismo la bajaron del carro: con mucha dificultad y alzado. El hombre nunca respondió y me pagaron $20 mil. Me fui de ahí. Sin embargo, cuando hice el retorno, me encontré de nuevo a esos extraños personajes, pero solo a tres. El supuesto borracho ya no estaba con ellos", informó el amarillo.

Aseguró que le dio una corazonada y luego de pedir ayuda a las autoridades en dos ocasiones, decidió entrar al callejón por el que transitaron sus pasajeros para ver si todo estaba en orden. "Realicé el recorrido y ellos ya no estaban por ahí. Detrás de los contenedores de basura vi una persona oculta, pero solo se veían los tenis. Al llegar la Policía al sitio se encontró con un joven, malherido, que se debatía entre la vida y la muerte.

"Cuando lo vi descubrí que se trataba del pasajero que me subieron al taxi supuestamente borracho. Los agentes, al tomarle los signos, indicaron que seguía con vida, por lo que me pidieron llevarlo al Policlínico del Olaya. No opuse y lo transporté lo más rápido que pude".

Dos balazos

Los médicos lo examinaron y descubrieron que tenía dos disparos en cabeza y mandíbula. Cuando los policías salieron le contaron al taxista que el manizaleño había fallecido y que las heridas las cubrieron con cinta negra, quizá, para no levantar sospecha y para que el conductor no los descubriera. Al conductor lo investigan para saber si tiene o no relación con el hecho.

Cárdenas Almanza se ganaba la vida instalando redes eléctricas. Vivía en Ciudad Bolívar, en el sur de la ciudad, y no tenía antecedentes judiciales. Según el diario El Tiempo, tras su deceso, las autoridades trabajan en dos hipótesis. La primera, un hurto. La segunda, la posibilidad de un crimen pasional, toda vez que su primo, Jesús Cárdenas, les dijo que salía con una mujer comprometida y los sujetos que lo subieron al taxi estaban en un motel. Lo recuerdan como alguien calmado, pero alegre. Soñaba con tener su casa propia y sacar adelante a su mamá.

Otra versión

Q'hubo Bogotá conoció otra versión de los hechos y es que el conductor del taxi terminó en la calle 30 Sur con carrera 18 C, en el barrio Quiroga (Rafael Uribe), con uno de los pasajeros dentro de su carro, quien resultó ser el muerto.

Esta versión dice que el taxista, al moverlo, descubrió que el sujeto, quien creía que permanecía borracho, estaba era sin vida, pues presentaba dos impactos de bala en la cabeza. En cuanto a los otros tres tripulantes, en esta versión se habla de que habrían escapado.

La víctima no llevaba ningún documento, solo su tarjeta de TransMilenio en un bolsillo. Con el nombre, las autoridades verificaron en las bases de datos e identificaron el lugar de trabajo.