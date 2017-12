Paola Guerrero, sin Red Vital para tratar su lupus

MIGUEL ORLANDO ALGUERO

LA PATRIA | MANIZALES

El lupus deteriora cada día tejidos y células sanas de Paola Guerrero, de 20 años, quien tuvo que suspender sus estudios universitarios en Medellín para afrontar la enfermedad al lado de su familia en Supía.

El 10 de diciembre tuvo una recaída, la trasladaron a Manizales y la hospitalizaron en la Clínica de La Presentación, pero no le han podido realizar ningún procedimiento médico especializado porque la red de salud a la que está afiliada no tiene cobertura en Caldas.

Mientras Paola estudiaba en Medellín, la docente Trinidad Giraldo, su mamá, la afilió a Red Vital de Antioquia porque Cosmitet no tiene servicios en ese departamento.

"No la han podido atender porque en Medellín no responden y acá en Manizales no tienen la autorización, no sabemos qué hacer, es un enredo. La enfermedad evolucionó hasta el punto que no puede ingerir alimentos", comentó Jair Guerrero, padre de Paola.

Trinidad le informó a LA PATRIA que se comunicó con los auditores de la Fiduprevisora, quienes le comentaron que gestionarán la atención para que Red Vital autorice los exámenes y los medicamentos. "La última posibilidad es que la remitan a Medellín". También comentó que interpuso una acción de tutela para que la entidad agilice los procedimientos.

Al cierre de esta edición los padres de Paola esperan la confirmación de la Fiduprevisora.

Lo que se debe hacer

José Norman Salazar, médico y abogado, recomienda:

* Los trámites administrativos en este caso que interfieren la prestación del servicio de salud por el obstáculo de la cobertura y el traslado demoran hasta finales de enero.

* Lo mejor es presentar una acción de tutela con solicitud de medida provisional ante un juzgado.

* El juez al recibir este mecanismo le ordenará a Cosmitet y a la Clínica de La Presentación proporcionarle a la paciente lo que necesite de inmediato, luego la Fiduprevisora o aseguradora solucionará el pago.

Si se va de vacaciones

1) Revise o consulte si su EPS tiene red de Urgencias en el lugar donde estará de vacaciones.

2) Pregunte en la línea 018000 de su entidad prestadora de salud cualquier duda.

3) Si no hay cobertura, cancele la atención del propio bolsillo, luego presente los soportes (historia clínica y facturas) ante la entidad hasta 30 días máximo, para que le haga el reembolso.

¿Qué es el lupus?

Es una enfermedad autoinmune, es decir, el propio sistema inmunitario ataca las células y tejidos sanos por error. El lupus puede dañar partes del cuerpo, incluyendo las articulaciones, piel, riñones, corazón, pulmones, vasos sanguíneos y el cerebro.