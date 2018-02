"No pedí regresar a Medimás"

Elizabeth R. Rojas

LA PATRIA | Manizales

Luisa Serna tiene 25 años y lucha por sobrevivir. Hace seis meses recibió un trasplante de hígado en la Clínica Valle del Lili en Cali, pero a la lucha de su recuperación le suma su afiliación a tres EPS: SOS, Medimás y la Nueva EPS.

Al momento de la intervención quirúrgica se encontraba adscrita a la SOS y de allí salió cuando dicha entidad cerró sus operaciones en 16 municipios de Caldas, exceptuando Manzanares. La suspensión se dio el 31 de octubre del año pasado y los pacientes fueron reubicados en otras EPS: Sánitas, Salud Total, Sura, Nueva EPS y Medimás.

Al momento de la denuncia, la usuaria contó que, tras la operación, debió seguir unos controles y tomar unos fármacos que ahora no sabe a quién pedírselos, pues se le acabarán esta semana. Que si deja de tomarlo puede dañar la cirugía y que en la Clínica ya no van a prestarle más.

"Son costosos. Uno solo cuesta $280 mil y me dura una sola semana. Hay otro de $80 mil y trae 50 pastillas, de las que me tomo 4 diarias. Esto afecta mi calidad de vida", advirtió.

Por un mejor servicio

Serna dijo que en noviembre la trasladaron a Medimás y que no estuvo de acuerdo, porque su condición era especial. Agregó que se unió a la tutela conjunta que pidió la salida de los pacientes de Medimás que venían de la SOS.

Como esta se ganó, la pasaron para la Nueva EPS desde el 1 de diciembre. Hubo una espera mientras organizaban la base de datos y le dieron las autorizaciones correspondientes.

Ya cuando debía reclamar medicamentos el 2 de enero comenzaron los problemas. Conoció que estaba suspendida de la Nueva EPS y que estaba otra vez en Medimás.

"Llamé y me respondieron que yo había solicitado pasarme a Medimás, cosa que nunca hice. Llevé la queja a la Superintendencia Nacional de Salud (SNS) y expliqué el caso. Dijeron que tenían que esperar que Medimás me diera una respuesta", apuntó.

La usuaria contó con asombro que la respuesta de Medimás en ese momento se basó en una carta de bienvenida a la paciente en la que le agradecían por elegirlos. Que pidió un soporte que certificara que ella pidió el traspaso y que nunca lo recibió.

Más diligencias

"En Medimás me dijeron que fuera a pedir el paso a la Nueva EPS. Y eso no lo iban a hacer así, soy paciente de alto riesgo. Sin embargo, Nueva EPS me dijo que ellos no lo hacían, porque yo misma había solicitado la salida de la entidad. No pedí que me sacaran de Nueva EPS y menos regresar a Medimás", subrayó.

Serna señaló que pese a todas las trabas que encontró, llenó los formularios en la Nueva EPS y llevó copia de la tutela. Que el paso tardaría 2 meses, tiempo prolongado con el que no cuenta como ella indica.

"Un funcionario me dijo que a partir del 1 de febrero iba a quedar con ellos. Ya nadie me da razón en la Nueva EPS y en la Superintendencia todavía no hay solución al caso. En Medimás ni me pasan ni me atienden. Supuestamente hoy sigo en esa EPS", expresó.

Responden

LA PATRIA consultó a Medimás y a la Nueva EPS. La primera dijo que la paciente aparece en sus registros y que no tendría que estar afiliada a otra institución, pues sería un caso de multiafiliación que no permite la ley.

Nueva EPS, en tanto, respondió que está como afiliada y que, a partir del 19 de febrero, puede pedir citas con ellos. Cuando se le cuestionó sobre los fármacos, autorizaron la segunda entrega de un medicamento para antier y la tercera para ejecutarse entre ayer y el 8 de marzo. Que otro lo tiene para reclamar hasta el 15 de febrero y la tercera entrega del mismo entre el 16 de febrero y el 17 de marzo.

El abogado Cristian Pérez dijo que la situación se aclara con lo que ordena la resolución de la tutela. Tras analizarla, vio que se le ordenaba a la SOS y a la SNS hacer las gestiones de traslado de los pacientes y que se le manda a Medimás liberar a los pacientes.

"La situación de ella, como la de otros pacientes del fallo, es lamentable. Ahí lo que se puede hacer -en caso de que hayan más denuncias de este tipo- es poner un desacato para que Medimás haga la liberación definitiva o la liberación de la base de datos", resaltó Pérez.

A la espera

El Instituto Nacional de Salud (INS) reportó qué actualmente hay más de 2 mil 500 colombianos que se encuentran en lista de espera de algún órgano, pese a haber aumentado en un 20% esta práctica desde la Ley 1805 de 2017.

Yazmín Rocío Arias, coordinadora de la Red Nacional de Trasplantes, aseguró que el riñón, el corazón, el hígado y los pulmones, son los órganos que más necesitan. Que hay hay 2 mil 370 pacientes requiriendo un riñón, 20 un corazón, 147 el hígado y 30 a la espera de un pulmón.