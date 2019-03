Piden celeridad con las centrales de sacrificio

Elizabeth R. Rojas

LA PATRIA | Manizales

En las Plantas de Beneficio Animal (PBA), la Secretaría de Agricultura de Caldas planea invertir este año $12 mil 500 millones, provenientes de un crédito aprobado en el 2017. El anuncio lo hizo ayer en sesión de la Asamblea Departamental; sin embargo, hubo críticas de algunos diputados por la demora para ejecutarlos.

Carolina Gómez Ramírez, secretaria de Agricultura, expuso apartes de las PBA, que tienen un enfoque en salud pública. Aguadas, Anserma, Chinchiná, La Merced, Manzanares, Pensilvania, Marquetalia, Norcasia, Salamina y Samaná van adelantados porque cumplieron con la documentación exigida y están próximos a abrir licitación.

"Tenemos municipios como Pácora, Filadelfia, Aranzazu, Palestina y Supía que van por la documentación. Se adecuarán entre 14 o 15 Plantas, pues algunos municipios se abastecen de otros. Se quiere cumplir con las normas del Invima -decretos 1500 del 2007 y 2270 del 2012-", indicó Gómez, ingeniera agrónoma y especialista en Desarrollo Rural.

Resaltó que las demoras en la ejecución de los recursos se deben al tiempo que les ha demandado recopilar información técnica de los municipios, y así cumplir a cabalidad los requisitos y dotar adecuadamente cada localidad en infraestructura, equipos, plantas de tratamiento de agua residual, entre otros aspectos.

"La parte técnica es compleja. Requeríamos estudios de los municipios con el fin de tener presupuestos ajustados a las necesidades de cada central de sacrificio. Tenemos que agilizar el tema. Queremos adjudicar estas licitaciones y hacer un acompañamiento para garantizar que las inversiones sean exitosas", explicó Gómez a los diputados.

Divididos

Jorge Hernán Aguirre González, diputado por el Partido Liberal

Agricultura debió haber hecho un análisis más serio para pasarlo a la Asamblea. Otorgamos la autorización y el año pasado debían desembolsar el dinero para hacer una única licitación e intervenir las centrales de sacrificio. Fui el único que votó en contra, no porque no se requiera sino por lo mal presentado y por falta de planeación. Hoy me tienen que dar la razón, porque no están seguros de los usos del suelo, estudios de títulos, algunas autorizaciones ambientales. Estamos en marzo del 2019 y la plata no se ha utilizado. Se va a fraccionar la licitación en un año electoral y con ciertas restricciones. Eso se puede prestar para situaciones bochornosas.

Juan Sebastián Gómez González, diputado del Partido de la U

Nos da tranquilidad en la medida que las cosas van por el camino legal, que el proyecto sigue avanzando, aunque muy lento por la gestión de algunos municipios. Se les ha llamado la atención a algunos alcaldes, porque no podemos frenar un proyecto tan importante para el departamento, porque algunas administraciones no tienen la documentación completa. Este tema tiene que ver con la salud pública, con la calidad de vida de los ciudadanos, con la economía de muchos municipios y con el bienestar de los animales. La invitación es a que le pongamos una fecha límite al proceso, que de esta semana no pasemos en ver cuáles son los últimos que se matriculan en el proyecto. Llevamos más de año y medio hablando de esto.