Ella misma fue su partera: caso en Viterbo

Fernando Gómez y B. Eugenia Giraldo

LA PATRIA | Viterbo

Una mujer en la vereda La Linda de Viterbo (Caldas), a 35 minutos del casco urbano, recibió el sábado la mayor sorpresa de su vida: Debió atender su propio parto, aunque desconocía que estaba en embarazo.

10:30 a.m.

Unos cólicos interrumpieron mi jornada. Llamé a mi mamá y le conté que tendría que ir al Hospital. Le conté a mi esposo, quien me dijo que iba a esperar el carro del recorrido para que bajara por mí.

11:30 a.m.

Me senté en una silla a esperar, pero de un momento a otro sentí que una cosa se me desgarró del estómago. Le pedí al hijo mayor que llamara a mi esposo, porque lo que sentí es que iba a tener un bebé.

11:55 a.m.

Reventé fuente y como pude me quité la ropa. En esos momentos la bebé asomó la cabecita, me acosté y la niña nació. Mi marido llegó y sin saber qué iba a hacer, porque no tenía ropa para la recién nacida. Le amarré el ombliguito y utilizamos alcohol para desinfectar las tijeras con las que cortamos el cordón.

12:00

Limpié y desahogué a la niña. Mi marido calentó agua y me organicé, luego de que salió la placenta.

2:55 p.m.

Llegó la ambulancia del Cuerpo de Bomberos de Viterbo y nos trasladó al Hospital San José, donde nos atendieron muy bien a ambas. A la bebé le faltaron 150 gramos para las 6 libras y midió 51 centímetros.

3:00 p.m.

El lunes nos dieron salida del Hospital.

Cuatro hijos

La mujer, que llegó hace tres semana a la vereda, contó que en un mes se va a hacer operar. "Completé cuatro hijos: Dos hombres y dos mujeres. Ya no soy capaz de tener más", aseguró.

Según dijo, planificaba con una inyección mensual la menstruación y el embarazo no son compatibles y apuntó que ese sangrado no era menstruación, sino una amenaza de aborto.y que los dos últimos meses no menstruó. "En enero fui donde tenía los controles de planificación y les conté. Me dijeron que no era nada y me aplicaron la inyección. En febrero fue lo mismo, entonces mi esposo me dijo que si en marzo no me llegaba, me hiciera una prueba de embarazo".

Con la llegada intempestiva de la niña se disolvieron las sospechas del padre y ahora, por fortuna, la familia podrá contar esta historia que tuvo un final feliz.

Cambios

Jairo Enrique Giraldo, médico de Assbasalud, expuso que todavía encuentran que algunas mujeres, sobre todo en las etapas iniciales del embarazo, no se dan cuentan de los cambios.

1. "El primero es la ausencia de menstruación, que en muchos casos también puede ser el resultado de cosas distintas a la gestación".

2. "Lo que sigue son los síntomas, entre ellos náuseas, vómito y mareo que también son resultado de otras cosas, por eso es factible que siga con su embarazo, pero no se da cuenta".

3. "Alrededor de la octava o novena semana, el abdomen empieza a crecer y se notará más obesa. Tiene que saber que esa barriguita hinchada es una probabilidad de embarazo.

4. "En el cuarto mes, siente mover una cosa extraña en el estómago. Hay algunas que no lo notan, pero sí quienes están a su alrededor. Si no tiene menstruación, si tiene síntomas de embarazo, se le creció la barriga y se le mueve algo adentro, lo probable es que sea un niño".

Recomendaciones

Para el médico de Assbasalud Jairo Enrique Giraldo, lo ideal es que el parto lo atienda alguien que sepa. "Un niño para nacer normalmente no precisa médico, pero cuando viene en mala posición, cuando sale solo una parte, cuando la madre sangra o se queda la placenta, entonces sí es indispensable el médico".

No obstante, precisó que es un acto natural y que a través de la historia con y sin médico la gente nace bien. "Incluso hay mujeres de comunidades indígenas que todavía se atienden ellas mismas sus partos".

También apuntó que durante muchos años las parteras, con experiencia y destreza, hicieron esta labor. "Necesitaban agua caliente, compresas, una toalla, una tijera y una ligadura para el cordón y ya".

