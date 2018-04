Demora, queja puntual de los usuarios

B. Eugenia Giraldo

LA PATRIA | MANIZALES

La situación de la salud en Caldas no mejora para usuarios de algunas EPS. El año pasado, la queja más frecuente ante la Superintendencia Nacional de Salud fue por la demora en la asignación de citas con especialistas.

De acuerdo con un informe suministrado por el organismo, de las 10 mil 878 peticiones, quejas, reclamos y denuncias (PQRD) que interpusieron los caldenses en el 2017, mil 659 fueron por esta causa y en enero de este año llegó a 111, de las 630 que se presentaron.

Este panorama, para José Norman Salazar, director del Centro Nacional de Derecho Médico, no cambia desde hace varios años. Sostiene que en Caldas hay buena cobertura de especialistas y que el problema es que hay unas EPS que por la demora en los pagos o por deudas concentran el mayor nivel de dificultad, por eso remiten a sus afiliados a Pereira o a otras ciudades.

“En Manizales, unas EPS tienen cobertura más o menos regular en Medicina interna o reumatología, pero si un paciente de Medimás o de Coomeva necesita una consulta le toca esperar porque la EPS no tiene contratación local”.

Explica que una razón es que las IPS eligen aquellas con las que tienen confianza de pago, lo que define como un mecanismo para proteger la entidad y contar con buenos clientes.

Con los proveedores

Según el ranking, la falta de oportunidad en el suministro de medicamentos No POS se lleva el segundo puesto en las denuncias. Es el caso de un usuario que no revela su nombre y al que le formularon una medicina No POS. “La EPS cumplió con los requisitos, la autorizó en el ADRES, salió la orden para entrega y el dispensador farmacéutico no lo tenía. Me dijeron que en 48 horas lo tendría en mi casa. A los 20 días llegó”.

El usuario expone que aunque el dispensador no tenía provisión de ese medicamento, en las droguerías de la ciudad sí lo consiguió.

Salazar recomienda a los usuarios que si a las 72 horas no le entregan el medicamento que le fue ordenado, lo reporte ante la EPS para que lleve un registro y pueda controlar esta situación. “Como pacientes nos quedamos callados o no hacemos evidente dónde está la falla”, precisa.

En cuanto a las otras razones que esgrimen los usuarios en sus denuncias están la deficiente oportunidad para acceso a servicios de imagenología de segundo y tercer nivel, y la autorización de exámenes de laboratorio y diagnósticos.

Al respecto, Salazar precisa que en Manizales hay excelente oferta de estos servicios, pero que solo contratan con aquellas que generan confianza en los pagos, es decir, la mayor barrera para los afiliados se da porque las EPS no tienen contratada una red completa en la ciudad.

Demora en referencia o contrarreferencia

Es la espera de un paciente mientras lo envían a interconsulta por ejemplo, con medicina interna y luego de la valoración lo devuelven con unas recomendaciones de manejo.

En otros casos, es la dificultad que tienen los hospitales para remitir a usuarios a mediana o alta complejidad.

Esperan

* Fabio Amaya, Salud Vida

Solicito una dilatación de tráquea ambulatoria y aunque la autorizaron, ahora me dicen que no hay quién la haga. Con mal genio una muchacha me contestó que no hay doctores para eso. Mejor dicho, uno se tiene que morir para que le hagan este procedimiento.

* Jorge Manrique, Medimás

Me entregaron dos medicamentos y las inyecciones toca esperar dos días, porque dicen que apenas van a revisar los medicamentos que llegaron. Voy a preguntar cuánto valen porque tengo una incapacidad hasta el miércoles y sin los remedios no me voy a aliviar.