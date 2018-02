María Teresa, a la espera por Salud Vida

Elizabeth R. Rojas

LA PATRIA | Manizales

María Teresa González denunció a principio de esta semana las fallas de Salud Vida EPS para completar su tratamiento. A la manizaleña le extirparon un tumor de la vejiga el año pasado.

Tras la denuncia, la EPS anunció que gestionaría los procedimientos que requería para que ella llevara a feliz término su tratamiento. Hoy ya tiene agendadas la cita con el gastroenterólogo para el próximo miércoles, el encuentro con el urólogo oncólogo para el 6 de marzo, del que no le dieron hora, y el 15 de marzo con el internista.

Falta

A González no le han proporcionado las fechas para una tomografía ni para la cita con el especialista del dolor, pues la EPS le dice que en Santa Sofía -donde se la iban a coordinar- no hay agenda disponible. Tampoco le han dado el medicamento (oxicodona) que requiere. De esto último la entidad contó que la paciente no había radicado la solicitud, lo que ella desmintió.

"Aún no me responden por el dinero que mes a mes me he gastado en los traslados a Pereira ni por lo que he pagado consiguiendo las sondas y otros insumos que necesito. Es un promedio total mensual de $670 mil. Que los próximos me los darán", concluyó.

Denuncie

La Superintendencia Nacional de Salud (SNS) dispuso un número de teléfono para que los usuarios del sistema hagan sus denuncias gratuitamente: 018000513700. Los interesados igual pueden ingresar al portal www.supersalud.gov.co.