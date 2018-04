A paso lento con el párkinson

Elizabeth R. Rojas

Ofelia* tiene 77 años y hace más de 10 le diagnosticaron párkinson. Cuando le dieron la noticia, los síntomas eran fuertes y la medicación que le suministraron ocasionó en ella efectos secundarios.

Esta enfermedad es un trastorno neurodegenerativo que consiste en la pérdida de las neuronas que producen la dopamina, un mensajero químico encargado de la acción de los músculos y el movimiento. En Ofelia, por ejemplo, fue relevante el temblor de sus manos, lo que le limitó algunas acciones.

De los fármacos en mención, lo que más impresionó a su círculo familiar fueron las alucinaciones que producían en la mujer: "Mi mamá creía ver gusanos en la comida. Podía servírsele un muslo de pollo y lo destruía buscándolos. Igual no se lo comía. Bajó mucho de peso", dijo María, hija de la paciente.

María también comentó que luego su progenitora empezó a ver gente. Mencionó que al principio alegaba que una hermana se le estaba poniendo la ropa y que, en una temporada, les dijo que había gente que se le acostaba en la cama. Que había muchas mañanas en que Ofelia se levantaba a lavar las cobijas, pues decía que se las ensuciaban.

"A ella la tratan varios especialistas. La ve un internista, le hacen revisiones para su hipertensión y además tiene citas con el neurólogo y el nutricionista, pues necesita tratamiento para el párkinson ya que no tiene cura. A las alucinaciones después se le sumó una salivación excesiva", dijo María.

Nociones

Beatriz Eugenia García, directora de la Fundación Párkinson de Colombia, organización con sede en Cali, confirmó que la salivación excesiva es propia de la sintomatología del párkinson (Ver infografía Síntomas comunes) y que algunos medicamentos, no todos, producen alucinaciones.

"Los pacientes se hacen lentos, pero un error común en los hogares es creer que no pueden hacer ciertas actividades. Se le debe permitir realizar sus cosas al tiempo que las pueda hacer. Cuando se le ayuda se genera más atrofia muscular", apuntó la funcionaria.

Sobre las generalidades de la enfermedad, García respondió:

- ¿Pierden su capacidad de pensar?

Hay un porcentaje pequeño de pacientes que muestran un deterioro cognitivo. No pasa al inicio de la enfermedad, pasa cuando ha evolucionado más. No pierden la memoria, pero si tienen problemas de resolución ejecutiva. Es decir, la capacidad de tomar decisiones en el momento correcto. Vale resaltar que también las personas de avanzada edad pueden tener problemas de memoria y no tienen que estar relacionados al párkinson.

- ¿Tiene la enfermedad un componente genético?

Solo en el 3% de los casos se considera que es hereditario. Ya cuando en casa lo tiene un padre y un hijo, por ejemplo, esa posibilidad se aumenta al 10% para una tercera generación. La recomendación que damos es no preocuparse más de lo que corresponde. Es tan pequeña la posibilidad que no justifica asustarse.

- ¿Qué produce la enfermedad?

No se conoce la causa, tampoco la cura. Y como no se tiene certeza de por qué se da, tampoco se puede prevenir. No hay ningún alimento o medicamento que detenga su desarrollo. Igual siempre se recomienda que la gente tenga una alimentación muy sana que evite ese y otros diagnósticos. Visitar a un especialista puede retrasar el avance.

- ¿A qué edad se manifiesta?

Es más común en personas mayores de 60 años. Sin embargo, el 15% de los pacientes son jóvenes (20 a 30 años).

- ¿Qué hacer cuando se ven los síntomas?

Si de golpe el paciente nota la sintomatología, debe buscar ayuda neurológica con la EPS. Este especialista, mediante un examen clínico, puede darse cuenta o no si se trata de la enfermedad. Es importante tener en cuenta que no todas las personas que tiemblan tienen párkinson. Hay un temblor esencial que no está relacionado a la patología.

- ¿Cómo está el país frente al párkinson?

En Colombia no hay una estadística clara de la enfermedad. Lo que sí se manejan son unos indicadores mundiales y que estiman que en el país pueden haber 130 mil pacientes al año. Es la enfermedad neurodegenerativa que más se padece en el mundo después del alzhéimer. Hay que sensibilizar, una persona con párkinson puede tener una buena calidad de vida.

- Entonces, ¿cómo mejorar la calidad de vida?

Haciendo ejercicio y tomando los medicamentos que sugiere el médico. Por encima de todo debe tener el apoyo familiar, debe sentir que la vida sigue a pesar del diagnóstico. Puede seguir trabajando, si aún está activo. Si no labora, por lo menos se le debe dejar ser independiente. A pesar del cansancio que produce la enfermedad, el paciente debe mantenerse ejercitado.

- ¿Qué actividad física se les recomienda?

La bicicleta estática, natación, ejercicios que le permitan recuperar la fuerza muscular. Caminar no es suficiente en párkinson. Las sentadillas, por ejemplo, permiten recuperar fuerza en piernas para caminar de una forma más fluida. El baile ayuda a mejorar la coordinación. Muchos de estos ejercicios se pueden hacer en casa. Con 30 minutos en la mañana y 30 en la tarde el paciente va a mantenerse bien.

* Los nombres de las protagonistas de la historia se alteraron por solicitud de la fuente.

Acompañamiento

La Fundación Párkinson de Colombia, con 14 años de experiencia, tiene un programa de atención integral que ayuda a los pacientes a convivir con la patología. Comuníquese a los teléfonos 5542381 - 5542384, al mail info@parkinsoncolombia.org o ingrese al portal www.parkinsoncolombia.org.

Conmemoración

La Organización Mundial de la Salud estableció el 11 de abril para la conmemoración del Día Mundial del Párkinson, con el propósito de generar conciencia sobre esta patología. Fue descrita por primera vez en 1817 por el médico inglés James Parkinson. Se conmemora desde 1997.

