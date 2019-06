Pacientes renales de Caldas, preocupados con Medimás

Elizabeth R. Rojas

LA PATRIA | Manizales

El historial médico de María Cristina Neiva, Nohelia Osorio Montes y Luis Albeiro Quiceno tiene dos similitudes. Los tres pasaron por trasplante renal y señalan que Medimás no les entrega los fármacos de manera oportuna para cuidar el órgano que recibieron y otras condiciones asociadas.

La acusación de estos pacientes aparece justo cuando el Tribunal de Cundinamarca ratifica que los usuarios de la EPS no podrán ser trasladados a otras entidades hasta que el Consejo de Estado no se pronuncie sobre la venta de la prestadora de salud.

"La noticia clarifica la situación de la EPS. El traslado masivo que exigía el Tribunal a la SNS queda suspendido", añadió Gerson Bermont Galavis, director Territorial de Salud de Caldas.

Sobre la situación general de los pacientes renales en Caldas se pronunció Isabel Cristina Ríos, veedora ciudadana en salud. Ella recibió un trasplante de riñón en el 2007 y en diciembre del año pasado cambió de EPS, porque Medimás le inclumplía.

"Fue fácil porque estaba en el régimen contributivo, pero para la gente del subsidiado es más difícil. Como los casos referenciados hay muchos. Es preocupante, esto pone en riesgo su vida", resaltó.

La veedora refiere que ya denunció ante la Superintendencia Nacional de Salud (SNS) y ante la Procuraduría. Dijo que, por más que luchan, no han logrado nada. Contó que los ponen en "un vaya y venga" y que no se ven los resultados.

A la Territorial

Bermont invitó a aquellos pacientes trasplantados a que se acerquen a las sedes de su oficina (calle 49 N° 26 – 46 y carrera 21 Nº 29 – 29) y presenten su caso, a fin de gestionar ante la EPS la entrega inmediata de los fármacos.

Dijo que a la fecha hay dificultades en la prestación del servicio, debido al nerviosismo que genera la situación de la EPS: "No le quieren vender medicamentos y no quieren suministrar -inclusive- los que son competencia de la Territorial, que es lo No PBS. Estoy negociando con el Ministerio de Salud y Protección Social y algunos proveedores de que oferten el servicio a Medimás".

Por su visión

María Cristina Neiva, de 40 años, fue trasplantada en enero del 2011. Producto de su diabetes desarrolló una retinopatía. Perdió el ojo izquierdo y se aplica un medicamento en el derecho para mantener la visión. Tiene tutela y ni así la EPS se lo despacha.

"El 9 de mayo me pusieron la primera dosis y mañana (hoy) debe ser la segunda. Me tocó conseguir el $1'200.000. Esperemos que después me reembolsen el dinero. La debían entregar en febrero", resaltó la residente de Villamaría.

Medimás respondió: "Los medicamentos se le entregaron el 5 de junio, solo falta uno, que puede reclamarlo en las instalaciones de Pro H, el proveedor de fármacos en dicha regional. La usuaria debe acercarse a la Oficina de Atención al Usuario para recoger las órdenes que presentaría en Pro H".

A medias

Nohelia Osorio Montes, de 57 años, fue trasplantada en octubre del 2006. La residente de Marquetalia dijo que desde noviembre del 2018 le incumplen, que la última entrega fue en febrero de este año. Un familiar le consiguió una caja de las píldoras requeridas.

"El nefrólogo me dijo que si seguía así, el cuerpo me iba a rechazar el trasplante. Hace dos meses me siento muy enferma, con vómito. He perdido varias idas a Manizales y en las farmacias me dicen que solo despachan al contributivo".

Medimás respondió: "La última entrega fue el 13 de febrero. Se suspendió la dispensación de medicamentos en los meses posteriores porque así lo ordenó el médico tratante, lo que se le informó al juzgado que sigue la tutela interpuesta por la usuaria. Aún así, se autorizó de nuevo la medicina para mayo y junio, autorizaciones que están vigentes. La entrega la hará el proveedor Evedisa en los próximos días".

Sin respuesta

Luis Albeiro Quiceno, de 52 años y residente de Villamaría, fue trasplantado hace tres años. Contó que la última orden de despacho la tenía para mayo y que aún no le entregan nada. Añadió que este comportamiento de la EPS es repetitivo.

"Seis años esperé el trasplante y no me parece justo que se me vaya a dañar por culpa de ellos", apuntó.

Medimás respondió: "La dispensación también se llevará a cabo a través de Evedisa, proveedor que ya le confirmó a Medimás que los entregará próximamente".