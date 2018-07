LA PATRIA | MANIZALES

"La tranquilidad es primordial. Así vivo ahora, enfocada en lo que hago y sin prevenciones. A los jóvenes les digo: si no estudian, si no construyen su mente, no van a llegar a viejos. Andar con quien no deben es generarles sufrimientos a las mamás. No solo por estar muerto, sino quizá en una silla de ruedas, en una cárcel o dependiendo de que alguien los bañe".

El mensaje es de una mujer, a la que llamaremos Claudia, otrora integrante de los combos de jóvenes del barrio Campoamor, que ahora disfruta de una nueva vida. Ella es beneficiaria del programa Cambia tu mente, construye paz, por el que la Alcaldía de Manizales recibió la semana pasada, en Marruecos, el Premio del Servicio Público de las Naciones Unidas 2018 (ver recuadro El Premio).

Combos

El Pollo, líder reconocido de ese sector de la capital caldense, recordó como surgió la lucha entre muchachos.

"Vivía en el sector de Patio Bonito, pero fui de los pocos que no me desvié. Cada diciembre nos reuníamos para recolectar regalos para los niños, hasta que un día mataron a un pelado César. Los jóvenes fueron creciendo y no estaban dispuestos a dejarse aporrear. Ahí surgieron los combos de La 31 y Patio Feo. Subían y daban bala. Una vez, en una esquina donde la gente se apostaba a charlar o tomar cerveza, hubo dos muertos y tres heridos".

Añadió que no querían que las cosas siguieran así. Como él la iba con todos, habló con la gente de lado y lado, escuchó necesidades, se las plantearon a la Policía y empezó el proceso. Recordó como bastiones al teniente coronel William Castaño, que incluso se iba a buscar trabajos para los integrantes de esos grupos. También el teniente Andrés Felipe Muñoz.

"La Policía colaboró con sicólogos que escuchaban a los muchachos. Luego llegó la Alcaldía para ofrecer unas 10 oportunidades de trabajo y unas 8 becas para todos. Los jóvenes querían más los empleos, porque se trata de pelados de 14 y 15, que ya son papás y necesitan mantener a los hijos. En el caso de las becas, se tuvo también la opción de ofrecérselas a hijos de los integrantes", relató el Pollo.

Camina libre

Y le llegó a la mente el caso de la Corroncha o la Negra. Se crió con ella y verla ahora usando un cajero, portando un bolso y ayudando a otras personas, lo llena de satisfacción. "Antes fue mala, no podía ni verse con la Policía. Ahora se acuesta a las 7:00 de la noche, tiene una relación de pareja y disfruta del trabajo que le dieron".

Ella prefirió definir su pasado así: Era una persona con otro estilo de vida. Me duele no haber tenido está oportunidad antes. Hice parte de los combos, pero no cometí delitos.

¿Y su presente? "Vivo feliz y muy tranquila. Ahora camino hacia el trabajo por donde antes no podía pasar. Esta oportunidad de trabajo que tengo me ayudará a cumplir mi sueño de tener mi propia casa, seguir adelante y ayudar a otras personas que quieran avanzar. Me gusta mucho lo que hago, creo que Dios me puso ahí para cosas grandes. No solo ayudo a los que tienen que ver con mi trabajo, sino a muchachos de otros barrios que quieren salir adelante como yo", anotó la Negra.

El Pollo destacó la recepción que han tenido los jóvenes en las entidades y en establecimientos educativos, como las Universidades Autónoma y de Manizales, Uniremington y el Sena (ver recuadro En las aulas). El pacto es darles un trato como a cualquier alumno y no decir quiénes son, ni de dónde vienen. "Es que dándoles la oportunidad es que se sabe si son buenos o malos, ya verán si la aprovechan", expresó.

Ayuden a mi hija

Este líder recordó que un hombre del barrio, reconocido como alguien malo, llegó a su casa y le tocó: Hermano, yo no sirvo para nada, pero hagan algo por mi hija y prometo irme del sector. Ayúdenla a estudiar.

La joven quedó incluida entre las becadas, le hicieron un examen sicológico en la U para saber qué podría estudiar y resultó una 'pepa'.

"Hoy adelanta dos carreras. En esa universidad nos dijeron que, gente así, traigan la que quieran", manifestó.

Claudia, la otra beneficiaria, rememoró que le mataron a un amigo cercano, porque ya no se podía ubicar nadie en las esquinas. "Me mantenía con los muchachos. Me duele no haber aprovechado el tiempo. Me gradué y solo tuve la oportunidad de volver a estudiar, gracias al programa". Recordó las navidades en Campoamor, cuando se reunían para dar los regalos, escena que cambió por espacios de llanto.

Ingresó al programa porque le gusta la labor social. Por eso pretende, con los niños que no se dejan criar -los de 14 que ahora son papás y no quieren estudiar- demostrarles que educarse es la única vía para salir adelante y cumplir sueños. Un profesor de su universidad la apoya en ese proyecto.

El premio le significó a la Administración Municipal, no solo el reconocimiento, sino además lograr contactos en Marruecos para concretar algunos proyectos y recursos para fortalecer el programa con los jóvenes. Según la Alcaldía, la seguridad en Campoamor mejoró y se redujeron los homicidios en un 50%.

El Pollo concluyó: No son fronteras invisibles como todos dicen. Son fronteras sociales. Si se les dan oportunidades a los jóvenes, seguro que las aprovechan y se encuentran muchos talentos.

La cifra

Según la Alcaldía, desde el 2016 el programa ha beneficiado a 31 hombres y mujeres con becas universitarias y técnicas. Además, 10 laboran en empresas públicas de la ciudad.

El premio

El Premio del Servicio Público de las Naciones Unidas 2018 destaca los logros creativos y las contribuciones de las instituciones de servicio público que conducen a una administración más eficiente y sensible en los países.

La semana pasada, el alcalde, Octavio Cardona, y el secretario de Gobierno, Jhon Heberth Zamora, lo recibieron en Marruecos.

LA PATRIA habló con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Una vocera explicó que recibieron 437 nominaciones de 79 países y que 343 cumplieron criterios en tres categorías: Alcanzando a los más pobres y más vulnerables a través de servicios inclusivos y alianzas, Logrando que las instituciones sean inclusivas y asegurando la participación ciudadana en la toma de decisiones y Promoviendo servicios públicos sensibles al género. Estas a la vez se subdividen en otras.

Los países se agrupan por regiones desde el 2003, cuando arrancó el concurso. Colombia compite con 32 más. "En la categoría dos ganaron Corea, España y Colombia. El primero, con una iniciativa de administración de impuestos; la segundo, con un proyecto de participación ciudadana; y Colombia, con la propuesta de Manizales. Cada año las categorías cambian, por ello no podría enumerar otras iniciativas que hayan ganado en la que triunfó la capital caldense", expresó.

Añadió que el año pasado ganaron la Contraloría General de Medellín y la Gobernación de Cundinamarca. El proceso de evaluación tiene varias rondas y las iniciativas seleccionadas pasan por un proceso de verificación y validación para asegurar la congruencia entre los documentos sustentatorios y lo que ocurre en el campo.

Otra historia

Andrés tiene 36 años. Hace dos le pegaron un tiro en su brazo, en una esquina de Campoamor. Hoy tiene una platina y ocho clavos. En esa guerra de combos le mataron a un primo.

Su vida cambió. Trabaja y puede mantener a sus dos hijos, de 8 y 16 años. "Hice parte de esos grupos. No maté, pero sí andaba armado. Hoy solo quiero luchar por mi familia", explicó.

Últimos homicidio en Campoamor

2015. Carlos Stiven Arbeláez Castaño, de 17, arma de fuego y Cristian Fernando Ortega Ríos, de 24, arma de fuego.

2016. 0

2017. Jorge Enrique Carvajal Castaño, de 51, arma de fuego.

En las aulas

Carlos Eduardo Jaramillo, vicerrector Administrativo de la Autónoma, comentó: "Para la ciudad es maravilloso darles la oportunidad a estos jóvenes de ver un camino distinto, lo cual redunda en bienestar social de toda la comunidad".

Añadió que para la institución es importante participar en la construcción de sociedad. "Las personas que han llegado son maravillosas".

El rector de la de Manizales, Guillermo Orlando Sierra, resaltó al conocer el premio: "La ciudad es una construcción colectiva, de allí que este centro educativo contribuya a eliminar las desigualdades sociales".