Viaje al centro de la turberculosis

La recomendación es sencilla: Tápese cuando vaya a toser. La falta de sentido común de una persona con tuberculosis fue la causa para que Diana Patricia se contagiara.

El 31 de agosto del 2015 quedó guardado como un mal recuerdo en su memoria. Ese día, le informaron que era paciente positiva de tuberculosis, por fortuna, siete meses después llegó la buena noticia: "Me dijeron que estaba limpia".

Hoy, cuando se conmemora el Día Internacional de la Tuberculosis, ella cuenta cómo sorteó esta enfermedad, que el año pasado en Caldas afectó a 309 personas, de ellas 21 murieron.

La joven, ingeniera de sistemas, aunque reconoce que no es especialista en el tema, tiene claro que ante cualquier alarma que emite su organismo lo más sensato es ir al médico.

Síntomas

Diana Patricia comenta que a pesar de los síntomas, tardó más o menos un mes para consultar. “Pensé que era una tos normal, pero después de 15 días se incrementó, lo mismo que un dolor fuerte en ambos costados”.

Dos meses antes comenzó a ahogarse al caminar y al hablar sentía escozor en la garganta. En ese tiempo visitó al médico, quien le dijo que era laringitis y le prescribió un inhalador. “No era una tos intensa, tal vez por eso el médico me diagnosticó mal”.

La tos se volvió recurrente, hablaba y se ahogaba, sentía dolor en la espalda y el pecho, además de cansancio y fatiga. El cuerpo no le respondía y se quedaba dormida en cualquier parte, “era algo involuntario”, dice.

Aunque no tuvo sudoración, que es otro síntoma, sí perdió peso, pero lo asoció con una cirugía reciente.

“Creo que fue descuido no acudir a tiempo. Digamos que hay una mixtura entre el descuido y el tiempo que realmente debería estar identificando los síntomas”, aclara.

Esos síntomas que describe son comunes en la tuberculosis, por eso, al incrementarse las señales regresó al médico. “En mi proceso hubo dos diagnósticos: Uno, cuando tuve mucha tos y en la EPS me ordenaron una radiografía e indicaron que era probable una bronquitis, aunque me enviaron la prueba de esputo o baciloscopia".

Como también consultó con un neumólogo, con solo observar las placas le dijo que estaba un 90% seguro de que era tuberculosis.

Causas

El experto le explicó que podían ser muchas las causas para contraerla. “Me dijo que como era adulta, pudieron pasar dos cosas: Una que estando niña o joven había adquirido la enfermedad a través del aire cuando alguien con tuberculosis tose y que el cuerpo con sus defensas lo que hace es encapsularla”.

Como semanas antes tuvo una cirugía, la tuberculosis pudo aflorar por la baja de defensas o también fue un contagio reciente.

El neumólogo también le expuso que influyen las condiciones socieconómicas, si hay mala higiene o hacinamiento y que en los niños hay que buscar cuál es la fuente, dadas las condiciones de vulnerabilidad que tienen.

“Todos los médicos que me vieron, concluyeron que es difícil identificar la causa a no ser que viva en condiciones bastantes precarias, porque así hay más foco de infección”.

Diagnóstico definitivo

Después de que le practicaron otra radiografía, el 31 de agosto del 2015 le comunicaron que la prueba era positiva.

Fue una sorpresa, ella no tenía idea cómo se desarrollaba esta enfermedad. Como anécdota, cuenta que el neumólogo le dijo que buscara el término en Google. “Ese día fue duro, estaba adelantando estudios de maestría y debía viajar. Es como si se cayera toda la estantería de tu vida, no medí cuáles eran las implicaciones. Lloré, estaba ad portas de un ascenso, pensé en todas las personas que estaban a mi lado, en mi familia y en cuánto había tosido. Pensé en los demás más que en mí”.

De inmediato comenzó el tratamiento, pero le preocupaba la gente que podría estar infectada por su culpa, por no consultar a tiempo. “Esto no es similar a un cáncer, pero que si uno no se cuida, puede llevar a la muerte. Les hablé a mi jefe y a mis compañeros cercanos sobre el diagnóstico. Usé tapabocas de alta resistencia los primeros 15 días del tratamiento, es vital para no trasmitir un contagio”.

Cambios

Tras la confirmación y el inicio del tratamiento la vida cambia. Los medicamentos los provee el Plan de Beneficios en Salud y debe efectuarse sin interrupción durante unos seis meses.

Según Diana Patricia, durante este período prácticamente hay que exiliarse: “Dormir solo, no se pueden compartir los cubiertos. Hay una etapa de contagio que uno debe superar y en el proceso se encuentran ángeles maravillosos”.

Cuenta que el primer día de tratamiento se encontró con la hermana de una de sus amigas, era jefe de enfermeras. “Le dije, no te arrimes. Me preguntó: ¿qué paso? Le conté y de una manera jocosa me dijo: eso es como una gripa mal cuidada”.

Luego pasó donde otra enfermera que le abrió una historia clínica, porque, según ella: “cada enfermo es como una bacteria andante. En una estantería de esa oficina hay unas cajitas, con el nombre, la cédula y la etapa del tratamiento. Son muchas, es cuando entiendes que no eres la única con tuberculosis”, concluye.

Tratamiento

* Dura cuatro meses en la etapa inicial.

* Los primeros 15 días con tapabocas de alta resistencia.

* Son dos o cuatro antibióticos al día y a veces hay efectos secundarios.

* Todos los días hay que ir a clínica y firmar, esto garantiza la aplicando del tratamiento, porque muchas personas desisten, lo que permite que se vuelvan foco de contagio y se vuelvan resistentes a los medicamentos.

* Los últimos dos meses cambia la periodicidad de los medicamentos.

* El neumólogo de la EPS hace los controles y le sugiere mejores hábitos alimenticios para subir las defensas y controlar el peso.

* Les practican la prueba de VIH, porque cualquier comorbilidad es factor de riesgo para contraer tbc.

* Agentes de la Secretaría de Salud local visitaron mi casa para comprobar el cumplimiento del tratamiento.

* En la consulta se observa gente muy joven o muy mayor en tratamiento.

Frases

- “Ahora soy una persona nueva, entendí el descuido de mi salud, lo que implicó. Los pulmones quedan con cicatrices, la capacidad pulmonar también se disminuye y hay que hacer ejercicio. La tuberculosis no solo es pulmonar, también puede dar en otros órganos y se le denomina extrapulmonar”.

- “Ahora entiendo por qué mi mamá nos dice: Si va a toser o estornudar tápese la boca, así se evita que se esparzan bacilos (bacterias)”.

- “El acompañamiento de amigos y familia fue vital. Compartimos conocimientos y nos sorprendió que esta enfermedad aún no está erradicada. El médico me dijo que el pulmón izquierdo quedó muy marcado, que si me hubiera demorado una semana más, es probable que me hubiera dado neumonía”.

En La Blanca

La enfermera jefe del área de salud pública de la Cárcel La Banca en Manizales explica que después del brote en el 2017 se incrementó la búsqueda de internos asintomáticos respiratorios, con seguimiento especial para los internos que ingresan, “pues se evidenció que ellos traen la bacteria”.

Informó que los cuatro pacientes que ahora están en tratamiento tienen VIH.

En el 2017, hubo 23 internos afectados y uno falleció por una tuberculosis en el cerebro, es decir extrapulmonar.

Control

La obligación de las secretarías de Salud y de las EPS es hacer búsquedas de asintomáticos respiratorios y pacientes que tosen por más de 15 días.

Las personas infectadas por el VIH tienen entre 20 y 30 veces más probabilidades de desarrollar tuberculosis activa. Ese riesgo también es más elevado en personas que padecen otros trastornos que dañan el sistema inmunitario, están desnutridas, usan sustancias psicoactivas: alcohol y drogas, viven en hacinamiento, son fumadores y los habitantes de calle.

El personal de salud también debe ser cuidadoso, lo ideal es que toda persona que recibe pacientes en Urgencias use tapabocas, tanto para prevenir tuberculosis u otras enfermedades respiratorias.

Medidas

* Inicie de manera temprana el tratamiento completo estrictamente supervisado

* Cubra la boca y la nariz cuando tose o estornude si no ha iniciado tratamiento o durante los primeros 15 días.

* Arroje los pañuelos usados en una papelera o una bolsa, no utilizar de tela.

* Lave las manos de forma regular con jabón y agua caliente.

* Mantenga una adecuada ventilación e iluminación en las viviendas