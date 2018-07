Sin servicios de Cosmitet en Supía y Riosucio

B. Eugenia Giraldo

Por segunda vez en este año, los usuarios de Cosmitet en Supía y Riosucio se quedan sin servicios médicos, odontológicos y de laboratorio de baja complejidad.

La IPS Ingrumá Salud suspendió temporalmente dichos servicios desde este martes, porque Cosmitet, la prestadora de salud del magisterio en el Eje Cafetero, no le paga desde febrero pasado una deuda que supera los $83 millones.

El docente Gustavo Mejía Acevedo comentó que en este caso les toca acudir a consulta particular o quedarse sin servicio, porque la EPS no tiene contrato con el hospital de ambas localidades.

“Hace mes y medio sucedió lo mismo, suspendieron la atención dos días por la misma razón. La gerente de la IPS nos contó que Cosmitet le pagó en aquella época $5 millones, por eso reanudaron el servicio”.

Que cumpla

Darío López, presidente de Educal, dialogó con las directivas de Cosmitet en Manizales, pero respondieron que no pueden hacer nada, porque las actividades administrativas están centralizadas en Cali. Además, López señaló que no hay un compromiso serio de la EPS para ponerse al día con sus prestadores.

Lo que sí le plantearon es que gestionarán un compromiso con IPS Ingrumá para que restablezca el servicio o acordarán con los hospitales de ambos municipios para que atiendan a dicha población.

Sin embargo, López aclaró que esta última opción es difícil porque hay un descontento en esos centros asistenciales porque Cosmitet, no solo cerró la sede exclusiva que tenía en Riosucio y trasladó el servicio médico a Ingrumá Salud, sino que canceló los contratos con dichos hospitales.

Por sus derechos

Sobre las acciones que tomarán, López manifestó que interpondrán una acción de tutela por el derecho a la salud de docentes y beneficiarios de esos dos municipios. Dijo, también, que enviarán una carta al secretario de Educación, Fabio Hernando Arias, informando que mientras no se restablezca el servicio de salud, existirá la posibilidad de que el magisterio de esos municipios se declare en paro.

“Necesitamos que la Secretaría de Educación gestione ante la Fiduprevisora para que exija a Cosmitet que cumpla con los pagos correspondientes o que de alguna manera garantice el servicio”.

López mencionó que es imposible contactar a Ricardo Rodríguez, coordinador de la EPS para esta zona. “Eso es falta de solidaridad, porque ellos tienen todo centralizado, a pesar de que Fiduprevisora cada mes le paga las cápitas por la prestación del servicio y ellos no se ponen al día con sus proveedores”.

LA PATRIA se comunicó con Ana María Gómez, coordinadora médica de la EPS, pero no respondió a las seis llamadas que le hizo. Lo mismo hizo con la representante de Ingrumá Salud, quien en un mensaje dijo que estaba en una auditoría y más tarde se comunicaba, pero no lo hizo.

Afectados

1. En Supía

230 maestros

520 beneficiarios

2. En Riosucio

650 maestros

1.350 beneficiarios

-------------

9 mil 541, los usuarios que Cosmitet atiende en Caldas, Quindío y Risaralda.