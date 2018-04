Jugó con sus sueños de tener vivienda y los estafó en Manizales

LA PATRIA | MANIZALES

"Es un profesional de la estafa", le dijo a las 10:10 de la mañana de ayer un hombre mayor, de gafas, canoso, a un policía que prestaba guardia en la entrada de la sala 316 del Palacio de Justicia de Manizales. El señor, que acudió a una audiencia de lectura de sentencia, en calidad de víctima, se refería a José Óscar Zapata Marín, condenado a siete años de cárcel por estafa agravada.

El Tribunal Superior de esta ciudad le confirmó la pena y le negó la detención domiciliaria. Cuando la magistrada leyó la decisión, Zapata Marín se agarró la cabeza con las dos manos y se agachó.

Al menos 17 personas cayeron en las manos de este estafador, de 55 años. El sujeto se hacía pasar como funcionario del Gobierno Nacional, con influencias en la Administración Municipal, y les ofrecía a las personas la posibilidad de conseguir vivienda. Recibía el dinero, dejaba unos datos de contacto y se perdía. No volvía a responder.

Cayeron

En el 2015, dos mujeres lo denunciaron. Manifestaron que lo conocían desde hace unos 15 años y lo habían tratado durante campañas políticas.

"Me lo encontré y me dijo que para finales de año había unos planes de vivienda en Villamaría, La Enea y El Topacio. Que la cuota era de $3 millones 330 mil, lo que garantizaría subsidio de $19 millones 700 mil. Me aseguró que mi casa quedaría donde era Pilas Varta (Villamaría) y la de mi hermana, en La Enea. Le di la plata y quedó de mandar documentación a Bogotá. No contestaba después de eso. Me pidió el número de mi hermana y la llamó para decirle que le adeudaba un restico de $640 mil. Perdimos casi $7 millones", relató una víctima.

Más casos

A otro afectado le manifestó que era ingeniero de obras civiles del Municipio y le pidió fiado unos materiales por $14 millones para unos supuestos comedores comunitarios. Le ofreció hacer parte de un plan de vivienda en Villamaría, como contraprestación. Le solicitó, adicional, $3 millones. No lo volvió a ver hasta una vez que se lo encontró en un bar de la Galería.

"Le cobré y me dijo que me quedara callado, que eso lo necesitaba 'la causa'. Que si denunciaba o lo buscaba, a plomo solucionaban".

A un taxista lo enredó diciéndole que laboraba con la Gobernación de Caldas, con obras en La Pelusa, Fátima y Betania. "Que tenía derecho a entregar siete casas en Villamaría y La Enea. Me pidió $12 millones y se los di. Aseguró que eran de $115 millones y 110 metros cuadrados".

A un desempleado le ofreció trabajar como conductor, aceptó y días después le planteó lo del plan de vivienda en Villamaría o en La Cumbre. "Que se separaban con $6 millones. Le presenté a otros amigos interesados en esas facilidades y todos le dimos el dinero. La cuota serían mensuales durante 15 años".

Ayer, el Tribunal negó la detención en la casa porque consideró que el condenado no demuestra arraigo en la ciudad. "Lo declararon ausente durante la imputación. Nunca se presentó a las audiencias. Lo citaban y no llegaba, no contestaba los celulares que registró como contacto. Se perdía, lo mismo que hacía con sus víctimas. No hay cómo garantizar que no se evada de la residencia", indicó el Tribunal.

Al final de la audiencia, una de las 17 víctimas respondió, cuando le preguntaron por el dinero: Qué va a pagar esa porquería, con qué por Dios".



Algo más

En el 2014 tuvo otra denuncia por estafa, pero se archivó.

En el 2013, por proxenitismo, pero no avanzó.