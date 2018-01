Danilo, un peligro para mujeres en Risaralda

LA PATRIA | MANIZALES

Danilo, desmovilizado de las Farc, se convirtió en la pesadilla de dos mujeres, quienes el domingo pasado en la madrugada sufrieron sus agresiones físicas y sexuales en el municipio de Risaralda. Investigadores de la Sijín lo capturaron con orden judicial este jueves, en su vivienda y cerca de donde presuntamente cometió los delitos.

Lo señalan por acceso carnal violento, secuestro simple, hurto calificado agravado y lesiones personales dolosas sobre una víctima. Ayer le imputaron cargos, no aceptó y lo enviaron a la cárcel. Esperan que se haga una nueva imputación por tentativa de homicidio.

El domingo, una mujer llegó hasta el hospital y denunció un caso de abuso sexual del que fue víctima. Tras recibir la denuncia, Fiscalía y Policía iniciaron la investigación para identificar al responsable. Videos de cámaras de seguridad, testimonios de las afectadas e inspecciones al sitio de los hechos permitieron identificar al agresor.

Atacante rapaz

De acuerdo con los testimonios, el domingo hacia las 2:15 de la mañana. Cerca de la Estación de Bomberos, Danilo asaltó a una mujer, quien opuso resistencia y como respuesta la agredió con una navaja.

Luego de huir el agresor interceptó a otra persona, también la amenazó con el arma blanca y la obligó a caminar hasta zona rural, entraron a un cafetal, en donde abusó sexualmente de ella.

No siendo suficiente con el reprochable acto, se la llevó hasta una vivienda abandonada en donde la siguió sometiendo a vejámenes hasta que amaneció. Le dijo a su víctima que se fuera, mientras el huyó con rumbo desconocido.

Testimonio de una afectada

Yo salí de la discoteca ese día, antes de las 2:00 de la mañana, estaba lloviendo y antes de llegar a mi casa el tipo me abordó, ni idea de donde salió, yo llevaba un saco tapándome de la lluvia. Me saludó y empecé a caminar rápido, me preguntaba cosas y yo le respondía cortante.

Cerca de la Estación de Bomberos me haló la mano y sacó el cuchillo e intentó clavármelo. Reaccioné, lo empujé y grité para que no me matara, él empezó a perseguirme, puse mi mano derecha y me provocó dos cortadas, intentó clavármelo en el estómago, pero mi bolso recibió la puñalada. Un bombero me auxilió y el escapó.

Su prontuario

El capturado, de 28 años y desmovilizado de las Farc en Florencia (Caquetá), cuenta con una orden de captura por deserción. Además, tiene anotaciones por violencia intrafamiliar, acceso carnal violento y rebelión.