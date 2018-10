LA PATRIA | MANIZALES

"Es que la muerte de un hijo es para toda la vida", sentenció Diana, madre de Maicol Stiven Bolívar Segura, de 19 años, asesinado el 29 de marzo pasado en Perú, durante un robo.

Ella pasó las verdes y las maduras para darle cristiana sepultura a su familiar. No solo soportó el dolor de esa partida intempestiva, sino que tuvo que recurrir a la ayuda de las personas de buen corazón para poder repatriar el cuerpo. Afortunadamente, como lo indicó ella, apareció un ángel.

"Alcancé a recoger entre amigos y conocidos $4 millones. Sin embargo, un señor de gran corazón, manizaleño, que vive en Miami, leyó la noticia y se comunicó conmigo. Estaba en China y me aportó $5 millones para la repatriación. Incluso habló con el de la funeraria en Perú para agilizar los trámites, pues si me pasaba 45 días lo dejaban allá en una fosa común", relató Diana, con la voz entrecortada.

Maicol Stiven es uno de los 10 caldenses asesinados en los últimos cinco años fuera del país. El común denominador es que partieron en busca de mejor futuro, seis de ellos, al parecer, se dedicaban al gota a gota, según las familias (ver recuadro Murieron asesinados).

Según el Ministerio de Relaciones Exteriores, entre el 2014 y este año, 257 colombianos fueron asesinados fuera del país.

Desespero

Diana, la mamá de Maicol, recordó que fue una situación muy dura, se desesperó porque no podía repatriar a su hijo. "Casi me enloquezco. Imagínese que se quedara por allá, sin quién le llevara una flor. Al menos está acá en San Esteban. Amigos de él en Perú me dijeron que viajara para denunciar, para que me lo pagaran. Con plata nadie me lo va a regresar. Solo quería tener el cuerpo para vivir un duelo pleno", anotó.

Sobre el asesinato, solo sabe que le robaron los tenis y que habría un retrato hablado del responsable, que tiene unos 32 años.

El Ministerio expresó que en la información recaudada sobre los caldenses se tiene que dos casos estarían asociados a su condición de prestamistas. "Eso es materia de investigación en cada país", aclaró. De paso dijo que para la repatriación brindan asistencia a los familiares, pero que los costos los asumen los allegados.

"La liberación del cuerpo para ser repatriado varía si la muerte fue natural, accidental o violenta. Sobre esto se les informa constantemente a los familiares. Les aportamos cotizaciones de empresas funerarias que brinden ese servicio y se hace seguimiento al proceso".

No se lo entregan

Pero no todas las familias tienen la suerte de Diana, por llamarlo así. Martha Idaly López, madre adoptiva del ansermeño Julián Andrés Sánchez Upegui, de 26 años, asesinado en una riña en Argentina, se lamenta porque no pudo repatriarlo.

El sepelio fue simbólico en su natal municipio, pues las autoridades de ese país no lo permitieron. "El cuerpo se considera elemento material de prueba indispensable para esclarecer los hechos y encontrar a los responsables", le manifestaron.

"Me mandaron unos videos de cuando lo velaron y lo sepultaron. No he sabido nada más. Le he pedido a la Cancillería ayuda con un abogado, pero no me han contestado. Un representante a la Cámara por Caldas quedó en colaborarme. No es justo que lo maten y no pueda ni tener el cuerpo para el duelo", indicó la mujer.

El Ministerio manifestó que, a través de los Consulados, una vez conoce de los hechos, establece seguimientos con las autoridades de los otros países sobre cómo avanzan las investigaciones, respetando los términos. Luego les avisa a los familiares.

Diana acude constantemente al cementerio para visitar a su hijo y diezmar el dolor de su partida. Martha Idaly sigue esperanzada en que le devuelvan el cadáver de su familiar para tenerlo por fin cerca, aunque sea bajo tierra.

Murieron asesinados

En una riña

Nombre: Julián Andrés Sánchez Upegui, de 26 años

De Anserma

País de muerte: Argentina

Fecha: 22 de septiembre pasado

Hechos: murió de forma violenta en Buenos Aires. Estaba en una discoteca en San Justo de la Matanza, localidad bonaerense, con dos amigos. Cuando regresaban hacia el apartamento tuvieron problemas con un grupo de argentinos y se originó una riña. Los ansermeños fueron atacados y Julián recibió una puñalada en el corazón. Hace tres años se fue para Bolivia y luego se desplazó a Argentina.

Dentro de un carro

Nombre: Jhoan Sebastián Ríos Henao, de 33 años

De Manizales

País de muerte: Brasil

Fecha: septiembre pasado

Hechos: versiones de un allegado a la familia indicaron que trabajaba como gota a gota y que lo quemaron dentro de un carro, los vecinos lo auxiliaron, pero llegó sin signos vitales a un hospital.

Tirado en zona boscosa

Nombre: Augusto Giraldo Serna

De Alegrías (Aranzazu)

País de muerte: Ecuador

Fecha: Septiembre pasado

Hechos: salió aproximadamente hace cuatro meses desde Pereira para Ecuador, país en donde esperaba encontrar mejores oportunidades laborales. Lo mataron en Babahoyo. Vendía acolchados, cortinas y cobijas. Al parecer, le hurtaron pertenencias en su vivienda y lo habrían sacado de allí con el fin de robarle el dinero que tenía en sus tarjetas. Lo hallaron con la cabeza cubierta con una camiseta, descalzo, atado de pies y manos. Presentaba un golpe en el cráneo.

Le iban a pagar

Nombre: Diana Zuluaga Grisales, de 22 años

De Aranzazu.

País de muerte: Brasil.

Fecha: 18 de mayo pasado

Hechos: la asesinaron junto a un hombre. Recibió varios impactos de bala y cuando sus verdugos los enterraban en un cementerio del distrito de Aritaguá, Ilhéus, en el estado de Bahía, los sorprendieron los policías. Se dedicaban al gota a gota. Se iban a encontrar con un deudor. Llevaban ocho meses en ese país.

Apuñalado

Nombre: Maicol Stiven Bolívar Segura, de 19 años.

Del barrio El Carmen (Manizales)

País de muerte: Perú

Fecha: 29 de marzo del 2018

Hechos: su familia indicó que viajó a Lima con el sueño de conseguir dinero vendiendo aguas y avenas para volver a Manizales y establecer un negocio de zapatos y ropa. Lo mataron a puñaladas, al parecer, por robarle. Llevaba dos meses allá.

Le dispararon

Nombre: Francisco Yamit Gómez Muñoz, de 41años

De Neira

País muerte: México

Fecha: 4 de enero

Hechos: partió nueve meses atrás con la idea de ahorrar para conseguirle una casa a su madre. Trabajaba como prestamista. Le dispararon cuando salió a comprar una gaseosa.

Atado y vendado

Nombre: Julián Andrés Marulanda Ocampo, de 31 años.

Del barrio Pío XII de Manizales

País de muerte: Brasil

Fecha: 7 de octubre del 2017

Hechos: lo encontraron con las manos atadas, los ojos vendados y perforaciones en la boca causadas con arma de fuego en Sitio Riacho da Espera, zona rural de Garanhuns (Pernambuco). Trabajaba como prestamista.

Se resistió a un robo

Nombre: Jesús Merardo Bonilla Londoño, de 47 años.

De Arauca (Palestina)

País de muerte: Brasil

Fecha: 20 de septiembre del 2017

Hechos: llevaba cuatro meses en ese país, a donde se desplazó para buscar una mejor vida. Laboraba como prestamista. Lo mataron en el barrio Henrique Jorge, de Fortaleza. Al parecer, por resistirse a un robo dentro de su casa. Le dieron tiros en la nuca.

Masacre

Nombre: Carlos Arturo Marulanda Orozco, de 28 años.

De Manizales

País de muerte: México

Fecha: 12 de noviembre del 2015

Hechos: pereció junto a otros cuatro colombianos reportados como desaparecidos en Córdoba (México). Riñeron con otros hombres. Los obligaron a salir del apartamento, con destino desconocido. Posteriormente encontraron los cadáveres semidesnudos, con huellas de tortura, vendados en el rostro y maniatados. Trabajaban como gota a gota. El caldense llevaba cinco meses allí.

Cuando cobraba

Nombre: Héctor Adrián Castañeda Barrera, de 21 años.

De Pácora

País de muerte: Brasil

Fecha: 21 de febrero del 2014

Hechos: Trabajaba como gota a gota en Porto Velho, ciudad en el centro de Brasil. Llegó a un establecimiento a cobrar un dinero y un sujeto le disparó en la cabeza. Lo tuvieron que enterrar lejos de su hogar, porque no había forma de refrigerar el cadáver.

En la playa

Nombre: Daniel Ramírez Murillo, de 26 años.

Del barrio La Cumbre, de Manizales

País de muerte: Perú

Fecha: 7 de junio del 2013

Hechos: viajó un mes antes a trabajar en Lima. Lo hallaron muerto a la orilla del mar de la playa Los Pescadores. Al parecer, llevaba cinco días ahí. Le encontraron 120 soles, no tenía documentos y permaneció como no identificado, hasta que el patrón lo reconoció. No quedó claro si se ahogó o lo ahogaron.

En accidentes

Otros caldenses han muerto en accidentes de tránsito:

*7 de octubre del 2016. Jhon Freddy Ruiz Murillo, de 30 años, del barrio El Nevado (Manizales). Pereció en Belo Horizonte (Brasil), a donde viajó nueve meses atrás.

*27 de abril del 2016. Edwin Danober Vásquez Montes, de 29 años, natural de Anserma, falleció en Curitiba (Brasil). *4 de marzo del 2016. Gilberto Aguirre Serna, de 42 años, de Neira. En Ponta Grossa (Brasil), en un accidente.

La cifra

Según Migración Colombia, entre el 1 de enero y el 31 de agosto salieron del país cerca de 3 millones de colombianos. Retornaron 2 millones 618 mil 460.

La repatriación

La Aurora y Prever ofrecen la repatriación de cuerpos a través de convenios con entidades en otros países.

El costo varía dependiendo del valor del dólar. Por ejemplo, a la familia de un manizaleño que falleció en Brasil le costó cerca de $15 millones.

El Centro Democrático radicó un proyecto para que los connacionales que viajen o vivan en otros países adquieran una póliza que simplifique el proceso de repatriación.

Para afrontar el duelo

Tatiana Marcela Barreto Garzón, psicóloga de la Clínica Universidad de La Sabana, magíster en psicología clínica y de familia, y especialista en bioética, habló con LA PATRIA.

-¿Cómo afrontar la partida del ser querido que se va para el extranjero?

Hay dos situaciones. Cuando pese a que tiene posibilidades en este país, decide marcharse para progresar. El otro, cuando lo hace de manera forzada u obligada por las condiciones económicas. Los vínculos familiares son muy importantes y deben sentirse cercanos. Las distancias geográficas no significan una pérdida, sino una ganancia para el grupo familiar. Se debe mantener contacto, con el uso de las tecnologías, ojalá con mecanismos en los que se vean, como las videollamadas. Dejar claro que es una decisión que beneficiará a todos.

-¿Cómo decirle a la familia, especialmente a los menores de edad, que el familiar que se marchó al extranjero fue asesinado?

Hay que dejar claro que la muerte es un evento que puede ocurrir en cualquier momento. Asegurarse primero de cómo sucedió, los actores involucrados y hacer que ese momento quede, sobretodo en los niños, en que fue accidental, pues podemos generar ese temor de que cuando las personas viajan, no regresarán vivas o les pasará algo. Se les debe indicar que las pérdidas son normales y hablar del sentido que tienen la vida terrenal y celestial. Hacer lo posible para que la familia se reúna y haga el duelo, ojalá con la presencia del cuerpo del ser querido.

-¿Cómo afrontar el duelo sin un cuerpo, cuando no se puede repatriar?

Somos muy recursivos en nuestros procesos adaptativos. Vamos entendiendo lo que sucede y aunque queremos estar cerca de nuestro ser querido, así haya fallecido, debemos entender esas situaciones de fuerza mayor y que todo pasa por una razón. Recordar las cosas buenas vividas con ese ser querido. Esos recuerdos son los realmente valiosos.