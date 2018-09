Experto en seguridad vial asegura que Manizales necesita fotomultas

LA PATRIA | MANIZALES

Cuando el experto en seguridad vial Enrique López Pinilla llegó a Manizales el pasado lunes, notó la excesiva velocidad con la que lo transportaba un taxista. Al cuestionarlo, le respondió que acá están acostumbrados a conducir así.

Eso, y creer que el uso del cinturón en los puestos traseros no es necesario, son actitudes de los manizaleños que le llamaron la atención. Añadió que en la capital caldense todos parecen andar con afán, no se dan cuenta de que la ciudad creció y como consecuencia se producen los accidentes de tránsito.

LA PATRIA habló con él.

¿Se equivocan las autoridades manizaleñas en la pedagogía?

No puedo decir que se equivocan, pero usted no puede reemplazar formación por sensibilización. Las campañas son importantes en su justa medida, deben ser informativas, pero jugar a hacer mejores actores viales solo con campañas es algo inocente. Necesitamos formación, sobran campañas y faltan decisiones de fondo.

¿Cómo educar al ciudadano en el tema vial?

Hay que construir ciudadanía vial. En Colombia se piensa que manejar es un derecho, eso es un privilegio que debería estar antecedido por una adecuada formación teórica y práctica. A los actores se les deben dar derechos y responsabilidades. Propuse y ojalá nos apoyaran para que el seguro vaya asociado al individuo, que todo el que tenga licencia de conducción tenga un seguro de responsabilidad civil.

¿De qué manera hacerles entender al conductor y al peatón la importancia de la seguridad vial?

Los mejores calificadores de riesgo son los aseguradores, una forma de hacerles entender a motociclistas y a propietarios de vehículos es que los examinen estos, que se conozca su historial de infracciones, su historial de comportamiento judicial, porque un mal ciudadano es posible que sea mal actor vial. Significa que las reglas le resbalan.

Formación

¿Y cómo implementarlo?

Con formación formal. Los niños deberían por ley tener clases, eso no está pasando y la pregunta es por qué. En Colombia, los agentes de tránsito respecto a la población son escasos, hay poco pie de fuerza. Colombia tiene 1.103 municipios y solo 231 cuentan conorganismo de tránsito, que pueden multar, hacer vigilancia y control. Más del 70% esta huérfano.

¿En qué se está fallando, en que estos restantes municipios no tengan?

En el 2002 se expide el Código Nacional que dice que gobernadoresy alcaldes son autoridades de tránsito. Sin embargo, hay que hacer un trámite tormentoso ante el Mintransporte. Hay una falla legal que se arregla fácilmente y hay que hacer una nueva resolución que diga que los municipios de Colombia podrán ser organismo de tránsito y ejercer control y vigilancia.

Sobre la tecnología, ¿la están usando mal?

Soy un abanderado de las fotomultas, me parece buena la fiscalización electrónica porque no puede haber un policía cada 200 metros y necesitamos que el conductor se cuide en su comportamiento. No estoy de acuerdo con abusos y eso hay que acabarlo. Con la ley 1843 de 2017 y la resolución del Mintransporte de este año se corrigieron muchas anomalías.

¿Qué propondría aplicar en Manizales para disminuir la accidentalidad?

Pondría elementos persuasivos en principio, si fuera el alcalde llenaría las vías arterias de avisos con radar sin multa, en donde pueda advertir que usted viene rápido, que la gente entienda que hay un observador, una pedagogía de verdad en seis meses con radares preventivos. Luego las fotomultas.

Las motos

¿Qué haría para controlar la velocidad en Manizales?

Mucho control. Retenes permanentes para el motociclista, tipificar y categorizar, hacer agresivos operativos de control. La comunidad se alborotará, pero hay que elegir entre la popularidad o la vida y si hay que recoger motos como loco para llevar a los patios, hacerlo.

¿Qué pasa con el peatón que a veces se cree dueño de las vías?

Hay que dejar de pensar que la calle es nuestra y que Manizales es un pueblito, es una ciudad y hay que tener comportamientos ciudadanos. No debe haber competencia entre el peatón y el vehículo. Usar la tecnología para poder hacer más trazables los incidentes, no podemos permitir que la gente siga muriendo y no aprendamos.

¿Hay ejemplos para otros municipios?

No debemos guiarnos tanto por las estadísticas, son fuente importante, pero la seguridad vial debería ser más preventiva que post mortem. Colombia tiene unos 12 sistemas de información en transporte y nunca se cruzan, no hay ejercicio de big data para generar prevención. En Medellín, la fotomulta llegó para quedarse, el ciudadano dejó de pelear, tocó hacer ajustes para evitar excesos, pero no hay ciudad modelo.

La bicicleta está cobrando protagonismo...

Miremos si al ciclista le han dado cursos de cómo comportarse como actor vial, de hacerse visible para ser un ciclista seguro. Nos quedamos con el aparatico y no con la formación para usarlo. Estamos lejos de la solución.

Con vías nacionales mas rápidas, hay mayor accidentalidad, ¿qué esta pasando con el conductor que cree que tener mejor vía es correr más?

La promesa de una nueva infraestructura vial es que usted se demora menos, no hay quién diga que la vía hará que usted llegue más seguro. Se gasta en infraestructura y está bien, pero un poquito es necesario para educar a la gente que va a rodar en esas vías, en señalizar mejor, en todo contrato la concesión debe colaborar.

Existe facilidad para adquirir motos, ¿falta control?

Por supuesto. En Manizales, entre el 2010 y el 2015, el parque automotor de motos creció 164%. Más de la mitad de siniestros viales tienen motociclistas, de esos accidentes hay un atropellado, el actor vial que más fallece es el motociclista y le sigue el atropellado por moto.

La recomendación

Enrique López Pinilla destaca la importancia de "jugar a la media hora". Recomienda a los manizaleños salir con más tiempo de antelación recordando que no estamos en un pueblo.

Costos vitales

Según el experto, en Colombia mueren 7 mil personas al año, otras 15 mil resultan lesionadas e incapacitadas de por vida, lo que le cuesta al Estado $25 billones anualmente.

Las cifras de Manizales

*35 muertos van este año en accidentes en Manizales

*De esos, 19 iban en moto, 15 eran peatones y un ciclista.

*Se han registrado tres muertes dobles, es decir conductor y parrillero: dos en el descenso a San Peregrino (doble calzada) y una en la Avenida Kevin Ángel.

*De los peatones, 13 eran adultos mayores (83, 66, 61, 67, 83, 74, 79, 70, 84, 80, 64, 69 y 63 años), uno de 45 años y una menor, de 11 años (La Enea).

*En el 2017 fueron 44 víctimas: 18 peatones, 19 en moto (4 pasajeros), un conductor de carro y seis en bicicleta.

Perfil

Enrique López Pinilla es abogado y administrador de Empresas, con estudios de posgrado en Gerencia Internacional y en Gerencia Política y Gobernabilidad. Cuenta con 10 años de experiencia profesional en el sector público y de consultoría institucional para proyectos relacionados con tránsito, transporte y seguridad vial.