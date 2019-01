La Supersalud, en una visita de promesas en Manizales

Elizabeth R. Rojas

LA PATRIA | Manizales

La visita del superintendente Nacional de Salud, Fabio Aristizábal, ayer a Manizales dejó un sinsabor. Los usuarios agradecieron su llegada al salón Cumanday, del Teatro Fundadores, donde el funcionario escuchó sus quejas. Sin embargo, no resolvió las dudas sobre algunos temas que preocupan.

En el Diálogo con la Supersalud, que comenzó dos horas después de lo previsto (11:00 a.m.) por retraso en el desplazamiento aéreo, Aristizábal dejó claro que tendrá mano dura con las entidades que afecten el servicio.

El funcionario indicó que la Ley 1949 del 2019, que firmó el presidente, Iván Duque, el pasado 8 de enero, servirá para poner en cintura a los actores del Sistema de Salud. La normativa fortalece la capacidad institucional en materia de sanciones, redefine algunas de las competencias y le da mayores herramientas para ejercer sus funciones de vigilancia y control.

Al preguntársele por el futuro que tendrán en Caldas entidades como Coomeva y Medimás, se negó a responder. Extraoficialmente se conoció que esta última dejará de operar en Sucre, Chocó y César. También que la EPS adelanta una defensa en ese proceso.

Aristizábal subrayó que los usuarios de cualquier EPS a la que se le revoque parcial o totalmente la habilitación, serán trasladados a una EPS que no esté con medida de vigilancia especial y que tenga oportunidad, calidad, etc.

Balance

Aristizábal indicó que el porcentaje de quejas y reclamos en Caldas es bajo (11 mil), lo que corresponde al 1,97% de todo el país. Calificó de buena la tarea hecha desde la Territorial de Salud, en acoplar distintas partes.

"Hay que hacer unos ajustes, ayudarle a la red pública y privada. Vamos a hacer unas mesas de conciliación de flujo de recursos. Me preocupa la salud del Ejército Nacional, la Policía y del magisterio. Estos últimos, que hacen aportes mayores, no tienen ninguna disculpa en no recibir atención de calidad", añadió.

A la espera

En la tarde, la Supersalud adelantó una reunión con la Territorial de Salud, la Secretaría de Salud y algunos gerentes de hospitales.

A Gerson Bermont Galavis, director Territorial, le dejó una buena sensación el encuentro en el que dijo escuchó un discurso fuerte, que espera se aplique y cumpla en todos los que tienen qué ver en el Sistema: "Ojalá no sigan haciendo de las suyas. No puede haber más desviación de recursos, los deben poner en cintura".

El funcionario local destacó algunos compromisos que quedan por cumplir tras la visita de Aristizábal. De los ya mencionados, resaltó la capacitación prometida que habrá para con las secretarías de Salud y el ente Territorial en cuanto a las competencias de inspección, vigilancia y control que habilita la Ley 1949; y el acompañamiento continuo que hará la entidad nacional.

Jornada de Atención al Usuario

En el segundo piso del centro de convenciones se llevó a cabo ayer, de manera paralela a la visita de la Superintendencia Nacional de Salud (SNS), lo que se denominó la Jornada de Atención al Usuario, promovida por el ente con sede en Bogotá.

Allí fueron convocadas Sura, Sánitas, Asmet Salud, Salud Vida, SOS (Servicio Occidental de Salud), Mallamas, Medimás y Nueva EPS; también representantes de los regímenes especiales de Cosmitet, Fiduprevisora, Ejército Nacional y Policía Nacional.

En las mesas destinadas a cada EPS se atendieron casos particulares de los usuarios que tenían situaciones médicas de difícil solución.

Claudia Alexandra Guerrero Lozano, gerente regional Caldas - Medimás, mencionó que el espacio le permitió ver algunas falencias que tiene la EPS y por las que, en el menor tiempo posible, emprenderá correctivos.

"Las recibidas no son quejas comunes, escuchamos casos de clínicas especializadas o de atenciones que deben darse afuera de la ciudad", señaló Guerrero.

Solicitudes

Afiliados y beneficiarios, tanto del régimen contributivo como del subsidiado, asistieron al Diálogo con la Supersalud. Las siguientes, algunas quejas:

Luis Eduardo Arboleda, Nueva EPS

Se debe capacitar más en salud al personal del servicio al cliente de las EPS. Algunos no tienen muy clara la normatividad. Me dijeron que solo los pacientes en diálisis no pagaban cuotas moderadoras, cuando son varias las enfermedades de alto costo que están exentas.

María Elisa Franco, Asmet Salud

A veces entregan incompletos los medicamentos, pero por lo demás no me puedo quejar. Me atienden bien.

Omaira Gallego Giraldo, Asmet Salud

Hay falencias como en todo. Solo hasta ahora que tengo pendientes cuatro ordenes con especialistas hace tres meses. Me urgen mis resultados.

Cecilia Grajales, beneficiaria de la Policía Nacional

La salud es un derecho de vida. Estamos pasando por muchas dificultades por las contrataciones que no se tienen y por el presupuesto.

Francisco Díaz, Sánitas

Se demoran en la asignación de citas con especialistas hasta un mes, lo que no es justo para los pacientes.