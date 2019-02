Maestros marcharán hoy de nuevo por la salud

B. Eugenia Giraldo

LA PATRIA | MANIZALES

Los educadores de colegios públicos de Colombia, incluidos los de Manizales y el resto de Caldas, protestarán hoy desde las 9:00 de la mañana por lo que consideran irregularidades en el servicio de salud.

El director de Prestación de Servicios de Educadores Unidos de Caldas (Educal), Juan Carlos Martínez, manifestó que le exigirán al Gobierno nacional una actuación concreta tanto del Ministerio, la Fiduprevisora y los organismos de control con los contratistas del sector de la salud, que para el caso del Eje Cafetero es Cosmitet.

"Estamos en lados opuestos en la interpretación del servicio. Ellos (Cosmitet) presentan las estadísticas de los servicios que prestaron y nosotros abogamos por los que no han sido cubiertos", apuntó Martínez.

Dijo que también protestarán por los asesinados de líderes sociales y populares, por el cumplimiento de los acuerdos firmados con Fecode, por exigir más recursos para la educación y radicarán el pliego nacional de condiciones, porque comienza etapa de negociación.

La jornada de hoy incluirá la llamada toma de capitales, entre ellas Manizales, donde se reunirán profesores de varias subregiones, que partirán desde el Parque de La Mujer hasta la Plaza de Bolívar. En La Dorada se reunirán los del Oriente de Caldas.

Servicios

Por las deficiencias que manifiesta Educal frente al servicio de salud, LA PATRIA se comunicó con Ricardo Rodríguez Doncel, coordinador de Cosmitet para esta región, quien respondió:

1. ¿Cuáles son las dificultades que enfrenta Cosmitet con Fiduprevisora?

Son dos: La alta rotación de personal en dicha entidad, lo que dificulta los procesos y que a más de un año de terminar el contrato anterior no ha sido posible su liquidación y tampoco el pago de acreencias por patologías de alto costo y promoción y prevención, que a la fecha ascienden a unos $23 mil millones.

2. ¿Cuándo se adecúan las nuevas dependencias para la sede de Cosmitet?

Cosmitet debe cumplir con una sede tipo A, ubicada en el edificio Parque Médico de Manizales. Allí se garantizan los servicios médico-asistenciales (medicina general, odontología general, programas de promoción y prevención, farmacia, referencia, servicio al usuario).

3. ¿Han evaluado cambiar de operador (Clínica Aman) o inyectarle recursos para que siga operando?

En el 2018, la IPS Clínica Aman recibió varias visitas del ente territorial, que autorizó la prestación de los servicios declarados en el registro especial de prestadores de servicios de salud. Lo mismo hizo la Secretaría de Salud municipal. Con base en las encuestas realizadas a los usuarios, el índice de satisfacción supera el 94%.

4. ¿Cuál es el plan de contingencia para darle salida a la represa de citas con especialistas?

4. En Caldas hay déficit en la oferta de profesionales, sobre todo en subespecialidades: neuropediatría, neurocirugía, cirugía vascular y cirugía de tórax, que son de mucha demanda. Garantizamos la prestación de todos los servicios ofertados y en caso de no contar con la oportunidad requerida, se implementan estrategias con la red alterna.

5. ¿Qué propuesta tiene para mejorar los estándares de calidad en la prestación de los servicios?

caldas tiene ocho sedes exclusivas en Anserma, Riosucio, La Dorada, Pensilvania, Chinchiná, Villamaría, Aguadas y Manizales. Podemos decir que disponemos de una red consolidada, con cobertura en los 27 municipios de Caldas, para garantizar la calidad en la prestación de los servicios.

Educal objeta respuestas

1. Pusieron a chocar a los usuarios con el prestador, cuando el verdadero lío es el incumplimiento de las obligaciones contracturales. Aquí también hay otro responsable: el Gobierno nacional con sus ministerios, la Fiduprevisora y los organismos de control, cuya obligación es velar porque se cumpla el contrato. Pregunto: ¿Mienten los maestros?

2. Acudimos al Ministerio público por lo que no hace Cosmitet. Para nosotros la sede tipo A debe ser exclusiva, que solo atienda a afiliados del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) y como la Fiduprevisora no aparece, no hay quién resuelva la inquietud.

3. Está habilitada, pero bajo qué condiciones: No hay cobijas, la lencería está deteriorada y hay déficit en insumos. Esto Cosmitet no lo entiende porque no lo vive. Aquí lo dijo Fabio Aristizábal, superintendente nacional de Salud, la semana pasada: "Los maestros son los que mejor pagan, pero están recibiendo un pésimo servicio".

4. No responde por los casos pendientes, los que prestó por tutela o por intermediación y cuánto tiempo tardó. Hay tratamientos pendientes desde hace un año en distintas especialidades. Esta dificultad no se puede trasladar al usuario, si debe traer especialistas, pues que los traiga. Cómo sí se consiguen citas particulares. Preocupa que no se aplica la red alterna.

5. Lo que necesitamos es que cumpla con el contrato. Sería bueno que el gobernador y el alcalde sepan que los Comités regionales de prestaciones sociales llevan cinco años sin funcionar y son los que también verifican el cumplimiento del contrato. Es en los pocos departamentos donde no operan.

El Ministerio de Educación

"Consciente y respetuoso del derecho a la salud y a la vida de los docentes adelanta acciones en el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, siendo uno de ellos la atención en salud.

El Consejo Directivo revisó la información de la auditoría efectuada a las zonas 1 y 2 y el Ministerio revisó las zonas 4, 5 y 7 por solicitud de los miembros del Comité Ejecutivo de Fecode".

De la zona 9, que corresponde al Eje Cafetero, no se registra información.

Tomado de www.mineducacion.gov.co