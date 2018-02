Desmovilizado de las Farc, sindicado de secuestro y abuso en Risaralda (Caldas)

LA PATRIA | MANIZALES

Alias Barreiro, desmovilizado de las Farc enfrenta un proceso por acceso carnal violento, secuestro simple, lesiones personales y hurto calificado y agravado. La Fiscalía Segunda Especializada Gaula se los imputó ayer en Anserma. No aceptó los cargos e irá a juicio. El sujeto, de 28 años, perteneció a la guerrilla en Florencia (Caquetá).

El caso se remonta al 7 de enero pasado. Barreiro interceptó a una mujer en la vía a la vereda Sarciri, de Risaralda (Caldas), la amenazó con un cuchillo y le dijo que acababa de matar a una persona. A las 2:00 de la mañana la condujo hacia un cafetal, le quitó la ropa y la violó. Posteriormente la llevó a una casa, la retuvo durante cinco horas y continuó con los abusos sexuales.

La hirió en una mano y le quitó un celular de $500 mil. Luego se fue de la casa y le dijo a la víctima que cuando regresara no la quería ver en ese lugar.

"Lo observé la noche anterior en un establecimiento llamado Momentos, del parque de Risaralda. Yo estaba con un amigo, pero ese sujeto me miraba insistentemente. Nunca antes lo había visto. Mi acompañante se fue, quedé sola y el tipo se pasó por mi mesa, me habló, pero no le presté atención. Cuando iban a cerrar salí hacia la vereda La Rica. A los cinco minutos alguien me alcanzó y me tomó por el cuello. Era él", le relató la mujer a la Fiscalía.

Tras las agresiones, la afectada salió a la carretera y la auxiliaron. Denunció y la llevaron al hospital para valorarla.

Ese mismo día se reportó otra mujer lesionada, con arma blanca, al parecer también por alias Barreiro, de acuerdo con las descripciones. Las cámaras mostraron que se trataba del mismo agresor.

El 11 de enero lo capturaron en la vereda Tumarapo y hallaron un colchón con manchas de sangre, que enviaron a un laboratorio de Pereira.

R.

Testimonio de la otra afectada

"Salí de la discoteca ese día, antes de las 2:00 de la mañana, estaba lloviendo y antes de llegar a mi casa el tipo me abordó, ni idea de dónde salió. Yo llevaba un saco, tapándome de la lluvia. Me saludó y empecé a caminar rápido, me preguntaba cosas y yo le respondía cortante.

Cerca de la Estación de Bomberos me haló la mano, sacó el cuchillo e intentó clavármelo. Reaccioné, lo empujé y grité para que no me matara. Empezó a perseguirme, puse mi mano derecha y me provocó dos cortadas, intentó clavármelo en el estómago, pero mi bolso recibió la puñalada. Un bombero me auxilió y él escapó".