Hágale fuerza al cuidado del riñón

A Camila Arciniegas Márquez una condición médica que nunca le fue definida, le enseñó la importancia de los riñones. A sus 15 años fue hospitalizada, pues esos órganos le fallaron, y desde ahí enfrentó un proceso médico que superó después de un trasplante, en el que su madre, Marcela Alejandra, fue su donante.

La historia se cuenta para conmemorar el Día Mundial del Riñón, fecha que se celebró el pasado jueves, y que invita a tener conductas saludables para proteger estos órganos que filtran la sangre para eliminar los residuos del metabolismo en forma de orina.

En julio de 2017, Camila, que es patinadora e integra el Club Azores, ingresó a una institución de salud que la trató en la ciudad. Hacía poco más de ocho meses que se sentía más cansada de lo habitual, por lo que dijo no rendía igual en los entrenamientos.

Camila pasó por momentos difíciles. Se sometió a hemodiálisis, luego a diálisis peritoneal; tiempo en el que continuó su práctica deportiva. Como la falla era bilateral, el único caminó que quedaba para salvar su vida era el trasplante.

Su mamá resultó compatible y, el 1 de marzo del 2018, en la Clínica Universitaria Colombia de Bogotá, Camila recibió el riñón izquierdo de su progenitora, el mismo que le colocaron en la zona derecha de su abdomen: "Además quedó con los dos de ella que no sirven. No se los retiraron, porque hacerlo suponía un proceso muy doloroso para ella, que implicaba las costillas", dijo Marcela.

Esperanza

Lo que vino después fue la recuperación. Camila hoy está medicada y tiene cuidados especiales en salud, que igual no la limitan para cumplir sus sueños. La adolescente puntualizó que todo fue difícil para ella, pero que sus familiares, las compañeras y docentes del Colegio Los Ángeles y del Club Azores siempre le dieron fuerza para continuar.

Ella se graduó en diciembre y quiere estudiar ingeniería biomédica: "Sentí que mi vida no iba a ser igual, que todas mis metas se habían truncado. Mi sueño siempre fue patinar y ser alguien en el deporte. Hoy tengo una segunda oportunidad", añadió la adolescente, de 16 años.

Camila hoy es una activista de la donación de órganos, pues conoció de cerca el panorama de los trasplantes en el país. Ella decidió empezar una campaña de concientización. Su invitación es a proteger estos órganos para mantener una vida saludable.

"El no automedicarse, no fumar, no consumir grandes cantidades de sal, el hidratarse constantemente y el hacer ejercicio -al menos- tres veces por semana protege el riñón", advirtió Camila, que reside en el barrio Fátima.

Fundamento

María Elizabeth Ardila, internista nefróloga adscrita a la Asociación Colombiana de Nefrología e Hipertensión Arterial, entidad que agrupa a los expertos renales del país, también le contó a LA PATRIA sobre cómo proteger estos órganos y apartes de la campaña 2019 que adelantan.

"El mensaje es Salud renal para todos en todos lados. La idea es educar y dar apoyo a las comunidades vulnerables (indígenas, afrodescendientes, población pobre no afiliada, personas en edad geriátrica, etc) o no, para que se acerquen a los nefrólogos del mundo a buscar ayuda y programas de prevención", dijo la coordinadora nacional de la campaña del Día Mundial del Riñón.

Ardila también respondió:

- ¿Cuáles son los principales signos de alerta que indican que no se está bien?

Los riñones son órganos muy silenciosos. Soportan las injurias durante mucho tiempo sin mostrar síntoma alguno. Ya cuando se dan, es porque están demasiado enfermos o bastante comprometidos. Así el paciente empieza a mostrar algunas condiciones: Puede que orine poco o esa orina sea espumosa y puede sufrir una edematización (hinchazón) generalizada en todo su cuerpo. También le da dolor de cabeza, se le sube la presión, aparecen las náuseas, vómitos, calambres y hasta puede perder peso. Y es que se les va el apetito, tienen convulsiones y mueren cuando no son atendidos de manera oportuna.

- Cuando fallan los riñones, ¿qué sistemas corporales suelen afectarse?

Estos órganos se encargan de filtrar los tóxicos, por lo que al fallar los demás órganos se intoxican. El cerebro, por ejemplo, puede hacer una encefalopatía urémica que lleva -en algunos casos- a perder la conciencia. El paciente puede hacer un edema pulmonar (que se le llenan de agua los pulmones), por lo que el corazón entra en falla cardíaca. Con respecto a la sangre, da anemias que requieren múltiples transfusiones. En los huesos, la falla renal puede conducir a múltiples fracturas.

- ¿Cuáles son las enfermedades del riñón?, ¿Cómo se caracteriza cada una?

Los niños, por ejemplo, pueden nacer con malformaciones congénitas (un solo riñón, uno pequeño o sin estos) o daños de la vía urinaria que favorece la aparición de infecciones. La enfermedad crónica renal se da, sobre todo, en adultos, todo por diabetes, ácido úrico, obesidad, hipertensión, etc, mal controladas. Esta se asocia al lupus eritematoso sistémico.

- ¿Qué conductas de riesgo llevan a una condición renal?

Las enfermedades del riñón, como se dijo, pueden tener componentes genéticos o hereditarios. Sin embargo, está comprobado que las causas medioambientales son afectan. El sedentarismo, el consumo excesivo de harinas y de azúcares refinados (gaseosas), la alta ingesta de sal y frituras, el bajo consumo de líquidos y no controlar las enfermedades de base, las más importantes.

- ¿Qué aminora las posibilidades de dañar estos órganos?

Hacer ejercicio, tomar 2,5 litros de líquido en el día, comer frutas y verduras frescas diario, no fumar, no exagerar en el consumo de bebidas alcohólicas o no ingerirlas, consumir carnes blancas preferiblemente (pescados como el salmón, el róbalo, etc).

- ¿En qué rango de edad está la mayor carga de enfermedad renal en el país?

En los adultos o aquellas que llevan mucho tiempo con enfermedades de otro tipo (diabetes, hipo o hipertiroidismo, hipertensión, entre otros).

- ¿Los problemas renales no tienen reversión?

Hay dos cuadros. Uno, el de la enfermedad renal crónica. Esta se cuenta en estadíos del 1 al 5. En este último requiere diálisis o trasplante. Del 1 al 4, en tanto, programas de protección renal podrían estabilizar los riñones e impedir que avance el deterioro. Vale tener en cuenta que hay prevención primaria para quienes no están enfermos. El Sistema de Salud debe favorecer esos espacios para aminorar los riesgos.

- ¿El Sistema de Salud es una barrera para el acceso al diagnóstico y tratamiento?

El Sistema de Salud en Colombia es excelente en cuanto a cobertura, es muy bueno comparado con el de otros países. El problema está en que en el país no se está haciendo prevención, pues la parte administrativa no favorece esos espacios. Se bloquea el ingreso de los pacientes en la medida de que estos buscan el acceso y no les autorizan exámenes de valoración preventiva. Los programas no son caros, si se comparan con el costo y las complicaciones que implica una hospitalización, la estadía en cuidados intensivos, una diálisis, un trasplante, etc.

- ¿Cómo puede mejorar una persona que tiene enfermedades renales?

Las personas con enfermedad renal crónica deben estar en controles con un nefrólogo. Los pacientes que se adhieren de forma juiciosa a los programas de cuidado mejoran de manera significativa. Hay mucho por hacer con esta población, invito al Sistema a que facilite los programas de protección o prevención.

- ¿Cómo está Colombia en cuanto a los trasplantes de riñón?

Los trasplantes han aumentado de manera progresiva, pero todavía hay más de 2 mil 500 pacientes esperando trasplante de riñón. Se ha dado un aumento de conciencia en cuanto a la donación de órganos, sin embargo, ha sido lento comparado con la necesidad. En el país lo que más se trasplanta son los riñones, pero son los que más larga tienen la lista de espera. A veces los pacientes fallecen aguardando por ello.

Conmemoración

El Día Mundial del Riñón es una celebración que acompañan, entre otras, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS). En Colombia apoyan la Asociación Colombiana de Nefrología e Hipertensión Arterial y la Asociación de Nefrología Pediátrica.

En cifras

Según la Asociación Colombiana de Nefrología e Hipertensión Arterial, una de cada 10 personas en el mundo padece algún trastorno renal. El 40% de la población sufre hipertensión arterial, el 8% tiene diabetes y el 52% está con sobrepeso, factores de alto riesgo para desarrollar condiciones en los riñones.

Lista de espera

El riñón es el órgano más solicitado en el país para trasplantes. Después de este, aparecen con mayor lista de espera, el hígado, el corazón, el pulmón y el páncreas.

Foto | Cortesía | LA PATRIA

María Elizabeth Ardila.