LA PATRIA | MANIZALES

Sus manos tiemblan. Le cuesta mover su cabeza por el dolor que le generan las heridas. Camina despacio para no alborotar las lesiones que recibió en la espalda. Ayer fue a la sede de la Fiscalía en el antiguo Inurbe para denunciar la agresión que recibió y exigir que se haga justicia. Un señor de un puesto de dulces lo vio tan mal, que le prestó una silla blanca para que se sentara mientras una familiar hacía los trámites. Seguía temblando, su allegada salió y los mandaron para la sede de La Arboleda.

A casa

Prefirió dirigirse a su casa, por miedo a desmayarse. Allí, sentado en la sala, dialogó con LA PATRIA para relatar los hechos que ocurrieron a las 6:00 de la mañana del pasado domingo, cuando una turba, de unas 10 personas según él, lo atacó porque no quiso hacerles una carrera en el taxi que empezó a conducir desde el pasado 16 de diciembre.

"Los vi muy alterados, borrachos y con cuchillos. Agarraron a patadas las puertas de Assbasalud de San Cayetano. Preferí protegerme, pero terminé apuñalado. Me hirieron siete veces en cabeza y espalda. Además, me golpearon. Respondí con un arma de balines que compré para cuidarme, luego del asesinato de un colega en días pasados".

Personas indagadas por este medio en el sector añadieron que el lesionado trataba de pararse, pero se desplomaba. Dos uniformados lo llevaron al centro asistencial, casi que arrastrado.

"Me salvé por dos policías que llegaron al lugar. Estoy muy agradecido", recalcó el taxista. LA PATRIA verificó con Assbasalud, donde explicaron que varias personas involucradas en la situación con el taxista golpearon las puertas de la clínica y lanzaron palabras de grueso calibre. Corroboraron que agredieron al conductor porque no les quiso prestar el servicio y que en el centro asistencial atendieron al taxista y a un herido con balines.

La historia

El conductor llegó esa mañana a desayunar en una caseta cerca del centro asistencial. "Escuché los disturbios en la puerta de Assbasalud. Uno se vino y me dijo que le prestara un servicio. Le respondí que estaba en descanso. No lo hice porque temía por mi vida. Se enojó, me insultó, dio tres pasos y expresó: voy a apuñalar a este taxista hijueputa. Se mandó la mano a la cintura, yo abrí el bolso, cogí la pistola de balines, la monté y apunté al suelo. Apenas vio eso, se fue".

Al rato llegaron como 10 personas, le dijeron que lo iban a matar. Les pidió que se retiraran, pero lo atacaron.

"Retrocedí, con el arma en la mano, los vi encima de mí con cuchillos. Me tiraron y les disparé, me tenía que defender. No sé a cuántos herí. Solo cuidaba mi vida. Cuando llegó la Policía me atacaban por encima de ella. Una mujer me agarró, me hizo caer y ahí fue donde me dieron más duro. Me duele hasta para respirar".

El taxista agregó que le robaron el celular, $400 mil y el bolso en el que cargaba la pistola. Lo llevaron a Assbasalud, donde lo custodiaron los uniformados, pues quedó bajo detención preventiva. Luego lo condujeron a San José y el lunes quedó libre.

"Me pidieron demandar, porque los otros me denunciaron por tentativa de homicidio. Lo que hice fue en defensa propia. 10 encima y uno con un arma en la mano, tocaba defenderse. Me cuesta caminar, tengo laceraciones en piernas y estómago, me duelen el omoplato, la cabeza y el pecho".

La Policía explicó que los otros tres involucrados, de 47, 24 y 23 años (padre e hijos), quienes resultaron heridos, quedaron en libertad y que el caso pasó a un fiscal de conocimiento.

Mal retorno

El taxista es de Manizales, pero vivía fuera de la ciudad. Regresó en diciembre para una cirugía y mientras se la ordenaban decidió trabajar como conductor.