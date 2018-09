"Si le pasa algo es culpa de Medimás"

Elizabeth R. Rojas

LA PATRIA | Manizales

A Francia Helena Palacio la tiene desesperada la situación médica de su esposo. César Augusto Dávila Loaiza, de 42 años, se encuentra en el Hospital Santa Sofía desde el 18 de agosto donde le tratan un prolapso rectal (Ver recuadro Condición), por el que suma tres ingresos a instituciones de salud.

El paciente, que también padece el síndrome de Guillain-Barré, está a la espera de que Medimás le autorice la cirugía para corregir su problema. Palacio advierte que le van a dar de alta, lo que calificó de riesgoso para la vida de su cónyuge.

"Me avisaron que le van a dar salida, lo cual no me parece indicado. Dicen que si lo dejo hospitalizado le daría una infección, pero igual en la casa también le puede dar. ¿Cómo me lo llevo con el intestino afuera?", reclamó Palacio.

La mujer advierte que este ha sido un proceso largo y tedioso, que ha deteriorado la calidad de vida de su esposo. Que él casi muere el año pasado, cuando estuvo seis meses hospitalizado (del 18 de julio al 31 de diciembre), tres de ellos en la Unidad de Cuidados Intensivos.

"Estuvo a la espera de una esfinteromanometría anal (examen que mide las presiones de los músculos del ano) y, desde ese tiempo, interpuse una tutela. Ya cuando falló a nuestro favor era demasiado tarde, porque él tuvo complicaciones con el Guillain-Barré. Ya va en desacato y sigue una medida cautelar, que deben responder en 24 horas", explicó.

Al paciente le han introducido en cinco oportunidades su recto, pero este se ha vuelto a salir. Palacio insiste que no puede manejársele ambulatoriamente, pues es de difícil tratamiento. Dijo que tienen que valorar que es muy impedido y que se desplaza con caminador, que no tiene fuerza en las manos para hacerse las compresas que le indicaron.

"He gestionado mucho por mi esposo, pero no me dan solución. Hablé con la trabajadora social del Hospital e insisten en darlo de alta. Lo que no quiero es que después nos vayan a culpar a nosotros de lo que pase de ahora en adelante", subrayó.

Palacio cuenta que a César lo vio un coloproctólogo (especialista que trata los problemas del colon, recto y ano) hace una semana y que este determinó que debe ser operado. Reveló que no lo verían nuevamente hasta noviembre, pues la agenda del galeno está copada.

"Pedimos una remisión para una institución donde se cuente con la especialidad de coloproctología. Fui a Medimás y me dijeron que no pueden abrirle espacio antes de ese mes. Me señalaron de ser grosera en este proceso y de haberlo abandonado, pero es mentira. Siento que me están obligando a hacer con él algo que no queremos. Si le pasa algo es culpa de Medimás", apuntó.

Responden

Se contactó a Medimás EPS para conocer su versión del caso, entidad que indicó que ha autorizado los servicios necesarios de acuerdo a la patología. Que el paciente se encuentra recibiendo atención médica y que no se ha interrumpido el tratamiento.

En un comunicado, Medimás expresó que el paciente tuvo valoración con el profesional en coloproctología, el cual ordenó el procedimiento quirúrgico. En el texto subrayó que la programación de la intervención depende de que el paciente se encuentre en condiciones clínicas para el procedimiento, de la agenda del profesional y del cronograma de quirófanos de la IPS Clínica Avidanti, donde lo operarán.

"Es importante aclarar que Manizales y las poblaciones aledañas solo cuentan con dos profesionales en coloproctología, lo que complica la disponibilidad de agenda. La EPS tiene la disponibilidad, en el momento que se requiera, de remitir al paciente a otra ciudad para realizar el procedimiento".

El asegurador explicó que el tratamiento ambulatorio del paciente está avalado por los profesionales del Hospital Santa Sofía. Resaltó que la asignación de la atención domiciliaria dependía de la valoración médica que hicieran del usuario, lo que determinaría si requería o no de una enfermera en su hogar.

Condición

El prolapso rectal, según la Sociedad Americana de Cirujanos de Colon y Recto (ASCRS, por sus siglas en inglés),es una condición en la que el final del intestino grueso queda expuesto a través del orificio anal, todo por la pérdida de pequeñas estructuras que lo mantienen adentro.

La ASCRS indica, en su portal web, que el prolapso se presenta, principalmente, en adultos, más si son féminas. De la condición señalan: "Las mayores de 50 años tienen seis veces mayor riesgo que los hombres. El tratamiento más eficaz es la cirugía".

El síndrome de Guillain-Barré es una alteración en el sistema inmunitario que ataca el sistema nervioso por error. Se caracteriza por la inflamación de los nervios y ocasiona, entre otras cosas, parálisis o debilidad muscular. Tiene origen en infecciones.