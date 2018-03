Una uña encarnada acaba en amputación

Elizabeth R. Rojas

LA PATRIA | Manizales

José Uriel Torres Villegas, un ebanista de 58 años, perdió el dedo gordo del pie derecho -por lo que aseguró- es negligencia de Asmet Salud EPS. En noviembre se le encarnó la uña y según él, la falta de atención oportuna derivó en una infección que le afectó hasta la segunda falange (Ver infografía Los huesos del pie).

José Uriel contó que, en un principio y por las demoras habituales de las que acusa a las EPS, se abstuvo de asistir por urgencias. Pero que días después, y apelando a su derecho a la salud, lo hizo encontrando trabas en la atención.

Trámites

"Con Asmet Salud la tramitología es impresionante. Fui al Puesto de Salud de La Enea, donde me dijeron que eso no era una urgencia y que pidiera una cita de consulta externa. Cuando por fin me la dieron, la agendaron para a mediados de diciembre en El Bosque. Quien me vio, ordenó se me quitara la uña", relató el paciente.

José Uriel señaló que solo hasta enero le hicieron el procedimiento, después de haber ido dos veces a la Defensoría del Pueblo y luego de solicitar un mejor servicio en la Secretaría de Salud, de donde lo enviaron a La Enea.

"Ya andaba en muletas, no aguantaba el dolor. Este problema me ha hecho llorar. Después de que me la quitaron, esto se complicó por una infección y cuando volví a La Enea, me recetaron una crema que no sirvió. Después, en un control en el Centro Piloto, me advirtieron que lo mío era de hospitalización", recordó.

El paciente reveló que de ahí lo mandaron para el Centro de Atención de San Cayetano donde requirió de una valoración de un especialista vascular, la misma que dijo demorarse cerca de una semana por la falta de aprobación oportuna de Asmet Salud.

"De allá me sacaron un lunes y al martes me llamaron porque tenía esa cita en La Enea. Me recogieron en ambulancia y allá pasé 20 días. Me atendieron en la Clínica Avidanti y el médico me dijo que, gracias a Dios- no había compromiso vascular", subrayó.

El usuario mencionó que en ese momento le anunciaron que, como le habían dejado coger ventaja al dedo, debían amputárselo, por lo que fue remitido a ortopedia para darle solución a su caso. Añadió que debió esperar al menos ocho días por ese agendamiento, que nunca había espacio.

"La tuve hace 10 días y me mandaron una resonancia. Apenas me la hicieron la semana pasada y después el problema para que me aceptaran en Avidanti, donde llegué el jueves de la semana pasada en la noche", apuntó.

José Uriel contó que, desde su internación, todos los días lo preparaban para pasar al quirófano. Al cierre de esta edición, avisó que lo iban a operar.

Responde

A Asmet Salud se le preguntó en la mañana de ayer por el caso, del cual una funcionaria dijo no saber, pero prometió investigar. Cuando se llamó en la tarde para saber su versión del hecho, por Whatsapp respondió que estaban revisando las atenciones a José Uriel.

Ante el señalamiento del paciente, por el cual aseguraba que la amputación era culpa de Asmet Salud, la funcionaria no respondió. Sin embargo, llamó minutos más tarde y dijo que estaba revisando qué tránsito tuvo José Uriel por las entidades de Assbasalud y que seguiría pendiente del caso.

LA PATRIA consultó a un abogado y este dijo que en caso de que el paciente quiera demandar, habría que estudiar a quién iría dirigida la demanda y cómo entablar la acción legal.

Infografía | LA PATRIA