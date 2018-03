Mató a Palillo por dinero en Supía

LA PATRIA | MANIZALES

A Manuel Felipe Londoño Ruiz le dieron 17 años y 8 meses de prisión por asesinar a Julio César Montoya Acevedo, conocido en Supía como Palillo.

La condena la emitió el Juzgado Penal del Circuito de Riosucio por homicidio simple y porte ilegal de armas de fuego. El crimen ocurrió en la noche del 3 de diciembre pasado. A urgencias del Hospital San Lorenzo, de ese municipio, ingresó Palillo malherido, con un disparo en la cabeza. Lo remitieron a Manizales ante la gravedad de la lesión, pero horas después falleció.

El ataque se dio en el sector conocido como El Changonazo. Al día siguiente, ante la Sijín del municipio, se presentó Londoño Ruiz y confesó ser el asesino. Aseguró que tuvo rencillas con el hoy fallecido por un dinero que, al parecer, le robó. Por eso lo mató.

En audiencia le imputaron homicidio agravado, pero no aceptó. Lo mandaron para la cárcel. En febrero pasado, Fiscalía y defensa le indicaron al juez su deseo de establecer un preacuerdo, para evitar el juicio. Se pasó de agravado a simple. Finalmente lo sentenciaron por este último. Londoño Ruiz, de 20 años, es minero, natural de Supía y lo apodan la Garra. El día del ataque abordó a Palillo y le disparó en la cabeza. Luego siguió camino a su residencia, pero testigos observaron el hecho y les dieron pistas a los policías para identificarlo.

Un vecino manifestó que vio a Palillo sentado con varios jóvenes. Luego se encontró a la Garra y lo saludó con la cabeza. Al llegar a la vivienda le contaron que había un alboroto por el homicidio de Palillo. "Me devolví y vi al asesino caminando con el arma en la mano".

"Me fui para la casa. Allí tenía un revólver. Lo saqué y lo busqué y le disparé. La verdad, no me acuerdo cuántas veces accioné el arma", expresó el sentenciado. Y concluyó: Tenía problemas con el pelao porque se entró a mi casa y me hurtó un dinero y unas cosas.

"No le di mucha trascendencia y dejé eso así, pero me amenazó, me dijo que era él o era yo. Ese domingo estaba tomando en la galería y él andaba por esos lados muy loco y trató de tirarme. Mejor me fui y en la noche me lo encontré, me sacó un cuchillo y yo me fui para la casa por el arma".

Palillo estuvo en la cárcel. Allegados indicaron que antes de eso era un destacado futbolista, muy activo con el deporte en el barrio Renán Barco, donde vivía.