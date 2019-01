Medimás, en el limbo

Elizabeth R. Rojas

LA PATRIA | Manizales

La suspensión de la venta de Medimás más la investigación que adelanta la Procuraduría General de la Nación a la EPS llenaron de dudas a la comunidad sobre el futuro de la entidad.

La interrupción de la negociación se dio a conocer el pasado jueves después de que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca decretara una medida cautelar para evitar el negocio con la firma estadounidense Dynamic Business and Medical Solutions (DBMS), que ascendería a los 1,2 billones de pesos.

La Contraloría General de la República se había pronunciado en los últimos días sobre este proceso, indicando que la Superintendencia Nacional de Salud debía tener en cuenta la situación financiera de la entidad y priorizar la atención de los usuarios antes que ceder su administración.

La acción de la Procuraduría, que se anunció el viernes, pretende esclarecer si hubo fallas contables y financieras, en las que estarían relacionados el representante legal de Medimás, Néstor Orlando Arenas Fonseca; su antecesor Hernán Alfonso Briceño, y otros miembros de la junta directiva de la EPS.

Incertidumbre

En Caldas, en donde los usuarios también reportan demoras en la atención, hay un aire de incertidumbre por lo que se viene para la EPS.

Mónica Liliana Díaz Henao, presidenta de la Asociación de Hospitales de Caldas, aseguró que la entidad actualmente tiene deuda con todos los hospitales del departamento y que presentan dificultades para referir pacientes, pues argumentó que la EPS no tiene una amplia red de prestadores. Dijo que por ello los pacientes se quedan en los hospitales hasta 15 y 20 días sin poder ser remitidos.

"Nos preocupa la venta de Medimás, que con seguridad pasaría lo mismo que con la venta de otras EPS. Se van debiendo y no pagan, queda la deuda y nadie nos la reconoce", señaló Díaz.

Moisés Gallego, líder sindical, subrayó que la EPS es el reflejo de la crisis y la corrupción en el país con el Sistema de Salud. Mencionó que sería terrible repetir la historia de Saludcoop, Cafesalud, con lo que los usuarios fueron los más perjudicados.

"La manera como atiende Medimás a sus usuarios es terrible. Cuando no faltan medicamentos, no hay citas con médicos generales ni con especialistas. Regularmente no hay nada. Tenemos una situación grave y necesita una solución de fondo", recalcó.

Gallego dijo que parar la venta fue una decisión sana, pues no se tiene muy claro a quién se le entregaría la entidad. Explicó que, después de sellarse la negociación, entrarían a jugar términos internacionales que no serían claros para los afiliados.

"Lo que hizo la Procuraduría es sano y lo tendrá qué hacer la Contraloría. Es la salud de millones de usuarios la que está en juego, lo cual no puede seguir del mismo modo. Urge una reforma al Sistema de Salud. Esto no puede ser un negocio, tiene que ser un derecho", instó.

Divididos

María Gilma Salazar, La Enea

En la EPS me están atendiendo bien.

Jesús Antonio Marín Castañeda, Filadelfia

A veces se demoran con los medicamentos. Estoy pendiente de reclamar unos para la próstata.

Diana Buitrago, Campohermoso

Me ha ido muy bien, no me puedo quejar. No me han tocado esperas de meses, por lo que no me he querido pasar.